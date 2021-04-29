Yılın ilk PlayStation 5 özel oyunu Returnal'ın çıkış fragmanı paylaşıldı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığı üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal'ın son fragmanı da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı"

Paylaşılan videoya baktığımızda oynanıştan, hikayeden, düşmanlardan ve genel olarak oyuna dair her kısımdan yeni sahneler görüyoruz. Returnal, 30 Nisan 2021'de yalnızca PlayStation 5 için yayınlanacak. Daha öncesinde oyunun dinamik 4K çözünürlükte sabit 60 FPS sunacağı açıklanmıştı.

Oyun Hakkında

Bu şekil değiştiren dünyaya zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır.

zorunlu iniş yapan Selene, kaçışı için antik bir medeniyetin kıraç topraklarını aramak zorundadır. Bir başına yalnızdır, kendisini canını dişine takarak hayatta kalmak için mücadele ederken bulur. Tekrar tekrar yenilir, öldüğü her sefer yolculuğuna yeniden başlamak zorunda kalır. Acımasız roguelike oynanışıyla her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe her seferinde farklı bir stratejiyle yaklaşmaya iten yeni kombinasyonlar sunar.

her döngüde gezegen değişirken, kullandığınız eşyaların da değiştiğini göreceksiniz. Her döngü, sizi sınırlarınızı zorlamaya ve dövüşe iten yeni kombinasyonlar sunar. Göz alıcı görsel efektlerle hayat bulmuş, çürümekte olan görmüş olduğunuz dünyanın karanlık güzelliği patlayıcı sürprizlerle dolu. Sert ve çelişen çevrelerle, yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz.

yüksek riskli ve kurşun cehennemi dövüşten içgüdüsel hareketlere kadar. Gizemin her an peşinizde olduğu, merhamet bilmez bir yolculukla kendi yolunuzu keşfedecek ve o yolda mücadele edeceksiniz. Returnal’ın son derece yeniden oynanabilirlik için tasarlanan prosedürel dünyası, sizi mağlubiyet karşısında yaralarınızı sarmaya ve her yeniden doğuşla birlikte yeni ve gelişen zorlukların üstesinden gelmeye davet ediyor.

https://www.gematsu.com/2021/04/returnal-the-tide-launch-trailer

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