Yeni yılda MTV ve trafik cezalarına ne kadar zam gelecek?

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2019 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bırakmak üzereyiz. Yeni yılın kime ne getireceğini elbette bilemeyiz. Fakat vergi, harç ve cezalara zam getireceği kesin. Bu kapsamda, yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezalarına gelecek muhtemel zam oranı belli oldu.

Vergi Usul Kanunu’na göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile harç ve cezalar yeniden değerleme oranı doğrultusunda her sene artırılıyor. Üretici fiyat endeksine göre belirlenen 2019 yılı yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Bu da demek oluyor ki MTV başta olmak üzere bazı vergiler ile harç ve cezalara yeni yılda yüzde 22,58 oranında zam gelecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne gelmesi beklenen yüzde 22,58’lik zam ile birlikte 1300 cc ve altı 1-3 yaş otomobil için ödenecek yıllık vergi 861 liradan 1.055 liraya çıkacak. 1301 – 1600 cc arası 1-3 yaş otomobilin vergisi ise 1.499 liradan 1.837 liraya yükselecek. 2019’da vergisi 2.647 lira olan 1601 – 1800 cc arası 1-3 yaş otomobil sahipleri de önümüzdeki yıl 3.244 lira ödemek zorunda kalacak.

MTV (1-3 yaş otomobil) 2019 2020 1300 cc altı 861 TL 1055 TL 1301 - 1600 cc'ye kadar 1499 TL 1837 TL 1601 - 1800 cc'ye kadar 2647 TL 3244 TL

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Trafik cezaları da 2020 yılında yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Örneğin; emniyet kemeri kullanmamanın cezası 108 liradan 132 liraya çıkacak. Seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da 235 liradan 288 liraya yükselecek.

Trafik Cezaları 2019 2020 Emniyet Kemeri Kullanmamak 108 TL 132 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak 235 TL 288 TL Kırmızı ışıkta geçmek 235 TL 288 TL Hız Sınırını %10-30 Aşmak 235 TL 288 TL Hız Sınırını %30-50 Aşmak 488 TL 598 TL Hız Sınırını %50’den Fazla Aşmak 1002 TL 1228 TL Alkollü Araç Kullanmak (Birinci Defa) 1002 TL 1228 TL Alkollü Araç Kullanmak (İkinci Defa) 1256 TL 1539 TL Alkol Testine İtiraz Etmek 2869 TL 3516 TL

Cumhurbaşkanı, kendisine tanınan yetkilerle değerleme oranının altında veya üzerinde bir oran belirleyebiliyor. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kasım sonunda açıklanacak resmi zam oranı bu doğrultuda değişiklik gösterebilir. Örnek vermek gerekirse, 2018 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde MTV’ye yüzde 15.9 oranında zam yapılmıştı.

https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/yeni-yilda-zam-yagmuru-2-5429411/