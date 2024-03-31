Seth Rogen imzalı Venom animasyon filmi yolda

Tam Boyutta Gör Spider-Man evreninin en sevilen karakterlerinden olan Venom, geçtiğimiz yıllarda iki farklı filmle izleyicilerin karşısına çıktı. Bu sayede popüler medyada popülerleşen karakter, yakında yeni bir proje ile karşımıza çıkacak.

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Venom’un animasyon filmi için çalışmalara başladı

Sinema ve film medyasına sunduğu sızıntılar ile bilinen @CanWeGetSomeToast, X platformu üzerinde yeni bir Venom projesi hakkında konuştu. Bu rapora göre Sony Pictures ve Seth Rogen, +18 derecelendirmesine sahip bir Venom animasyon filmi geliştirmek için anlaşmış durumda. Bahsi geçen filmin ekim ayında vizyona girecek Venom: The Last Dance’ten farklı olduğunu hatırlatalım.

Seth Rogen, komedi rolleri ile bilinse de kendisi geçtiğimiz yıllarda The Boys, Gen V ve Invincible gibi başarılı yapımlarda yapımcılık rolünü üstlendi. Ayrıca Rogen, geçtiğimiz yılın başarılı animasyon filmi olan Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem yapımında da yazarlık ve yapımcılık görevi üstlenmişti. Animasyon Venom filmi hakkında iddiaların ortaya çıkmasının ardından, Marvel’s Spider-Man 2 oyununda Venom karakterini canlandıran Tony Todd, filmde Venom rolünü canlandırmak istediğini belirtti.

Venom’un animasyon filmi hangi evrende geçecek?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Sony; Venom, Moribus, Madame Web gibi yapımlar için Marvel Sinematik Evren’inden farklı evrenler yaratmıştı. Seth Rogen tarafından yazılması beklenen animasyon Venom filminin hangi evrende geçeceği henüz bilinmiyor ancak bu yapımın 3. Venom filminin devamı olması muhtemel. Tom Hardy, Venom: The Last Dance’ten sonra karakteri canlandırmayacak ve Sony, karakterin hikayesine animasyon yapımlar ile devam edebilir. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu yapım hakkında önümüzdeki aylarda daha çok detay öğrenebiliriz.

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Yetişkinlere yönelik Venom filmi için çalışmalar başladı