Yerli enerji şirketi Ankara Solar’dan yürünebilir güneş panelleri

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Ankara Solar Enerji, hem konut hem de ticari projelerde kullanılabilen yenilikçi bir ürün serisini piyasaya sürdü: PV Floor. Şirket, kayma yapmayan cam kaplamaya sahip 30 W ve 120 W'lık güneş panellerinden oluşan bu seriyi, Avrupa ve ABD pazarlarına sunuyor. PV Floor, hem zemin kaplama hem de enerji üretimi işlevi görebilen bir ürün olarak dikkat çekiyor.

Yerli yapıya entegre güneş panelleri ABD ve Avrupa'ya açılıyor

Ankara Solar Enerji'nin tanıttığı PV Floor serisi, konut projeleri ve ticari alanlarda, alışveriş merkezleri, otoparklar, teraslar, park alanları, gemi güverteleri, yollar veya kaldırımlar gibi yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. PV Floor serisi esasında Türkiye ve Yunanistan'da 2022 yılında piyasaya sürülmüştü ve şimdi Avrupa ile ABD pazarına da giriş yapılıyor.

Güneş panellerinin cam kaplamaları, kaymaz özellikleriyle güvenliği artırırken, aynı zamanda estetik bir görünüm sunuyor. PV Floor panelleri, destekleyici bir pedestalle birlikte satılıyor ve bu pedestallerin ayarlanabilir olması, montaj işlemlerini kolaylaştırıyor. Bu sistemin montajı için ek bir çelik ya da alüminyum yapı gerekmiyor.

Dünyanın en büyük güneş tabanlı mikro şebekesi kuruluyor 2 gün önce eklendi

PV Floor ürünleri, PVF-08-30W ve PVF-08-120W olmak üzere iki modele ayrılıyor. PVF-08-30W modeli, yüzde 17 verimlilik ve 30 W güç kapasitesine sahip. 450 mm x 450 mm boyutlarındaki panel, 10 mm kalınlığında anti-kayma cam ile kaplanmış. PVF-08-120W modeli ise yüzde 17,84 verimlilik ve 120 W güç kapasitesine sahip olup, 820 mm x 820 mm boyutlarında ve 8 mm kalınlığında anti-kayma cam kaplamaya sahip.

Her iki model de 8 yıl garantiye ve 10 yıl doğrusal performans garantisine sahip. Standart IP65 bağlantı kutuları ile donatılmış ve -40°C ila 85°C sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Maksimum sistem voltajı ise 1.000 V olarak belirlenmiş. Ankara Solar’a göre 1 kW sistemin geri dönüş süresi İspanya veya Yunanistan'da genellikle 4 ila 5 yıl olduğunu söylüyor. Ek olarak 40 ülkeye ihracat yapan Ankara Solar, siparişlerin 3 ila 6 haftada tedarik edildiğini belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Yerli enerji şirketi Ankara Solar’dan yürünebilir güneş panelleri