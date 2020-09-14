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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli baz istasyonu ULAK, 71 ilde görev yapıyor

    Türkiye'de 1300 noktada ULAK yerli baz istasyonu görev yapıyor. ULAK'ın 5G uyumlu versiyonu için çalışmalar sürüyor.
    6 sa.
    1,5b
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Yerli baz istasyonu ULAK, 71 ilde görev yapıyor
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    Veri güvenliği ve yerli kaynak kullanımı için geliştirilen ULAK 4.5G baz istasyonu sayısı her geçen gün artıyor. ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı, güncel ULAK baz istasyonu sayısını açıkladı.

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    Eylül'ün ilk hafta verilerine göre Türkiye’de 71 ilde toplam 1300 adet ULAK baz istasyonu hizmet veriyor. Yabancı modellerle birlikte Türkiye’deki toplam 4.5G baz istasyonu sayısının yaklaşık 50 bin olduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı"

    ULAK baz istasyonlarının geliştirilmesinde pek çok kuruluşun katkısı var. Firmanın hissedarları ASELSAN ve HAVELSAN büyük payı üstlenirken, NETAŞ, ARGELA, TÜRKSAT, KAREL, PIWorks, PAVOTEK ve HTK üyesi birçok firmanın da bulunduğu 100'ü aşkın kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle oluşturdukları ekosistemden destek alıyor.

    Yerli baz istasyonu ULAK, 71 ilde görev yapıyor
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    20 Ağustos 2020 tarihli verilere göre şebekedeki ULAK sayısı en fazla olan operatör Vodafone. Devamında Turkcell ve Türk Telekom geliyor. ULAK'ın 5G'li versiyonunun geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları sürüyor.

    ULAK UBS 2.0 baz istasyonu özellikleri

    • 3GPP Release 10 & Release 11
    • Çoklu Taşıyıcı Birleştirme (CA)
    • 4x4 MIMO Desteği
    • Enerji Tasarrufu
    • Çok Noktadan Koordineli Veri Transferi (CoMP)
    • Multimedya Yayın Özelliği (eMBMS)
    • Geliştirilmiş Hücreler Arası Girişim Koordinasyonu (FelCIC)
    • Operasyonlar, Yönetim ve Bakım (OAM)
    • Kendini Düzenleyen Ağlar (SON) Kendini Yapılandırma, Kendini Optimize Etme, Kendini İyileştirebilme
    • 300 Mbps İndirme Sürati (2 CA ve 2x2 MIMO)
    • Kriptolu Haberleşme


    https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/71-sehir-yerli-baz-istasyonu-ulak-uzerinden-haberlesiyor-41610605 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    .PanxeR. (tayfun ilme) 11 dk.
    Baz istasyonlarının haritadaki dağılımına baktığınızda trafiğin yoğun kullanıldığı batı tarafında daha az , trafik yükünün düşük olduğu doğu kısımlarında ise daha yoğun olduğunu görüyoruz buda bana yerli baz istasyonlarının henüz yüksek trafik taşımak için yetersiz geldiğini gösteriyor.

    Zaten bu baz istasyonlarının çoğu devlet teşviği ile kuruluyor devlet diyor ki 4 bazdan 1 tanesi yerli olacak , şirketler de bunu ona göre konumlandırıyor.

    Özellikle baz istasyonlarının fiber ile beslendiği muğla,izmir,bursa,manisa gibi bölgelere bakın buralarda superbox satışları yüksek adetlere ulaşıyor yani mobil veri kullanımı çok yüksek ama neredeyse hiç yerli baz istasyonu yok.
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    Musty3535123 3 sa.
    biz tee 2016 da direk 5g ye geçecektik, 4g ye önem vermedik. millet 5g ye geçti 6g ye çalışıyor biz hayla 4g baz istasyonuna devam. yerli/milli iyi güzelde 5g olmadan ölü yatırım.
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 5 sa.
    50binde 1300 çok çok az maalesef.
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    interwap (Volkan ) 5 sa.
    300 Mbps İndirme Sürati (2 CA ve 2x2 MIMO)


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    Mr.Data 4 sa. interwap
    Toplam
    4x4 ile 600 mbps oluyormuş
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