ASELSAN'ın yeni silahı Göker kullanıma hazır: İşte özellikleri ve videosu

Tam Boyutta Gör Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi için yapılan testler olumlu sonuçların elde edilmesini sağladı. ASELSAN bu silahı Türkiye'nin çok alçak irtifa hava savunma sistemlerine katkı sağlamak ve karadan gelen tehditleri ortadan kaldırmak için tasarladığını söyledi.

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Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Özellikleri

35 milimetre parçacıklı mühimmat (ATOM, ATOM-AntiİHA)

Hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili

Kara hedeflerine karşı zırh delici mühimmat (APDS)

Yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI)

ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik

Geniş yükseliş ekseni (-35°/+95°)

Dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış kabiliyeti

Hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarım olanağı

Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi (Video)

ASELSAN'ın yeni silahı Göker, Göksel Yıldırım'ın yazdığı ve Anadolu Ajansı'nın yayımladığı ilgili habere göre kara ve deniz savaşlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.

Küçük ve zorlu hedefleri başarıyla yok etmeyi başaran Göker, kara hedeflerini de oldukça uzun menzillerden imha edebiliyor. Kendisi sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlandırılabilecek.

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Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi kullanıma hazır