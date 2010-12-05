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Yılın otomobili Nissan Leaf, Japonya'da 35.000 dolarlık fiyatıyla satışa çıkarılıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Yılın otomobili Nissan Leaf, Japonya'da 35.000 dolarlık fiyatıyla satışa çıkarılıyor
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Uzun zamandır merakla beklenen Nissan Leaf'in Japonya satışları sonunda başlıyor.2011 Car of the Year ödülünü alarak tam da satışa çıkacağı sırada önemli bir başarıya sahip olan otomobilin merakla beklenen fiyatları da belli oldu.

0 emisyona sahip tam elektrikli hatchback otomobil, 20 Aralık tarihinde Japonya'daki Nissan bayilerinde satılmaya başlanacak. Bu tarihten kısa bir süre sonra Amerika satışları da başlayacak otomobilin Avrupa satışlarının başlama tarihi ise henüz belli değil. Nissan'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bu tarih 2011'in sonlarını bulabilir.

Baz modelin Japonya fiyatının 3764200 Yen, yani 45.000 Dolar olacağı açıklanırken Japonya hükümetinin uyguladığı teşvikler sayesinde otomobilin fiyatı 2984250 Yene gerilemiş. Bu da Leaf'in yaklaşık olarak 35.000 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor.

Nissan yaptığı açıklamada Japonya'da yer alan 2200 adet bayi sayesinde Nissan Leaf müşterilerinin herhangi bir şekilde şarj sorunu yaşamayacağını belirtti. Bu da yaklaşık olarak her 40 kilometrede bir şarj olanağı anlamına geliyor ki şarj konusundaki endişeleri nedeniyle Leaf almaya çekinen Japon müşteriler için mükemmel bir haber olarak nitelendiriliyor.

Yılın otomobili Nissan Leaf, Japonya'da 35.000 dolarlık fiyatıyla satışa çıkarılıyor
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DH Misafiri 7 yıl
35.000 dolar veren varmı bilmem, ama benim okadar param olsa kesinlikle bu arabaya 35.000dolar vermem.
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_Pulse_ 7 yıl
aha alın teşvik ediyoruz, 90 kağıt alsana gardaşım
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DH Misafiri 8 yıl
diyelimki bize 80000 tl ye mal olsun.aynı aracın 40000 tl lisi benzin li olsun aradaki 40000 tl farkla biz zaten o aracı bi 20 yıl kullanırız galiba :)))
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bbbbbbbbbbbbbbburak 8 yıl
bu arabaya 35000$ verilmez çeevrecide olsa vejeteryanda olsa verilmez
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hunter06 8 yıl
iç dizayn çok hoş fiyatı yorumsuz
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murc-i 8 yıl
Bu araçlara özel vergi ismi var mı? elektrik enerjisiyle çalıştığı için
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sportifsan 8 yıl
Haberlerden takip ettiğime göre elelktrikli arabalar için değişik bir vergi sistemi geliştirmeye çalışıyorlarmış. Aynı şekilde şuanki piyasadaki arabalarında artık yaşına göre değil CO2 salımına göre vergilendirilecekmiş. Yeni arabalara hücumm... söz konusu :)
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sportifsan 8 yıl
0 emisyonsa vergisi yoktur :P 6 ayda ortalama 250tl desen on senede 5 milyar olur.Eeee normal araçlar 45bin tl desek 50bin den yukarı satılmamalı :) Gitmez bu araba bu fiyatla
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tempestatem 8 yıl
bu para buna çok diyen çok akıllı entel arkadaşlar 4 tl ye aldığı benzini unutmasınlar.
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Akarsu. 8 yıl
70 bin TL çok. 50 bin olsa belki satardı.
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maliahmet1 8 yıl
japonyada 35bin ise burda 70bin demektir
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funkmaster 8 yıl

maliahmet1

japonyada 35bin ise burda 70bin demektir



NEA! 35 bin dolar hem de ABD!

S...m gezegenini de küresini de ısınmasını da kutup ayısını da penguenini de, verilir mi lan ona o para!
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captain_turkiye 8 yıl

maliahmet1

japonyada 35bin ise burda 70bin demektir


teşvikle 35, teşviksiz 45. bizde teşvik olmadığı için en az 90 bin tl den satılır, tabi getirilirse.
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