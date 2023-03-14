Yerli mobil operatörlerin Ar-Ge harcamalarında reel düşüş

Tam Boyutta Gör Ülkemizdeki mobil operatörler, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kamuoyunda büyük tepki çekti. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da mobil iletişim krizi yaşandı. Bloomberg HT’nin haberine göre yerli mobil operatörlerin Ar-Ge harcamaları, Avrupalı mobil operatörlerin gerisinde kaldı.

Türk Telekom, 2021 yılında 273,8 milyon TL Ar-Ge harcaması yaparken 2022’de yüzde 60,2 artışla 438,6 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleşti. TÜİK’e göre 2022 enflasyonunun yüzde 64,2 olduğu dikkate alındığında Ar-Ge harcamalarında reel olarak gerileme görüldü. Yatırıma dolar cinsinden bakıldığında ise 2021’de 30,8 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması yapılırken 2022’de Ar-Ge harcamasının 26,5 milyon dolara gerilediği görülüyor.

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Turkcell ise Ar-Ge çalışmalarını Turkcell Teknoloji şirketi üzerinden yürütüyor. Şirket tarafından açıklanan 2022 yılı finansal sonuçlarında yatırımların reel olarak gerilediği bilgisi paylaşıldı ancak Ar-Ge harcamaları miktarı hakkında bilgi paylaşılmadı. Turkishtime tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 araştırması verilerine göre Turkcell, 2021’de 680,9 milyon TL Ar-Ge harcaması yapmıştı.

Dönemine göre TCMB kurtları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Turkcell’in 2021’deki Ar-Ge harcaması 76,6 milyon dolar olurarak kayıtlara geçerken, Türk Telekom 30,8 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı. Bloomberg’in derlemesine göre Fransız mobil operatör Orange, 2021’de 632 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı. İspanyol mobil operatör Telefonica ise 2021’de 852 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaparak yerli operatörlere ciddi fark attı.

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