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    Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek?

    MTV gibi bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2019 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. İşte yeni yılda MTV ve cezalara gelecek zam oranı:
    2 hf.
    5,9b
    1
    30
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek?
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    2019 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bırakmak üzereyiz. Yeni yılın kime ne getireceğini elbette bilemeyiz. Fakat vergi, harç ve cezalara zam getireceği kesin. Bu kapsamda, yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezalarına gelecek muhtemel zam oranı belli oldu.

    Vergi Usul Kanunu’na göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranı doğrultusunda her sene artırılıyor. Üretici fiyat endeksine göre belirlenen 2019 yılı yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki MTV başta olmak üzere bazı vergiler ile harç ve cezalara yeni yılda yüzde 22,58 oranında zam gelecek.

    Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne gelmesi beklenen yüzde 22,58’lik zam ile birlikte 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobil için ödenecek yıllık vergi 861 liradan 1.055 liraya çıkacak. 1301 – 1600 cc arası 1-3 yaş otomobilin vergisi ise 1.499 liradan 1.837 liraya yükselecek. 2019’da vergisi 2.647 lira olan 1601 – 1800 cc arası 1-3 yaş otomobil sahipleri de önümüzdeki yıl 3.244 lira ödemek zorunda kalacak.

    MTV (1-3 yaş otomobil) 2019 2020
    1300 cc altı 861 TL 1055 TL
    1301 - 1600 cc'ye kadar 1499 TL 1837 TL
    1601 - 1800 cc'ye kadar 2647 TL 3244 TL

    Ayrıca Bkz. "Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede"

    Trafik cezaları da 2020 yılında yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Örneğin; emniyet kemeri kullanmamanın cezası 108 liradan 132 liraya çıkacak. Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da 235 liradan 288 liraya yükselecek.

    Trafik Cezaları 2019 2020
    Emniyet Kemeri Kullanmamak 108 TL 132 TL
    Seyir halinde cep telefonu kullanmak 235 TL 288 TL
    Kırmızı ışıkta geçmek 235 TL 288 TL
    Hız Sınırını %10-30 Aşmak 235 TL 288 TL
    Hız Sınırını %30-50 Aşmak 488 TL 598 TL
    Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1002 TL 1228 TL
    Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1002 TL 1228 TL
    Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1256 TL 1539 TL
    Alkol Testine İtiraz Etmek 2869 TL 3516 TL

    Cumhurbaşkanı, kendisine tanınan yetkilerle değerleme oranının altında veya üzerinde bir oran belirleyebiliyor. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kasım sonunda açıklanacak resmi zam oranı bu doğrultuda değişiklik gösterebilir. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde MTV’ye yüzde 15.9 oranında zam yapılmıştı.



    https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/yeni-yilda-zam-yagmuru-2-5429411/ Yorum Yaz
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    ogameci 2 hf. en beğenilen
    biz bütün paramızı erdoğana verelim

    o istediğinde bize harçlık versin

    böyle ona ne kadar şuna ne kadar diye ali cengiz oyunlarına gerek kalmaz
    biz bütün paramızı erdoğana verelim o istediğinde bize harçlık versin böyle ona ne kadar şuna ne kadar diye ali cengiz oyunlarına gerek ka...
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    1 Yanıt Yanıtla +94
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    firat_kilic 2 hf.
    ülkede nasıl adam kandırıyorlar?

    örnek suyun gerçek litre fiyatı nedir? dün 1 bugun 2 yarın 4... 4...5.. suyun sabit bir fiyatı yokmudur?

    Mesela benzin gerçekte 20TL mi? son bir limit noktası yok mu? neden 7TL? yarın sekiz sonra 9... peki diğer ülkelerde neden böyle değil?

    Bir adet çay süzgeci... 1.5tlydi şimdi 4.5tl bir demirin sabit bir fiyatı yok mu? şukadar altın=şukadar dolar?şukadar petrol gibi... şu kadar da TL... ama sen şimdik buradan çıkan demiri dolarla satıyorsun dışarıya... buraya uçakla gelen 1200 veriyorsa 1200 verip gidiyor.. eee işçilere niye 6ya 1 oranda veriyorsun? biz ucuz hizmetçimiyiz?

    Niye peribacalarının ora C.b. bağlanıyor dünya mirası olan yeri niye her yeri satışa açıyorsun? ayrıca bu paraları üretim vs içinde kullanmıyorsun. Amacın ülkeden para toplamak dışarıya vermek mi? Borç mu ödettiriyorsun borçlandırıp... arkadaş ne yapıyorsun sen ya... çek git bu ülkeden... zaten 370milyar dolar gömü yapmış C.b. alibabacan tiwtterdan yazmış.. dilenciden bile gss alıyorsun... mahkemeye gitsen iş davası adalet bile gelmiyor 9yıl sürüyor dava.. niye özellikle yıllarca devletin başında duruyorsun? Afganistana çevirince mi rahatlayacaksın?

    Hem istanbulu bu kadar kalabalık yaptın her taraf trafik sorunu hem araba doldu insanla birlikte şimdi de herkese ceza... kim Tanrı mısın ya !!!! Tanrının sıfatlarını taşımak kolay değildir. İstersen tek tek test edelim. Youtube yalan dolu kayıtlı Tanrı ise yalan söylemez !!! Vizesiz avrupaymış. Avrupa fiyatı ile yiyip içiyoruz ona göre cepten çıkıyor. Türkiye fiyatı ile 6ya 1 ücret anca veriliyor. Afrikaya çevirdin Zaten BOP eş başkanı afikalaştırma ortadoğululaştırma görevi.. extended bop ise afganistanlaştırma. Bize bunlar yakışmıyor. Millet yana yana kovalayacak sizi !!! bunuda buraya yazıyorum !
    ülkede nasıl adam kandırıyorlar? örnek suyun gerçek litre fiyatı nedir? dün 1 bugun 2 yarın 4... 4...5.. suyun sabit bir fiyatı yokmudur? Mesela...
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    Yanıtla +26
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    efendizade34 2 hf.
    Beni hiç ilgilendirmez kardişim, ben hep 50 liralık mtv ödüyorum
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    WarSaw 2 hf.
    oha 1.4lt arabanın yıllık vergisine bakın

    1301 - 1600 cc'ye kadar 1837 TL
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    corpixx 2 hf.
    bunlara oy veren kesimin çoğunluğunun arabası yok.
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    berkenarjen 2 hf.
    Yüzde 22.5 oranında zam yalanlandı. Ne kadar olacağı Aralık ta belli olacakmış
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    System Lord 2 hf.
    arabam 1.0 motor şu an ki değeri 50.000 lira o zaman ben bunu seneye 60.000 e satarım yeni araba alacaktım . 1.6 düşünüyordum o zaman 1.3 alırım :D

    fakirlik vol 1

    3000 sterlin -- kral
    3000 euro --- prens
    3000 abd doları --- lord
    3000 kanada doları --- toprak ağası
    3000 tl --- fakir .

    para birimleri yazdım diğer para birimlerinin alım güçlerini hesaplamaya kalkarsanız beyniniz yanar .
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    marauders 2 hf.
    bu hükümetin yanlış politikalarının lüks yaşamlarını biz niye karşılıyoruz
    devleti sömürün sonra gelin halktan alın haram olsun
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hiç zırlamaya gerek yok.Her millet hak edildiği gibi yönetilir.Ülkeden Avrupa'ya ve Amerika'ya yaşanan beyin göçüne sebep olanlar daha sonra "Gelin Yurdunuza" diyerek naralar atar.Kimse kusura bakmasın Yönetende yönetilenlerden iz taşır.
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    OverClocK1ng 2 hf.
    1500 den 1837 ye çıkmış. %22.46 ya tekabül ediyor. Doğalgaz ile Elektrik de yıl başından beri %60 zamlanmıştı.

    Neyse ki ülkede enflasyon %8.5 da o kurtarıyor...
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    oquzdag 2 hf.
    toplanan vergilerin acil üretime dönüştürülmesi gerekiyor. atıyorum 2020 ocaktan itibaren yeni bir birim kurulacak, alınan KDV, gelir vergisi, mtv, ötv vs bir yıl boyunca birikecek halk görecek. İşte bu paraylada şu tarım alanları düzenlendi, şu fabrikalar kuruldu vs. denecek. ozaman helal ederek verelim bizde. zaten köprülerden, sudan, gazdan vs aldıkları yeter onlara.
    hani nerde varlık fonunda biriken paralar? neden yatırıma dönüşmedi? neden hukuk çalışmıyor? Muhalefet bununla ilgili soruşturma başlatamıyor mu?
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    1419oguzhan 2 hf.
    Akpli düşünemeyen, sorgulayamayan fakir kesim yüzünden olan orta gelirli ailelere oluyor...
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