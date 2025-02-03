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    Yerli FPV kamikaze dron “MERKÜT” göreve hazır hale geldi

    SAHA EXPO 2024'te SAVX Teknoloji tarafından tanıtılan MERKÜT FPV kamikaze dron, süreç içinde geliştirilip çeşitli testlerden geçirilerek göreve hazır hale getirildi.
    Yerli FPV kamikaze dron “MERKÜT” göreve hazır hale geldi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinde, muharebe sahalarında giderek daha fazla yer bulan FPV (First Person View) kamikaze dronlara yönelik yeni bir çözüm geliştirildi. Pasifik Teknoloji bünyesindeki SAVX Teknoloji, yerli üretim olan MERKÜT FPV kamikaze dronunu, son testlerden geçirerek göreve hazır hale getirdi.

    SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, FPV kamikaze dronlarının savaş alanındaki önemli ihtiyaçlardan biri haline geldiğini belirterek, MERKÜT’ün bu gereksinimi karşılamak üzere özel olarak tasarlandığını söyledi. Yaklaşık 8 ay süren geliştirme sürecinde, tasarım aşamasından mühimmat entegrasyonuna kadar bir dizi test gerçekleştirildi.

    MERKÜT’ün teknik özellikleri

    MERKÜT, 20 dakika uçuş süresi ve 8 kilometre menzil kapasitesine sahip. Dron, yönlendirilmiş ve parçacık tesirli mühimmat sistemiyle donatılmış. En önemli özelliklerinden biri, güvenlik önlemleri ile donatılmış olan emniyet sistemi.

    FPV dronların hobi sektöründen askeri kullanıma geçiş sürecinde, güvenlik unsurlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aktaş, bu bağlamda MERKÜT’ün güvenlik seviyelerini en üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

    Dron, mühimmatın patlama sistemini güvenli tutan mekanik bir tapa sistemi ile donatılmış. Bu tapa sistemi, her durumda mühimmatın emniyetli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlıyor. Ayrıca, MERKÜT’ün mühimmatı, yaklaşık 950 parçacık içeriyor ve antipersonel etkisiyle hedefe homojen bir dağılım yapabiliyor.

    Operatörlerin hedefi vururken, aynı zamanda patlama anını ayarlamak zorunda kalmalarını engellemek amacıyla, MERKÜT'e entegre edilen yaklaşma sensörü devreye giriyor. Bu sensör sayesinde patlama mesafesi, 20 santimetre ile 5 metre arasında operatör tarafından seçilebiliyor. Hedefe yaklaşan mühimmat, belirlenen mesafeye geldiğinde otomatik olarak patlıyor, bu da operatörün işini kolaylaştırırken mühimmatın etkinliğini de artırıyor.

    Yerli FPV kamikaze dron “MERKÜT” göreve hazır hale geldi Tam Boyutta Gör
    MERKÜT’ün hem mekanik hem de elektronik emniyetli tapa sistemi, risklerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Görev iptali durumunda, güvenli iniş yapabilme ve dronu tekrar depolama imkanı sunuluyor. Dron, belirli bir irtifaya çıktığında ve belirli komutlar verildiğinde, tapa sisteminin aktif hale gelmesi sağlanıyor.

    Abdullah Aktaş, "Birçok patlamalı test gerçekleştirdik. Bahsettiğimiz özelliklerin hepsini katılımcıların da olduğu ortamda doğruladık. Şu an göreve hazırız." dedi. Aktaş, MERKÜT'ün ayrıca harici haberleşme sistemi bağlantısı sunarak operatör emniyetini güvence altına aldığının altını çizerken ürünün, gece ve gündüz, çeşitli hava koşullarında kullanılabilen termal kamera opsiyonu bulunduğunu, sağanağa dayanıklı yapısıyla görev kesintisizliğini sağladığını aktardı.

    Yeni versiyonlar da geliyor

    Firma aynı zamanda zırh delici mühimmat çalışmalarına da devam ediyor. Elektronik harp şartlarından etkilenmemesi için fiber optik kullanım özelliği de geliştiriliyor. Aktaş, “Aslında İHA sistemlerdeki en kıymetli şey bunların yazılımları. Bu yazılımları ilerletmek ve geliştirmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Elektronik kartları, yazılımları kendimizin geliştiriyor olması bize çok büyük kolaylık sağlıyor” diyor. SAVX Teknoloji Genel Müdürü Adnan İman ise yazılım noktasında otonom modeller üzerinde çalıştıklarını aktardı.

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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