Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni bir yöntem drone tespiti için çiçek sineklerinden ilham alıyor

    Düşük ışıklı ortamlarda bile hedefleri algılayabilme yeteneğine sahip olan çiçek sineklerinin görme sistemleri, bir drone tespiti sistemine entegre edilerek yüksek başarı elde edildi.
    Oy Ver

    Yeni yöntem drone tespiti için çiçek sineklerinden ilham alıyor
    Tam Boyutta Gör

    Drone endüstrisi son yıllarda hızlı bir gelişme kaydetti. Bununla birlikte yaygın olarak silah veya gözetleme araçları olarak da kullanılmaya başlandığı için droneların tespit edilmesi de önem kazandı. Yeni bir çalışmada, çiçek sineklerinin görme yeteneği analiz edilerek ve sinyal işleme algoritmaları kullanılarak uzun mesafeli drone tespitinde önemli bir gelişme kaydedildi.

    Drone tespitinde çiçek sineği etkisi

    Güney Avustralya Üniversitesi  ve Flinders Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir çalışmada düşük ışıklı ortamlarda bile hedefleri görme yeteneğine sahip çiçek sinekleriningörme sistemleri tersine çevrildi. Daha sonra görme sisteminin sinyal işleme kavramları akustik alana uyguladı.

    Geliştirilen sistem, mevcut çalışmalara göre drone tipine ve koşullara bağlı olarak algılama aralıklarında %30 - %49 arasında daha yüksek performans gösterdi. Araştırmacılar, bu sayede açık arazide 3-4 kilometre uzaklıkta bulunan bir drone tespit edilebildi.

    Araştırmacılardan Otonom Sistemler Profesörü Anthony Finn: "Biyo-görüş işlemenin, hem görsel hem de kızılötesi verilerde drone algılama aralığını büyük ölçüde artırdığı gösterildi. Bununla birlikte, çiçek sineklerinin görsel sistemine dayalı bir algoritma kullanarak, çok küçük ve sessiz olanlar da dahil olmak üzere dronların net akustik imzalarını alabildiğimizi gösterdik." ifadelerinde bulundu.

    Geliştirilen sistemin yetkisiz insansız hava araçlarının, havaalanları, bireyler ve askeri üsler için belirgin tehditler oluşturduğu düşünüldüğünde bu araçların yerlerini tespit edebilmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, bir sonraki hedeflerinin sistemin menzilini artırmak olduğunu söylüyorlar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 6 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız