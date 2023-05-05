Yılın beklenen bilim kurgu filmi Dune 2’den ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren ve Frank Herbert aynı isimli eserinden uyarlanan Dune: Çöl Gezegeni, Warner Bros'un en başarılı yapımlardan biri olmayı başardı. Bu bağlamda tüm gözler gözler serinin devam filmine çevrildi diyebiliriz. Şimdi Dune: Bölüm 2 için ilk fragman yayınlandı.

Dune 2 için ilk fragman yayınlandı

İlk filmden iki yıl sonra gelen devam filmi Dune: Bölüm 2, 3 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Serinin ikinci bölümü öncesinde paylaşılan fragmanda ise, Zendaya (Chani) ve Timothée Chalamet’in (Paul) evreni kurtarmak için tekrar güçlerini birleştirdiğini görüyoruz.

İlk romanın ikinci yarısını ele alacak Dune: Çöl Gezegeni'nin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenecek. Yapımın oyuncu kadrosunda ise, ilk filmden tanıdığımız Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, David Dastmalchian, Javier Bardem, Stephen McKinley Henderson ve Charlotte Rampling gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Ayrıca yeni filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler'ı göreceğiz.

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Yılın beklenen filmlerinden Dune 2 için ilk fragman yayınlandı!