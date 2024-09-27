HÜRJET için teslimatlar ertelendi: İşte resmi son bilgiler

- HÜRJET için hedef 2027
- KAAN için yerli top sistemi
- F-16 Blok-30’larda Özgür modernizasyonu 2025’te tamamlanacak
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HÜRJET için hedef 2027
Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin özgün projesi olarak 2017 yılında çalışmalara başlanan ve Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı olan HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 25 Nisan 2023 tarihinden itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdi. Daha önceki açıklamalarda HÜRJET’in 2025 yılında teslim edileceğine değinilmişti. Ancak bir süredir yeni TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu bu tarihin çok iyimser olduğunu ve 2026 yılının gerçekçi bir hedef olduğunu ve bu tarihi hedeflediklerini belirtiyor.
SSB raporunda ise HÜRJET’in sözleşme kapsamında ilk teslimatının 2027 yılında yapılacağı belirtiliyor. Raporda, 2027 yılında 4 adet Blok-0 ve 2028-2029 yıllarında aynı konfigürasyona sahip 12 adet Blok-1 uçaklarının teslimatının öngörüldüğü belirtiliyor. HÜRJET Projesi kapsamında üretilen prototip uçak ile 18 Mart 2023 tarihinde ilk taksi ve 25 Nisan 2023 tarihinde de ilk uçuş gerçekleştirilmişti.
KAAN için yerli top sistemi
F-16 Blok-30’larda Özgür modernizasyonu 2025’te tamamlanacak
Özgür-1 modernizasyonu sonrasında ise Özgür-2 modernizasyonu başlayacak. SSB ile TUSAŞ arasından “F-16 Blok-30 ile “F-16 Blok-40/50 Özgür-2 Projesi” Sözleşmeleri Mayıs 2023’te imzalandı.
Bu projeler sonucunda; hâlihazırda millî olarak geliştirilen ve geliştirilmekte olan haberleşme, radar, seyrüsefer, kendini koruma ve silah sistemleri ile gelişmiş görev bilgisayarı çözümlerinin F-16 platformlarına entegrasyonu sağlanacak. Özgür-2’nin de 2027’de tamamlanması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu