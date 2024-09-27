HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı bir süre önce 2024-2028 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanı’nı yayınlayarak gelecek dönemdeki faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı. Bu raporda Türkiye’nin yerli jet eğitim uçağı HÜRJET’in teslimat tarihinin ertelendiği bildirildi.

HÜRJET için hedef 2027

Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Daha önceki açıklamalarda HÜRJET’in 2025 yılında teslim edileceğine değinilmişti. Ancak bir süredir yeni TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu bu tarihin çok iyimser olduğunu ve 2026 yılının gerçekçi bir hedef olduğunu ve bu tarihi hedeflediklerini belirtiyor.

Bayraktar Kızılelma, art yakıcılı motoruyla ilk defa uçtu 2 gün önce eklendi

SSB raporunda ise HÜRJET’in sözleşme kapsamında ilk teslimatının 2027 yılında yapılacağı belirtiliyor. Raporda, 2027 yılında 4 adet Blok-0 ve 2028-2029 yıllarında aynı konfigürasyona sahip 12 adet Blok-1 uçaklarının teslimatının öngörüldüğü belirtiliyor. HÜRJET Projesi kapsamında üretilen prototip uçak ile 18 Mart 2023 tarihinde ilk taksi ve 25 Nisan 2023 tarihinde de ilk uçuş gerçekleştirilmişti.

KAAN için yerli top sistemi

Tam Boyutta Gör Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip uçak ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi (KAAN) Projesi için de bazı bilgiler verildi. 2028 yılında envantere girişi planlanan KAAN’a entegre edilecek top sisteminin yerli ve millî imkânlarla geliştirileceği belirtildi.

Tam Boyutta Gör KAAN için ayrıca kritik alt sistemlerin yerli olarak geliştirilmesi de sürüyor. 2025 tarihi itibariyle yerli olarak geliştirilen aşağıdaki tabloda yer alan alt sistemlerin uçak entegrasyonuna başlanacak. 2028 yılında envantere verilmesi hedeflenen Blok-10 uçakları, yukarıdaki tabloda yer alan yerli alt sistemler ile teslim edilecek.

F-16 Blok-30’larda Özgür modernizasyonu 2025’te tamamlanacak

Tam Boyutta Gör Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın envanterinde yer alan F-16 uçaklarımızın, yapısal servis ömrünün uzatılması ve uçakların ileri teknoloji aviyonik kabiliyetlere sahip olmasını sağlayan F-16 Yapısal iyileştirme ve Özgür Modernizasyonu Projesi (Özgür-1) sürüyor. Envanterde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçaklarına hem yapısal iyileştirme hem de Özgür modernizasyonu uygulanmasına yönelik faaliyetler devam etmekte olup 2025 yılı sonuna kadar modernizasyonların tamamlanması hedeflenmekte.

Özgür-1 modernizasyonu sonrasında ise Özgür-2 modernizasyonu başlayacak. SSB ile TUSAŞ arasından “F-16 Blok-30 ile “F-16 Blok-40/50 Özgür-2 Projesi” Sözleşmeleri Mayıs 2023’te imzalandı.

Bu projeler sonucunda; hâlihazırda millî olarak geliştirilen ve geliştirilmekte olan haberleşme, radar, seyrüsefer, kendini koruma ve silah sistemleri ile gelişmiş görev bilgisayarı çözümlerinin F-16 platformlarına entegrasyonu sağlanacak. Özgür-2’nin de 2027’de tamamlanması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Havacılık Haberleri

HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler