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    Yerli enerji şirketi Ankara Solar’dan yürünebilir güneş panelleri

    Türkiye’de faaliyet gösteren yerli enerji şirketi Ankara Solar Enerji, hem konut hem de ticari projeler için üzerinde yürünebilir kaymaz yapıda güneş paneli çözümünü PV Floor’u tanıttı.
    Yerli enerji şirketi Ankara Solar’dan yürünebilir güneş panelleri Tam Boyutta Gör
    Ankara Solar Enerji, hem konut hem de ticari projelerde kullanılabilen yenilikçi bir ürün serisini piyasaya sürdü: PV Floor. Şirket, kayma yapmayan cam kaplamaya sahip 30 W ve 120 W'lık güneş panellerinden oluşan bu seriyi, Avrupa ve ABD pazarlarına sunuyor. PV Floor, hem zemin kaplama hem de enerji üretimi işlevi görebilen bir ürün olarak dikkat çekiyor.

    Yerli yapıya entegre güneş panelleri ABD ve Avrupa'ya açılıyor

    Ankara Solar Enerji'nin tanıttığı PV Floor serisi, konut projeleri ve ticari alanlarda, alışveriş merkezleri, otoparklar, teraslar, park alanları, gemi güverteleri, yollar veya kaldırımlar gibi yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış durumda. PV Floor serisi esasında Türkiye ve Yunanistan'da 2022 yılında piyasaya sürülmüştü ve şimdi Avrupa ile ABD pazarına da giriş yapılıyor.

    Güneş panellerinin cam kaplamaları, kaymaz özellikleriyle güvenliği artırırken, aynı zamanda estetik bir görünüm sunuyor. PV Floor panelleri, destekleyici bir pedestalle birlikte satılıyor ve bu pedestallerin ayarlanabilir olması, montaj işlemlerini kolaylaştırıyor. Bu sistemin montajı için ek bir çelik ya da alüminyum yapı gerekmiyor.

    PV Floor ürünleri, PVF-08-30W ve PVF-08-120W olmak üzere iki modele ayrılıyor. PVF-08-30W modeli, yüzde 17 verimlilik ve 30 W güç kapasitesine sahip. 450 mm x 450 mm boyutlarındaki panel, 10 mm kalınlığında anti-kayma cam ile kaplanmış. PVF-08-120W modeli ise yüzde 17,84 verimlilik ve 120 W güç kapasitesine sahip olup, 820 mm x 820 mm boyutlarında ve 8 mm kalınlığında anti-kayma cam kaplamaya sahip.

    Her iki model de 8 yıl garantiye ve 10 yıl doğrusal performans garantisine sahip. Standart IP65 bağlantı kutuları ile donatılmış ve -40°C ila 85°C sıcaklık aralığında çalışabiliyor. Maksimum sistem voltajı ise 1.000 V olarak belirlenmiş. Ankara Solar’a göre 1 kW sistemin geri dönüş süresi İspanya veya Yunanistan'da genellikle 4 ila 5 yıl olduğunu söylüyor. Ek olarak 40 ülkeye ihracat yapan Ankara Solar, siparişlerin 3 ila 6 haftada tedarik edildiğini belirtiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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