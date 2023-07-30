Aselsan ASELFLIR-500, yerli İHA ve SİHA’ların yeni kartal gözü olacak

- Türkiye’nin İHA ve SİHA’larının yeni gözü
- Gökyüzündeki yeni kartal göz
- ASELFLIR-500 yakında İHA’larda
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’larının yeni gözü
ASELFLIR-500, İnsansız Hava Araçları (İHA), Helikopterler ve Uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konumunda. ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi, Lazer Mesafe Ölçme Birimi, Lazer Nokta Takibi ve Lazer Noktalama bulunuyor. Bu geniş yelpaze her hava koşulunda sistemin hedefi görmesi ve işaretlemesi sağlanıyor.
Gökyüzündeki yeni kartal göz
ASELFLIR-500, rijit yapısı, titreşim sönümleme ve 4 eksenli gimbal & 2 eksenli optik stabilizasyonu ile yüksek stabilizasyon performansı sunuyor. Sistem, yüksek alçalma açılarında (aşağı bakış veya hedefin üzerinden geçildiğinde) hedef üzerindeki kontrolü kaybetmeme kabiliyetine de sahip. ASELSAN, sisteme gömülü dahili boresight modülü, operasyonlar sırasında farklı irtifalarda sıcaklık değişimleri ve titreşim etkileri ile oluşabilecek sensörler arası hiza bozukluklarının giderilmesini sağlayarak kullanıcının göreve devam etmesine olanak sağlıyor.
ASELFLIR-500 sisteminde aynı zamanda yapay zeka tabanlı algoritmalar da bulunuyor. Derin öğrenme teknikleri kullanılarak ve model tabanlı algoritmalar uygulanarak tüm kanallarda görüntü kalitesinin desteklenmesi sağlanıyor.
ASELFLIR-500 yakında İHA’larda
Hatırlanacağı üzere Bayraktar TB2’lerde yer alacak olan kameralara Kanada ambargo uygulamıştı. ASELSAN o dönemde halihazırda kullanılan CATS kamera sistemini geliştirmiş ve Baykar’a ve diğer ülkelere tedarik etmişti. CATS her ne kadar başarılı bir sistem olsa da modern ve üst düzey rakip İHA/SİHA’lardaki muadillerinin biraz gerisinde kalıyordu. ASELFLIR-500 ise bu açığı kapatmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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