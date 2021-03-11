Yerli üretim Xiaomi telefonlar Nisan ayında satışa sunulacak

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Oppo’dan sonra Xiaomi de Türkiye’de test amaçlı üretime başladı. Fabrikanın kurulum çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan şirket, Çinli tedarikçi Salcomp firması ile birlikte Xiaomi modellerini üretiyor.

Salcomp, nihai üretime yakınca başlayacak. Fabrikada üretilen telefonlar önümüzdeki Nisan ayında Türkiye’de satılmaya başlayacak.

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Fabrika İstanbul Avcılar’da yer alıyor. 15 bin metrekare kapalı alana, 7500 metrekarelik temiz odaya sahip. 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrikaydı. Salcomp, pasif durumdaki fabrikayı satın alarak yeniledi. Fabrikada akıllı telefonların yanı Xiaomi marka televizyonların da üretilmesi planlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Oppo'nun İstanbul'daki telefon fabrikasında test üretimi başladı"

Fabrika tam kapasiteye ulaştığında yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine kavuşacak. 2 bin kişi istihdam edilecek.

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Ar-Ge yatırımlarının da Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor

Fabrikayı ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni teşvik paketleriyle teknoloji firmalarının Ar-Ge alanlarını da Türkiye’ye çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Varank konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Hem Xiaomi hem Salcomp’un temsilcileri benimle beraber. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye’ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye’de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye’ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye’ye çekmeyi başaracağız.”

https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/yerli-xiaomiler-nisanda-satista

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