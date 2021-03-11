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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak

    Xiaomi, iş ortağı Salcomp firması ile İstanbul'da test üretimine başladı. Türkiye'de üretilen telefon modelleri Nisan ayında ülkemizde satışa sunulacak.
    11 Mart 2021, 12:39 (Güncellendi, 3 sa.)
    3,5b
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    7

    Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak
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    Oppo’dan sonra Xiaomi de Türkiye’de test amaçlı üretime başladı. Fabrikanın kurulum çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan şirket, Çinli tedarikçi Salcomp firması ile birlikte Xiaomi modellerini üretiyor.

    Salcomp, nihai üretime yakınca başlayacak. Fabrikada üretilen telefonlar önümüzdeki Nisan ayında Türkiye’de satılmaya başlayacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi duyurdu: 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor

    Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak
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    Fabrika İstanbul Avcılar’da yer alıyor. 15 bin metrekare kapalı alana, 7500 metrekarelik temiz odaya sahip. 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrikaydı. Salcomp, pasif durumdaki fabrikayı satın alarak yeniledi. Fabrikada akıllı telefonların yanı Xiaomi marka televizyonların da üretilmesi planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı"

    Fabrika tam kapasiteye ulaştığında yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine kavuşacak. 2 bin kişi istihdam edilecek.

    Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak
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    Ar-Ge yatırımlarının da Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor

    Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni teşvik paketleriyle teknoloji firmalarının Ar-Ge alanlarını da Türkiye’ye çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Varank konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Hem Xiaomi hem Salcomp’un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye’ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye’de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye’ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye’ye çekmeyi başaracağız.”



    https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/yerli-xiaomiler-nisanda-satista
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    TheJudgé 15 saat önce

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    Jon_Kar 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Vergiler azaltilsin ki bu yüzden fabrika kurdular buraya.

    1500 2000 TL arası SD 700 serisi işlemcili telefon çıksın kapış kapış satılır. Yapılan yatırımın masrafını da çıkarırlar
    Vergiler azaltilsin ki bu yüzden fabrika kurdular buraya. 1500 2000 TL arası SD 700 serisi işlemcili telefon çıksın kapış kapış satılır. Yapılan yatırımı...
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    muratozgulz (Murat Özgül) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin şirketlerinin alt seviye telefonlarını üretmesi için ucuz üretim üssü olduk. Ülkedeki döviz sıkıntısı o kadar büyük ki dandik telefon için verilen 150 doların bile TC'den çıkışına tahammül edemeyecek durumdayız. Neyse en azından gariban 200 dolar altı telefonlardaki fahiş vergiden kurtulacak. 1500-2000 TL bandına artık alınabilir telefonlar bulunabilir.
    Çin şirketlerinin alt seviye telefonlarını üretmesi için ucuz üretim üssü olduk. Ülkedeki döviz sıkıntısı o kadar büyük ki dandik telefon için verilen 150 dolar...
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    2 Yanıt Yanıtla +23
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    Concordato 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben faturaya ek ayda 40, 50 liraya iPhone almak istiyorum, 2 yıl sonra desteği kesilen şayomi değil 😣
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    A ayhanst (nihat erim) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sadece redmi 9 c mi üretecek anlayamadım alt sınıf bir cihaz sonuçta 9c. İnşaallah orta ve üst segment telefonlarda üretilir.
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    Paetzold 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sevinsemmi üzülsemmi bilemedim.
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    smart1978 (X Y) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ciddi bir uygun fiyat filan beklemeyin :)
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    A AtiMX4 (Ati ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    50 TL teşvik indirimi 500TL vatandaş bindirimi
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bazıları hayal kurmuş. Telefon fiyatlarında bir fark olmayacak merak etmeyin. Olacak olsa bile ya hükümet vergisiyle çöker ya firmanın kendisi daha fazla kâr etmek için çöker ya da sracı tedarikçiler aradaki farka çöker. Memlekette yamyam bol. Boşuna daha uyguna telefon alacağız diye hayal kurmayın. Türkiye'yi tanıyamamışsınız.
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden istemezuk onu da söyleseler keşke şu istemezukçulara laf atanlar.
    İstemem tabi ama diğer yabancı yatırımın buraya gelmesini değil , bi kere ülkede bi güvence adalet görmeyen yatırımcılar hep terketti gitti ona ne diyeceksiniz,herşey tek bir kişinin lafına bakan yere kim yatırım yapmak ister sürekli parası değer kaybeden,çoğu insanının alım gücü düşük bi yere.
    İstemeyenlerin nedenini söyleyeyim,eğer halktan alınan vergilerle bazıları 3-4 maaş alıyorsa,alınan vergilerle yap devret işlete gerkesiz yere paralar ödeniyorsa,halk fakir olurken alım gücü düşerken bazıları zenginlik bolluk içinde yaşıyorsa,deprem vergileri vs onca verginin hesabı sorulunca hesabı verilmiyorsa ben istemem.
    Ama tabi yatırımlar halkın ücretsiz,ucuza kullanacağı,halkın yararına,ordan gelecek vergiler gene halka kullanılırsa o zaman isterim.
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    İ İNDİRİM SEYYAHI 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi güzel gelişme iztemezük diyenler kayıplara karışmış :))

    Adam ülkeyi yatırım üssü yaptı sırada

    OPPO VİVO TECNO vs Firmaları var onlarda yakında üretime başlayacak

    HELAL OLSUN ÜLKEYE YATIRIM ÇEKENLERE..
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    gs_tutkunu (aSociaL MaN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi yandan sevindirici bi yandan ülkenin döviz bazında ne kadar kötü seviyelerde olduğunun göstergesi. Usd 7.50 Euro 9 Sterlin 10,50 TL

    Türk Lirası ise halen 1 TL.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Fazla uzatmaya gerek yok verilerle konuşalım..



    2020 de Türkiye de en çok satmış ilk 20 telefon modelleri içinde Xiaomi nin hangi modelleri var bakalım ..

    Altıncı sıradan başlıyorum çünkü Xiaomi ler ordan başlıyor altının üstü tahmin edilebileceği gibi Apple ve Samsung lar var..



    6-– Redmi Note 9 Pro – 128 GB

    7 – Huawei P40 Lİte – 128 GB

    8 – Apple iPhone 11 – 128 GB

    9 – Apple iPhone SE 2020 – 64 GB

    10 – Samsung Galaxy A71 – 128 GB

    11 – Redmi Note 9 – 128 GB

    12 – Huawei P Smart S – 128 GB

    13 – Oppo Reno 4 Lite – 128 GB

    14 – Samsung Galaxy Note 10 Lite – 128 GB

    15 – Samsung Galaxy M31 – 128 GB

    16 – Oppo A72 – 128 GB

    17 – Redmi Note 8 – 64 GB

    18 – Oppo A52 – 64 GB

    19 – General Mobile GM 20 – 64 GB

    20 – Samsung Galaxy A71 – 32 GB



    Gördüğünüz gibi Türk insanı Xiaomi nin genelde flag ship yani amiral gemi modellerini alıyor şimdi olsa 2021 de büyük ihtimal 10-11note ,pro serileri falan satar.



    Kim ne derse desin bizim insanımız üst seviye telefonlardan vazgeçmiyor 2020 de ilk altıda bile iphone12, 11 pro, Samsung a51, a31 falan var..... Burda üretilecek modeller önemli hangi modeller üretilecek ...
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    by_chiko (Hakan Güral) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İztemezukculer gelmis gene
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