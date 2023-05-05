Yılın beklenen bilim kurgu filmi Dune 2’den ilk fragman yayınlandı

Dune 2 için ilk fragman yayınlandı
İlk filmden iki yıl sonra gelen devam filmi Dune: Bölüm 2, 3 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak. Serinin ikinci bölümü öncesinde paylaşılan fragmanda ise, Zendaya (Chani) ve Timothée Chalamet’in (Paul) evreni kurtarmak için tekrar güçlerini birleştirdiğini görüyoruz.
İlk romanın ikinci yarısını ele alacak Dune: Çöl Gezegeni'nin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenecek. Yapımın oyuncu kadrosunda ise, ilk filmden tanıdığımız Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, David Dastmalchian, Javier Bardem, Stephen McKinley Henderson ve Charlotte Rampling gibi ünlü isimler yer alıyor.
Ayrıca yeni filmde ilk kez, İmparator Shaddam IV rolünde Christopher Walken, Prenses Irulan rolünde Florence Pugh, Lady Margot rolünde Léa Seydoux ve Feyd-Rautha Harkonnen olarak Austin Butler'ı göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah