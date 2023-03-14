Yerli mobil operatörlerin Ar-Ge harcamalarında reel düşüş

Türk Telekom, 2021 yılında 273,8 milyon TL Ar-Ge harcaması yaparken 2022’de yüzde 60,2 artışla 438,6 milyon TL Ar-Ge harcaması gerçekleşti. TÜİK’e göre 2022 enflasyonunun yüzde 64,2 olduğu dikkate alındığında Ar-Ge harcamalarında reel olarak gerileme görüldü. Yatırıma dolar cinsinden bakıldığında ise 2021’de 30,8 milyon dolarlık Ar-Ge harcaması yapılırken 2022’de Ar-Ge harcamasının 26,5 milyon dolara gerilediği görülüyor.
Turkcell ise Ar-Ge çalışmalarını Turkcell Teknoloji şirketi üzerinden yürütüyor. Şirket tarafından açıklanan 2022 yılı finansal sonuçlarında yatırımların reel olarak gerilediği bilgisi paylaşıldı ancak Ar-Ge harcamaları miktarı hakkında bilgi paylaşılmadı. Turkishtime tarafından hazırlanan Ar-Ge 250 araştırması verilerine göre Turkcell, 2021’de 680,9 milyon TL Ar-Ge harcaması yapmıştı.
Dönemine göre TCMB kurtları üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Turkcell’in 2021’deki Ar-Ge harcaması 76,6 milyon dolar olurarak kayıtlara geçerken, Türk Telekom 30,8 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı. Bloomberg’in derlemesine göre Fransız mobil operatör Orange, 2021’de 632 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaptı. İspanyol mobil operatör Telefonica ise 2021’de 852 milyon dolar Ar-Ge harcaması yaparak yerli operatörlere ciddi fark attı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez