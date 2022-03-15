Yeni bir yöntem drone tespiti için çiçek sineklerinden ilham alıyor

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Drone endüstrisi son yıllarda hızlı bir gelişme kaydetti. Bununla birlikte yaygın olarak silah veya gözetleme araçları olarak da kullanılmaya başlandığı için droneların tespit edilmesi de önem kazandı. Yeni bir çalışmada, çiçek sineklerinin görme yeteneği analiz edilerek ve sinyal işleme algoritmaları kullanılarak uzun mesafeli drone tespitinde önemli bir gelişme kaydedildi.

Drone tespitinde çiçek sineği etkisi

Güney Avustralya Üniversitesi ve Flinders Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir çalışmada düşük ışıklı ortamlarda bile hedefleri görme yeteneğine sahip çiçek sinekleriningörme sistemleri tersine çevrildi. Daha sonra görme sisteminin sinyal işleme kavramları akustik alana uyguladı.

Geliştirilen sistem, mevcut çalışmalara göre drone tipine ve koşullara bağlı olarak algılama aralıklarında %30 - %49 arasında daha yüksek performans gösterdi. Araştırmacılar, bu sayede açık arazide 3-4 kilometre uzaklıkta bulunan bir drone tespit edilebildi.

Araştırmacılardan Otonom Sistemler Profesörü Anthony Finn: "Biyo-görüş işlemenin, hem görsel hem de kızılötesi verilerde drone algılama aralığını büyük ölçüde artırdığı gösterildi. Bununla birlikte, çiçek sineklerinin görsel sistemine dayalı bir algoritma kullanarak, çok küçük ve sessiz olanlar da dahil olmak üzere dronların net akustik imzalarını alabildiğimizi gösterdik." ifadelerinde bulundu.

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Geliştirilen sistemin yetkisiz insansız hava araçlarının, havaalanları, bireyler ve askeri üsler için belirgin tehditler oluşturduğu düşünüldüğünde bu araçların yerlerini tespit edebilmek için kullanılabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar, bir sonraki hedeflerinin sistemin menzilini artırmak olduğunu söylüyorlar.

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