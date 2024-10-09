Yenilenebilir enerji 2030’da küresel elektrik talebinin yarısı karşılayacak

Güneş enerjisi ana etken olacak
Rapora göre, 2024-2030 döneminde yeni yenilenebilir enerji kurulumlarının, 2017-2023 dönemine göre neredeyse üç kat daha fazla olacağı öngörülüyor. Çin, bu süreçte yeni eklenen yenilenebilir enerjinin neredeyse yüzde 60'ından sorumlu olacak ve bu da ülkenin 2030 itibarıyla dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturacağı anlamına geliyor. Hindistan ise büyük ekonomiler arasında en hızlı büyümeyi gösteriyor.
Güneş enerjisi, bu artışın en büyük itici gücü olarak öne çıkıyor. Güneş enerjisi santrallerinin inşası ve çatılara kurulan güneş panellerinin artmasıyla birlikte, fotovoltaik (PV) güneş enerjisi kapasitesinin yeni yenilenebilir enerji kapasitesinin yüzde 80’ini oluşturması bekleniyor. Rüzgar enerjisi de 2030 yılına kadar büyüme hızını iki katına çıkararak güçlü bir toparlanma yaşayacak.
IEA İcra Direktörü Fatih Birol, yenilenebilir enerjilerin birçok hükümetin yeni hedefler belirlemesinden daha hızlı genişlediğini vurguladı. Birol, “2030 yılına kadar yenilenebilir enerjilerin küresel elektrik talebinin yarısını karşılamasını bekliyoruz” dedi.
Öte yandan hükümetlerin güneş ve rüzgar enerjisinin enerji şebekelerine entegrasyonunu artırması gerkiyor. Bazı ülkelerde yenilenebilir enerji üretimi, %10'a kadar kullanılmadan kesiliyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için, ülkelerin enerji sisteminin esnekliğini artırması, izin süreçlerini kolaylaştırması ve elektrik şebekelerini modernize etmesi ve 2030 yılına kadar 1.500 GW depolama kapasitesine ulaşması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.