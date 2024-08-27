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    Yerin altında ucuz ve güvenli nükleer reaktör fikri

    Güvenli ve ucuz nükleer reaktörler nasıl yapılır? Deep Fission adındaki bir girişime göre reaktörleri yerin altına gömmek hem ekonomik hem de güvenlikli bir çözüm sunuyor.
    Yerin altında ucuz ve güvenli nükleer reaktör fikri Tam Boyutta Gör
    Nükleer enerji her ne kadar görece temiz ve stabil bir enerji vadetse de güvenlik ve ekonomik kaygılar bu teknolojinin arkasındaki en büyük olumsuzluklar arasında yer alıyor. Bu yüzden geleneksel nükleer santrallerin inşaatı, yüksek maliyetler ve olası kazaların yaratabileceği tehlikeler sebebiyle sıkça eleştiriliyor. Ancak, Deep Fission adlı bir girişim bu sorunlara yenilikçi bir çözüm sunuyor: Nükleer reaktörleri yerin derinliklerine gömmek.

    Nükleer enerjide benzersiz yaklaşım

    Deep Fission, alışılmışın dışında bir yöntemle hem güvenlik hem de maliyet sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Şirketin önerisi, çapı 76 cm'den daha dar olan küçük bir reaktörü 1.6 kilometre derinliğinde bir sondaj kuyusuna yerleştirmek. Bu sayede, reaktör etrafında geleneksel santrallerde kullanılan kalın çelik ve beton yapıların gerekliliği ortadan kalkıyor. Modüler mikro reaktör olarak geçen bu reaktörün 15 MWe kapasitesi olduğu belirtiliyor.

    Deep Fission'ın önerdiği reaktör, basınçlı su reaktörü (PWR) teknolojisine dayanıyor. Ancak, bu reaktörler, geleneksel muadillerinden farklı olarak neredeyse hiç hareketli parça içermiyor ve tüm kontrol işlemleri uzaktan gerçekleştiriliyor. Reaktör, 160 atmosfer basınç altında ve 315 °C sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Sondaj kuyusunun derinliği, reaktörün basınçlandırılmasını sağlıyor; bu sayede pahalı basınçlandırma ve soğutma sistemlerine ihtiyaç kalmıyor.

    Yerin altında ucuz ve güvenli nükleer reaktör fikri Tam Boyutta Gör
    Bu reaktörlerin yerin derinliklerinde katı kayalarla çevrili olması, olası bir kazada çevreye radyasyon sızması riskini de neredeyse sıfıra indiriyor. En kötü senaryoda bile, kuyunun doldurulup kapatılmasının yeterli olacağı söyleniyor. Ancak olası bir sızıntının yeraltı su kaynaklarını etkileyip etkilemeyeceği konusunda bir bilgi verilmiyor.

    Geleneksel nükleer santrallerin en büyük maliyet kalemi olan inşaat giderleri, Deep Fission'ın yenilikçi tasarımıyla büyük ölçüde azalıyor. Bilindiği gibi reaktörün çevresine metrelerce kalınlıkta çelik ve beton yapı inşa ediliyor. Öte yandan Deep Fission'ın reaktöründe bakıma veya denetime ihtiyaç duyulduğunda, bu küçük reaktörler kablo sistemiyle bir iki saat içinde yüzeye çıkarılabiliyor. Ayrıca, reaktörün tasarımı, aşırı ısınma durumunda kendini otomatik olarak kapatacak şekilde kendini sınırlayıcı özelliklere sahip.

    Deep Fission, bu konsepti hayata geçirmek için ABD Enerji Bakanlığı ile başvuru sürecine başlamış durumda. Eğer bu proje başarıya ulaşırsa, nükleer enerji alanında yeni bir çağ başlatabilir. Hatta teknik olarak "jeotermal enerji" kavramı yepyeni bir boyut kazanabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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