ASELSAN'ın yeni silahı Göker kullanıma hazır: İşte özellikleri ve videosu

- Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Özellikleri
- Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi (Video)
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Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi Özellikleri
- 35 milimetre parçacıklı mühimmat (ATOM, ATOM-AntiİHA)
- Hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili
- Kara hedeflerine karşı zırh delici mühimmat (APDS)
- Yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI)
- ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik
- Geniş yükseliş ekseni (-35°/+95°)
- Dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış kabiliyeti
- Hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarım olanağı
Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi (Video)
ASELSAN'ın yeni silahı Göker, Göksel Yıldırım'ın yazdığı ve Anadolu Ajansı'nın yayımladığı ilgili habere göre kara ve deniz savaşlarında kullanılabilecek şekilde tasarlandı.
Küçük ve zorlu hedefleri başarıyla yok etmeyi başaran Göker, kara hedeflerini de oldukça uzun menzillerden imha edebiliyor. Kendisi sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlandırılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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