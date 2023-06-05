Yenilenebilir enerjideki büyüme rekora hazırlanıyor: İşte 2024 yılı hedefleri

Güneş enerjisi ana aktör olmaya devam edecek
İki yıl üst üste yaşanan düşüşün ardından, karasal rüzgar enerjisi ilavelerinin ise 2023 yılında %70 oranında artarak 107 GW'a, yani tüm zamanların rekor miktarına ulaşması bekleniyor. Yıllık güneş enerjisi pazarındaki büyümenin devam etmesi ve 2023 yılına göre yüzde 7'nin üzerinde bir artışla 2024 yılında yaklaşık 310 GW'a ulaşması bekleniyor. Genel olarak, 2024 yılı sonunda dünyadaki kümülatif yenilenebilir enerji kapasitesinin 4500 GW'ın üzerine çıkarak Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam enerji kapasitesine eşit olacağı tahmin ediliyor.
Konut ve ticari güneş PV sistemlerindeki beklenen artışında yüzde 74’ünü Avrupa Birliği oluştururken artışın çoğunluğu (%82) altı kilit pazardan geliyor: Almanya, İspanya, Hollanda, Fransa, İtalya ve İsveç. Raporda bu eğilimin arkasındaki ana neden olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen piyasa koşulları gösteriliyor.Kaynakça https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-june-2023/executive-summary https://www.pv-magazine.com/2023/06/05/global-solar-additions-to-hit-310-gw-in-2024-says-iea/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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