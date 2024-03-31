Seth Rogen imzalı Venom animasyon filmi yolda

- Venom’un animasyon filmi için çalışmalara başladı
- Venom’un animasyon filmi hangi evrende geçecek?
- Yorumlar
Venom’un animasyon filmi için çalışmalara başladı
Sinema ve film medyasına sunduğu sızıntılar ile bilinen @CanWeGetSomeToast, X platformu üzerinde yeni bir Venom projesi hakkında konuştu. Bu rapora göre Sony Pictures ve Seth Rogen, +18 derecelendirmesine sahip bir Venom animasyon filmi geliştirmek için anlaşmış durumda. Bahsi geçen filmin ekim ayında vizyona girecek Venom: The Last Dance’ten farklı olduğunu hatırlatalım.
Seth Rogen, komedi rolleri ile bilinse de kendisi geçtiğimiz yıllarda The Boys, Gen V ve Invincible gibi başarılı yapımlarda yapımcılık rolünü üstlendi. Ayrıca Rogen, geçtiğimiz yılın başarılı animasyon filmi olan Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem yapımında da yazarlık ve yapımcılık görevi üstlenmişti. Animasyon Venom filmi hakkında iddiaların ortaya çıkmasının ardından, Marvel’s Spider-Man 2 oyununda Venom karakterini canlandıran Tony Todd, filmde Venom rolünü canlandırmak istediğini belirtti.
Venom’un animasyon filmi hangi evrende geçecek?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...