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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yenilenmiş telefon satışına TSE standardı getirildi

    Türk Standartları Enstitüsü, “İş Yerleri - Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar” standardını yayımladı.
    17 Şubat 2021, 17:45 (Güncellendi, 10 sa.)
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yenilenmiş telefon satışına TSE standardı getirildi
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    Türkiye “yenilenmiş telefon” satışını yaygınlaştırmak için yenilenmiş telefonlara yönelik yasal düzenlemeler yapılmaya devam ediliyor. Yenilenmiş cep telefonları için Türk Standartları Enstitüsü tarafından standartlar belirlendi.

    Bu standartlar yalnızca yenilenmiş telefon satışını kapsıyor. İkinci eli kapsamıyor. İkinci el telefonlara yönelik herhangi bir düzenleme yapılmadı.

    Yenilenmiş telefonlar, ikinci el durumundaki telefonların hasar gören veya kondisyonunu yitiren parçalarının yenisiyle değiştirilerek garantili bir şekilde satışa sunulmasına deniyor. Türkiye’de yenilenmiş telefonlar pek tercih görmese de ABD’de refurbished olarak satılan cihazlar büyük ilgi görüyor.

    2020’nin Ağustos ayında yürürlüğe giren “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” ile telefon satışına ilişkin hususlar belirlenmişti. TSE standartları ise daha çok yenilenmiş telefon satış merkezleri hakkında standartlar içeriyor.

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    Standartla yenileme merkezlerine getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

    - Yenileme merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında olacak.

    - Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek.

    - Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonlarının Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde "Beyaz Liste"de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak.

    - Cihazın yenilenmesini engelleyen fonksiyon kaybı olup olmadığı tespit edilecek.

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    - Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerine ilişkin değerleme işlemi yapması durumunda bu işlem en geç beş iş günü içinde sonuçlandırılacak.

    - Yenileme merkezi veya yetkili alıcısı, ikinci el cep telefonunun değerlemesinin yapılmasını takiben müşterinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını alacak ve kabul edildiğinde ödemeyi yapacak.

    - Cihaza ait müşteri beyanıyla kayıt altına alınan ek bilgileri karşılaştıracak.

    - iOS, Android vb. bir yazılım ile cihazın performans testleri yapılmalıdır. (TSE'nin sitesindeki ifade böyle)

    - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yenileme işlemi yapılacak cep telefonlarının ses veya veri haberleşmesinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek. Bu madde kapsamında yapılan işlem kayıt altına alınacak ve 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.

    - Yenileme merkezine teslim edilen cep telefonlarının içinde bulunan verilere herhangi bir veri işleme yapılmadan yok edilebileceğine ve bir daha bu verilere ulaşılamayacağına dair kendisine teslim tarihinden önceki her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun müşteriye ait olduğuna dair müşterinin beyanı veya taahhüdü alınacak. Bu beyanın bir örneği müşteriye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcıyla verilecek.

    - Yenileme merkezi, ikinci el cep telefonunun yenileme işlemini yaparken, onarım veya parça değişikliği gerekiyorsa bu onarım ve değişikliğin yapılmasını, önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dahil tüm bilgilerin geri getirilemez şekilde yok edilmesini, fabrika ayarlarına getirilmesini, performansının ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının tespitini ve kontrollerini sağlayacak.

    Yenileme işlemi için dışarıdan hizmet alımı yapılamayacağına yer verilirken diğer standartlar da şöyle sıralandı:

    - Yenileme işlemi yapılan ikinci el cep telefonunun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek.

    - Yenilenen kullanılmış cep telefonunun sertifikalandırma işlemi yapılmalı ve bu sertifika ve işlemleri gösteren liste yenilenmiş ürünle birlikte verilecek.

    - Yenilenen ikinci el cep telefonu tüketicilerin kolayca göreceği şekilde ambalajına, etiketine, garanti belgesine, IMEI numarasını içeren faturasına, reklam ve ilanlarına "yenilenmiş ürün" ibaresi ve iş yeri bilgilerine yer verilerek satışa sunulacak.

    - Ambalaj içerisinde belirtilen yenilenmiş cep telefonuna yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garanti şartlarıyla ilgili bilgiler cihaz ambalajı üzerindeki bilgilerle uyumlu olacak.

    - İkinci el cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirilecek.



    https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=15928 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    drjacob (... ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belli bi standart getirmeleri iyi oldu
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    M makine26 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    3 kez ekran değişti.1 ay sonra çöp.
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    infom@n (Uğur Doğan) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vergiden bahsetmemişler :D Unuttular mı acaba?
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    ankaland (mehmet yok) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    ikinci el cep telefonları yakında sıfır fiyatına sıfır cep iki kat fiyata çıkacak..bizde her yenilik kendi kazığıyla gelir.. tüm tüketicilere acil şifalar diliyorum..
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    Xagdas (Çağdaş Y.) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aslında şirketler arası rekabet , piyasaının kendi standartını belirleyecekti / belirleyecektir.

    Başta IMEI konusu hariç hariç karışmasaydılar keşke. Eğer işler iyi gitmezse karışırlardı. Çünkü epey güzel standartlar getirmişler.

    Bu standartlarla 10bin liralık telefonun yenilenmiş satışının da 8500-9000 lira olmasından korkuyorum. 10bin liralık telefonun (eğer 2 yıldan yeniyse) yenilenmiş satışının en fazla 6000 lira olmasını, 2 yıldan daha eskiyse 4000-4500 lira olmasını arzu ederim. Sanırım bu beklenti boşa çıkacak.

    İkinci el telefon / yenilenmiş telefon hiç almadım ve satmadım. Ama ülkenin durumunu düşününce bir ihtiyaç olduğunu görüyorum.
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    N nehuse 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    ABD deki Refurbished kullanıcıların alıp süresi içinde iade ettiği yada arıza yüzünden değişime giden sıfırdan neredeyse farkı olmayan ürünlerdir. Uzun süre kullanılıp eskiyen 2-3 senelik ürünleri tamir edip satmaları işçilik vs yüzünden çok zor çünkü ürünler hızla demode oluyor ve fiyatları düşüyor. Bizde bu tip iade ürünler aynen başkasına habersiz satıldığı için gerçek anlamda Refurbished ürün yok .
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    drjacob (... ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Belli bi standart getirmeleri iyi oldu
    Yanıtla +8
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    ressi1 (Resul ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    "iOS, Android gibi bir yazılımla cihazın performans testleri yapılacak."

    Resmen bürokrasi kanseri ya!
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    babadol (Talat ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) ressi1
    Umarım Lcd, Oled gibi ekranlarla görüntü testi de yapılır.
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