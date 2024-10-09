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    Yenilenebilir enerji 2030’da küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre Yenilenebilir enerji kaynakları 2030 yılına kadar küresel elektrik talebinin neredeyse yarısını karşılayacak.
    Yenilenebilir enerji, elektrik talebinin yarısı karşılayacak Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2030’a kadar küresel elektrik talebinin neredeyse yarısı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Rapora göre, bu on yılın sonuna kadar dünya genelinde yenilenebilir enerji kapasitesinin 5,500 gigavat (GW) artması bekleniyor. Bu, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan ve ABD'nin mevcut kapasitesine eş bir rakam.

    Güneş enerjisi ana etken olacak

    Rapora göre, 2024-2030 döneminde yeni yenilenebilir enerji kurulumlarının, 2017-2023 dönemine göre neredeyse üç kat daha fazla olacağı öngörülüyor. Çin, bu süreçte yeni eklenen yenilenebilir enerjinin neredeyse yüzde 60'ından sorumlu olacak ve bu da ülkenin 2030 itibarıyla dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturacağı anlamına geliyor. Hindistan ise büyük ekonomiler arasında en hızlı büyümeyi gösteriyor.

    Güneş enerjisi, bu artışın en büyük itici gücü olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi santrallerinin inşası ve çatılara kurulan güneş panellerinin artmasıyla birlikte, fotovoltaik (PV) güneş enerjisi kapasitesinin yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 80’ini oluşturması bekleniyor. Rüzgar enerjisi de 2030 yılına kadar büyüme hızını iki katına çıkararak güçlü bir toparlanma yaşayacak.

    IEA İcra Direktörü Fatih Birol, yenilenebilir enerjilerin birçok hükümetin yeni hedefler belirlemesinden daha hızlı genişlediğini vurguladı. Birol, “2030 yılına kadar yenilenebilir enerjilerin küresel elektrik talebinin yarısını karşılamasını bekliyoruz” dedi.

    Öte yandan hükümetlerin güneş ve rüzgar enerjisinin enerji şebekelerine entegrasyonunu artırması gerkiyor. Bazı ülkelerde yenilenebilir enerji üretimi, %10'a kadar kullanılmadan kesiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için, ülkelerin enerji sisteminin esnekliğini artırması, izin süreçlerini kolaylaştırması ve elektrik şebekelerini modernize etmesi ve 2030 yılına kadar 1.500 GW depolama kapasitesine ulaşması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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