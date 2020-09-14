Yerli baz istasyonu ULAK, 71 ilde görev yapıyor

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Veri güvenliği ve yerli kaynak kullanımı için geliştirilen ULAK 4.5G baz istasyonu sayısı her geçen gün artıyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, güncel ULAK baz istasyonu sayısını açıkladı.

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Eylül'ün ilk hafta verilerine göre Türkiye’de 71 ilde toplam 1300 adet ULAK baz istasyonu hizmet veriyor. Yabancı modellerle birlikte Türkiye’deki toplam 4.5G baz istasyonu sayısının yaklaşık 50 bin olduğu ifade ediliyor.

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ULAK baz istasyonlarının geliştirilmesinde pek çok kuruluşun katkısı var. Firmanın hissedarları ASELSAN ve HAVELSAN büyük payı üstlenirken, NETAŞ, ARGELA, TÜRKSAT, KAREL, PIWorks, PAVOTEK ve HTK üyesi birçok firmanın da bulunduğu 100'ü aşkın kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle oluşturdukları ekosistemden destek alıyor.

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20 Ağustos 2020 tarihli verilere göre şebekedeki ULAK sayısı en fazla olan operatör Vodafone. Devamında Turkcell ve Türk Telekom geliyor. ULAK'ın 5G'li versiyonunun geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları sürüyor.

ULAK UBS 2.0 baz istasyonu özellikleri

3GPP Release 10 & Release 11

Çoklu Taşıyıcı Birleştirme (CA)

4x4 MIMO Desteği

Enerji Tasarrufu

Çok Noktadan Koordineli Veri Transferi (CoMP)

Multimedya Yayın Özelliği (eMBMS)

Geliştirilmiş Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu (FelCIC)

Operasyonlar, Yönetim ve Bakım (OAM)

Kendini Düzenleyen Ağlar (SON) Kendini Yapılandırma, Kendini Optimize Etme, Kendini İyileştirebilme

300 Mbps İndirme Sürati (2 CA ve 2x2 MIMO)

Kriptolu Haberleşme

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/71-sehir-yerli-baz-istasyonu-ulak-uzerinden-haberlesiyor-41610605

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