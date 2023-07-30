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    Aselsan ASELFLIR-500, yerli İHA ve SİHA’ların yeni kartal gözü olacak

    ASELSAN, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) gelişmiş kamera sistemlerini tanıttı. Geliştirilen Aselsan ASELFLIR-500, Türkiye’nin İHA ve SİHA’larının yeni gözü olacak.
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    Aselsan ASELFLIR-500, yerli İHA ve SİHA’ların yeni gözü olacak Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) tarafından düzenlenen IDEF kapsamında ASELSAN, birbirinden önemli yeni sistemlerini sergiledi. ASELSAN bu etkinlikte elektronik harp ve insansız sistemlerinin yanında ASELFLIR-500 gözetleme ve hedefleme sistemini tanıttı. ASELFLIR-500, mevcutta kullanılan muadillerine göre yapabildikleriyle öne çıkıyor.

    Türkiye’nin İHA ve SİHA’larının yeni gözü

    ASELFLIR-500, İnsansız Hava Araçları (İHA), Helikopterler ve Uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konumunda. ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi, Lazer Mesafe Ölçme Birimi, Lazer Nokta Takibi ve Lazer Noktalama bulunuyor. Bu geniş yelpaze her hava koşulunda sistemin hedefi görmesi ve işaretlemesi sağlanıyor.

    Gökyüzündeki yeni kartal göz

    Aselsan ASELFLIR-500, yerli İHA ve SİHA’ların yeni gözü olacak Tam Boyutta Gör
    Elbette bu saydıklarımız kağıt üzerindeki veriler. ASELFLIR-500, kompakt formu, benzersiz lazer tasarımları, görüntü kalitesi, üstün menzil performansı, yüksek stabilizasyon yetenekleri ve gelişmiş algoritmaları ile ön plana çıkıyor. Sistem, çoklu optik kanalları (VIS, MWIR ve SWIR) bir araya getiren, boyut ve ağırlığı artırmadan olağanüstü menzil performansı sağlayan, gündüz ve olumsuz hava koşullarında çalışabilen çok spektralli bir açıklığa sahip.

    ASELFLIR-500, rijit yapısı, titreşim sönümleme ve 4 eksenli gimbal & 2 eksenli optik stabilizasyonu ile yüksek stabilizasyon performansı sunuyor. Sistem, yüksek alçalma açılarında (aşağı bakış veya hedefin üzerinden geçildiğinde) hedef üzerindeki kontrolü kaybetmeme kabiliyetine de sahip. ASELSAN, sisteme gömülü dahili boresight modülü, operasyonlar sırasında farklı irtifalarda sıcaklık değişimleri ve titreşim etkileri ile oluşabilecek sensörler arası hiza bozukluklarının giderilmesini sağlayarak kullanıcının göreve devam etmesine olanak sağlıyor.

    ASELFLIR-500 sisteminde aynı zamanda yapay zeka tabanlı algoritmalar da bulunuyor. Derin öğrenme teknikleri kullanılarak ve model tabanlı algoritmalar uygulanarak tüm kanallarda görüntü kalitesinin desteklenmesi sağlanıyor.

    ASELFLIR-500 yakında İHA’larda

    Aselsan ASELFLIR-500, yerli İHA ve SİHA’ların yeni gözü olacak Tam Boyutta Gör
    Görüntü kalitesi demişken üstteki görselde Kanada menşeili MX-15D (sağda) kamera ile yeni ASELFLIR-500 (solda) kıyaslaması görülebiliyor. Her iki görüntü de 56 km uzaklıktan çekildi. ASELFLIR-500’ün oldukça bariz görüntü kalite avantajı olduğu görülebiliyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da CNN Türk’e yaptığı açıklamalarda bu durumu şu şekilde vurgu yapıyor: “Entegrasyonu bitti. Yakın zamanda İHA'larımız ile uçacak. CATS'e göre %30-35 daha fazla menzil sağlıyor. Siste görme kabiliyeti de var. Dünyadaki muadilleri ile yarışıyor hatta bazı özellikleri onlardan iyi.”

    Hatırlanacağı üzere Bayraktar TB2’lerde yer alacak olan kameralara Kanada ambargo uygulamıştı. ASELSAN o dönemde halihazırda kullanılan CATS kamera sistemini geliştirmiş ve Baykar’a ve diğer ülkelere tedarik etmişti. CATS her ne kadar başarılı bir sistem olsa da modern ve üst düzey rakip İHA/SİHA’lardaki muadillerinin biraz gerisinde kalıyordu. ASELFLIR-500 ise bu açığı kapatmış olacak.

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