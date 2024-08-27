Yerin altında ucuz ve güvenli nükleer reaktör fikri

Nükleer enerjide benzersiz yaklaşım
Deep Fission, alışılmışın dışında bir yöntemle hem güvenlik hem de maliyet sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Şirketin önerisi, çapı 76 cm'den daha dar olan küçük bir reaktörü 1.6 kilometre derinliğinde bir sondaj kuyusuna yerleştirmek. Bu sayede, reaktör etrafında geleneksel santrallerde kullanılan kalın çelik ve beton yapıların gerekliliği ortadan kalkıyor. Modüler mikro reaktör olarak geçen bu reaktörün 15 MWe kapasitesi olduğu belirtiliyor.
Deep Fission'ın önerdiği reaktör, basınçlı su reaktörü (PWR) teknolojisine dayanıyor. Ancak, bu reaktörler, geleneksel muadillerinden farklı olarak neredeyse hiç hareketli parça içermiyor ve tüm kontrol işlemleri uzaktan gerçekleştiriliyor. Reaktör, 160 atmosfer basınç altında ve 315 °C sıcaklıkta çalışacak şekilde tasarlanmış durumda. Sondaj kuyusunun derinliği, reaktörün basınçlandırılmasını sağlıyor; bu sayede pahalı basınçlandırma ve soğutma sistemlerine ihtiyaç kalmıyor.
Geleneksel nükleer santrallerin en büyük maliyet kalemi olan inşaat giderleri, Deep Fission'ın yenilikçi tasarımıyla büyük ölçüde azalıyor. Bilindiği gibi reaktörün çevresine metrelerce kalınlıkta çelik ve beton yapı inşa ediliyor. Öte yandan Deep Fission'ın reaktöründe bakıma veya denetime ihtiyaç duyulduğunda, bu küçük reaktörler kablo sistemiyle bir iki saat içinde yüzeye çıkarılabiliyor. Ayrıca, reaktörün tasarımı, aşırı ısınma durumunda kendini otomatik olarak kapatacak şekilde kendini sınırlayıcı özelliklere sahip.
Deep Fission, bu konsepti hayata geçirmek için ABD Enerji Bakanlığı ile başvuru sürecine başlamış durumda. Eğer bu proje başarıya ulaşırsa, nükleer enerji alanında yeni bir çağ başlatabilir. Hatta teknik olarak "jeotermal enerji" kavramı yepyeni bir boyut kazanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.