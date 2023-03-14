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    Anlık Bildirim

    Yerli mobil operatörlerin Ar-Ge harcamalarında reel düşüş

    Türk Telekom ve Turkcell'in Ar-Ge harcamaları, enflasyonun gerisinde kalarak reel düşüş yaşadı. Depremde tepki çeken operatörler, Ar-Ge konusunda Avrupalı şirketlerin epey gerisinde kaldı.
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    Yerli mobil operatörlerin Ar-Ge harcamalarında reel düşüş Tam Boyutta Gör
    Ülkemizdeki mobil operatörler, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kamuoyunda büyük tepki çekti. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da mobil iletişim krizi yaşandı. Bloomberg HT’nin haberine göre yerli mobil operatörlerin Ar-Ge harcamaları, Avrupalı mobil operatörlerin gerisinde kaldı.

    Türk Telekom, 2021 yılında 273,8 milyon TL Ar-Ge harcaması yaparken 2022’de yüzde 60,2 artışla 438,6 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleşti. TÜİK’e göre 2022 enflasyonunun yüzde 64,2 olduğu dikkate alındığında Ar-Ge harcamalarında reel olarak gerileme görüldü. Yatırıma dolar cinsinden bakıldığında ise 2021’de 30,8 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması yapılırken 2022’de Ar-Ge harcamasının 26,5 milyon dolara gerilediği görülüyor.

    Turkcell ise Ar-Ge çalışmalarını Turkcell Teknoloji şirketi üzerinden yürütüyor. Şirket tarafından açıklanan 2022 yılı finansal sonuçlarında yatırımların reel olarak gerilediği bilgisi paylaşıldı ancak Ar-Ge harcamaları miktarı hakkında bilgi paylaşılmadı. Turkishtime tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 araştırması verilerine göre Turkcell, 2021’de 680,9 milyon TL Ar-Ge harcaması yapmıştı.

    Dönemine göre TCMB kurtları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Turkcell’in 2021’deki Ar-Ge harcaması 76,6 milyon dolar olurarak kayıtlara geçerken, Türk Telekom 30,8 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı. Bloomberg’in derlemesine göre Fransız mobil operatör Orange, 2021’de 632 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı. İspanyol mobil operatör Telefonica ise 2021’de 852 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaparak yerli operatörlere ciddi fark attı.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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