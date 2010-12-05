Yılın otomobili Nissan Leaf, Japonya'da 35.000 dolarlık fiyatıyla satışa çıkarılıyor

Uzun zamandır merakla beklenen Nissan Leaf'in Japonya satışları sonunda başlıyor.2011 Car of the Year ödülünü alarak tam da satışa çıkacağı sırada önemli bir başarıya sahip olan otomobilin merakla beklenen fiyatları da belli oldu.

0 emisyona sahip tam elektrikli hatchback otomobil, 20 Aralık tarihinde Japonya'daki Nissan bayilerinde satılmaya başlanacak. Bu tarihten kısa bir süre sonra Amerika satışları da başlayacak otomobilin Avrupa satışlarının başlama tarihi ise henüz belli değil. Nissan'a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre bu tarih 2011'in sonlarını bulabilir.

Baz modelin Japonya fiyatının 3764200 Yen, yani 45.000 Dolar olacağı açıklanırken Japonya hükümetinin uyguladığı teşvikler sayesinde otomobilin fiyatı 2984250 Yene gerilemiş. Bu da Leaf'in yaklaşık olarak 35.000 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor.

Nissan yaptığı açıklamada Japonya'da yer alan 2200 adet bayi sayesinde Nissan Leaf müşterilerinin herhangi bir şekilde şarj sorunu yaşamayacağını belirtti. Bu da yaklaşık olarak her 40 kilometrede bir şarj olanağı anlamına geliyor ki şarj konusundaki endişeleri nedeniyle Leaf almaya çekinen Japon müşteriler için mükemmel bir haber olarak nitelendiriliyor.