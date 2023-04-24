Yerli dijital içerik platformu GAİN, Rams Türkiye'ye satıldı

Yerli dijital içerik platformu GAİN, Rams Global çatısı altında faaliyet gösteren Rams Türkiye’ye satıldı. GAİN’in Kurucusu Gözde Akpınar, hisselerinin tamamını devrettiğini duyurdu.

Rams'ın medya sektöründeki ilk satın alımı

Rams Global; inşaat, sağlık, maden, turizm ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Bu satın alım, Rams Global’in medya sektöründeki ilk satın alması oldu. Rams Türkiye’den yapılan açıklamaya göre GAİN, sektördeki uzman isimler, oyuncular ve akademisyenlerden oluşan bir ekiple birlikte yönetilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rams Türkiye CEO’su Faruk Bülbül, şunları söyledi:

“Bugüne kadar birçok farklı sektörde başarılı yatırımlar yapan Rams Global olarak, medya sektöründe de başarılı işlere imza atacağımızdan eminiz. GAİN’in bugüne kadarki başarılı çalışmalarını geliştirerek devam ettirecek ve marka vizyonunu sahiplenerek ileriye taşıyacağız. GAİN izleyicisinin alıştığı ve izlemekten keyif aldığı içerikleri sürdürürken, daha çok seyirciye ulaşan yapımlarla da mevcut kitleyi genişletmeyi hedefliyoruz. Streaming platformlarının globalde ve Türkiye’deki hızlı büyümesi yatırımcılar için de potansiyel alanlar açıyor. GAİN’e yaptığımız yatırımla, bu alanda adından bahsettirecek oyunculardan biri konumuna geleceğimize inanıyoruz.”

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2 milyon kullanıcıya ulaştı

2020 yılının Aralık ayında kurulan GAİN, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştı. Ayak İşleri, Hamlet, Aslında Özgürsün, On Bin Adım, Metot, Terapist, Etkileyici ve Cezailer gibi GAİN’e özgü içeriklere ev sahipliği yapıyor. Canlı haber ve canlı talkshow yayınları da yapılan GAİN’de ayrıca BBC First dizilerine de yer veriliyor.

GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, 1 Haziran’a kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek. Gözde Akpınar, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Üç yıldan fazla bir süredir devam eden GAİN yolculuğumuzda, önemli bir karar aldık. Hepimizin ortak mücadelesiyle, sıfırdan bugünlere getirdiğimiz şirketimiz artık yeni bir döneme giriyor. Bugün itibarıyla GAİN’in bütün hisselerinin Rams Türkiye tarafından satın alınması için el sıkışmış bulunmaktayız. Türkiye’nin yüzde yüz yerli yatırımla kurulan dijital platformu olan GAİN için ilk günden beri hayalimiz, ülkemizden globale açılan bir marka yaratmaktı. Global dev rakiplerimizin olduğu sektörde, bize inanan ekibimiz ve iş ortaklarımızla birlikte farklı işler yaparak izleyicilerimiz ile birbirimizi daha iyi anlayarak güçlü bir bağ kurduk. Bu satışın ülkemiz için hayırlı olmasını ve bu bağın gelişerek sürmesini diliyorum.”

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