Yenilenebilir enerji 2030’da küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak

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Tam Boyutta Gör Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2030’a kadar küresel elektrik talebinin neredeyse yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Rapora göre, bu on yılın sonuna kadar dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesinin 5,500 gigavat (GW) artması bekleniyor. Bu, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve ABD'nin mevcut kapasitesine eş bir rakam.

Güneş enerjisi ana etken olacak

Rapora göre, 2024-2030 döneminde yeni yenilenebilir enerji kurulumlarının, 2017-2023 dönemine göre neredeyse üç kat daha fazla olacağı öngörülüyor. Çin, bu süreçte yeni eklenen yenilenebilir enerjinin neredeyse yüzde 60'ından sorumlu olacak ve bu da ülkenin 2030 itibarıyla dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturacağı anlamına geliyor. Hindistan ise büyük ekonomiler arasında en hızlı büyümeyi gösteriyor.

Güneş enerjisi, bu artışın en büyük itici gücü olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi santrallerinin inşası ve çatılara kurulan güneş panellerinin artmasıyla birlikte, fotovoltaik (PV) güneş enerjisi kapasitesinin yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 80’ini oluşturması bekleniyor. Rüzgar enerjisi de 2030 yılına kadar büyüme hızını iki katına çıkararak güçlü bir toparlanma yaşayacak.

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IEA İcra Direktörü Fatih Birol, yenilenebilir enerjilerin birçok hükümetin yeni hedefler belirlemesinden daha hızlı genişlediğini vurguladı. Birol, “2030 yılına kadar yenilenebilir enerjilerin küresel elektrik talebinin yarısını karşılamasını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan hükümetlerin güneş ve rüzgar enerjisinin enerji şebekelerine entegrasyonunu artırması gerkiyor. Bazı ülkelerde yenilenebilir enerji üretimi, %10'a kadar kullanılmadan kesiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için, ülkelerin enerji sisteminin esnekliğini artırması, izin süreçlerini kolaylaştırması ve elektrik şebekelerini modernize etmesi ve 2030 yılına kadar 1.500 GW depolama kapasitesine ulaşması gerekiyor.

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Yenilenebilir enerji, elektrik talebinin yarısı karşılayacak