Yerli enerji şirketi Ankara Solar’dan yürünebilir güneş panelleri

Yerli yapıya entegre güneş panelleri ABD ve Avrupa'ya açılıyor
Ankara Solar Enerji'nin tanıttığı PV Floor serisi, konut projeleri ve ticari alanlarda, alışveriş merkezleri, otoparklar, teraslar, park alanları, gemi güverteleri, yollar veya kaldırımlar gibi yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. PV Floor serisi esasında Türkiye ve Yunanistan'da 2022 yılında piyasaya sürülmüştü ve şimdi Avrupa ile ABD pazarına da giriş yapılıyor.
Güneş panellerinin cam kaplamaları, kaymaz özellikleriyle güvenliği artırırken, aynı zamanda estetik bir görünüm sunuyor. PV Floor panelleri, destekleyici bir pedestalle birlikte satılıyor ve bu pedestallerin ayarlanabilir olması, montaj işlemlerini kolaylaştırıyor. Bu sistemin montajı için ek bir çelik ya da alüminyum yapı gerekmiyor.
PV Floor ürünleri, PVF-08-30W ve PVF-08-120W olmak üzere iki modele ayrılıyor. PVF-08-30W modeli, yüzde 17 verimlilik ve 30 W güç kapasitesine sahip. 450 mm x 450 mm boyutlarındaki panel, 10 mm kalınlığında anti-kayma cam ile kaplanmış. PVF-08-120W modeli ise yüzde 17,84 verimlilik ve 120 W güç kapasitesine sahip olup, 820 mm x 820 mm boyutlarında ve 8 mm kalınlığında anti-kayma cam kaplamaya sahip.
Her iki model de 8 yıl garantiye ve 10 yıl doğrusal performans garantisine sahip. Standart IP65 bağlantı kutuları ile donatılmış ve -40°C ila 85°C sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Maksimum sistem voltajı ise 1.000 V olarak belirlenmiş. Ankara Solar’a göre 1 kW sistemin geri dönüş süresi İspanya veya Yunanistan'da genellikle 4 ila 5 yıl olduğunu söylüyor. Ek olarak 40 ülkeye ihracat yapan Ankara Solar, siparişlerin 3 ila 6 haftada tedarik edildiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.