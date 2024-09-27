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    Anlık Bildirim

    HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler

    Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayımlanan “2024-2028 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı”nda Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in teslimat tarihinin ertelendiği bildirildi.
    HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler Tam Boyutta Gör
    Savunma Sanayii Başkanlığı bir süre önce 2024-2028 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nı yayınlayarak gelecek dönemdeki faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı. Bu raporda Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in teslimat tarihinin ertelendiği bildirildi.

    HÜRJET için hedef 2027

    Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Daha önceki açıklamalarda HÜRJET’in 2025 yılında teslim edileceğine değinilmişti. Ancak bir süredir yeni TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu bu tarihin çok iyimser olduğunu ve 2026 yılının gerçekçi bir hedef olduğunu ve bu tarihi hedeflediklerini belirtiyor.

    SSB raporunda ise HÜRJET’in sözleşme kapsamında ilk teslimatının 2027 yılında yapılacağı belirtiliyor. Raporda, 2027 yılında 4 adet Blok-0 ve 2028-2029 yıllarında aynı konfigürasyona sahip 12 adet Blok-1 uçaklarının teslimatının öngörüldüğü belirtiliyor. HÜRJET Projesi kapsamında üretilen prototip uçak ile 18 Mart 2023 tarihinde ilk taksi ve 25 Nisan 2023 tarihinde de ilk uçuş gerçekleştirilmişti.

    KAAN için yerli top sistemi

    HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler Tam Boyutta Gör
    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip uçak ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (KAAN) Projesi için de bazı bilgiler verildi. 2028 yılında envantere girişi planlanan KAAN’a entegre edilecek top sisteminin yerli ve millî imkânlarla geliştirileceği belirtildi.
    HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler Tam Boyutta Gör
    KAAN için ayrıca kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesi de sürüyor. 2025 tarihi itibariyle yerli olarak geliştirilen aşağıdaki tabloda yer alan alt sistemlerin uçak entegrasyonuna başlanacak. 2028 yılında envantere verilmesi hedeflenen Blok-10 uçakları, yukarıdaki tabloda yer alan yerli alt sistemler ile teslim edilecek.

    F-16 Blok-30’larda Özgür modernizasyonu 2025’te tamamlanacak

    HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler Tam Boyutta Gör
    Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan F-16 uçaklarımızın, yapısal servis ömrünün uzatılması ve uçakların ileri teknoloji aviyonik kabiliyetlere sahip olmasını sağlayan F-16 Yapısal iyileştirme ve Özgür Modernizasyonu Projesi (Özgür-1) sürüyor. Envanterde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçaklarına hem yapısal iyileştirme hem de Özgür modernizasyonu uygulanmasına yönelik faaliyetler devam etmekte olup 2025 yılı sonuna kadar modernizasyonların tamamlanması hedeflenmekte.

    Özgür-1 modernizasyonu sonrasında ise Özgür-2 modernizasyonu başlayacak. SSB ile TUSAŞ arasından “F-16 Blok-30 ile “F-16 Blok-40/50 Özgür-2 Projesi” Sözleşmeleri Mayıs 2023’te imzalandı.

    Bu projeler sonucunda; hâlihazırda millî olarak geliştirilen ve geliştirilmekte olan haberleşme, radar, seyrüsefer, kendini koruma ve silah sistemleri ile gelişmiş görev bilgisayarı çözümlerinin F-16 platformlarına entegrasyonu sağlanacak. Özgür-2’nin de 2027’de tamamlanması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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