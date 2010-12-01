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Yılın otomobili Nissan Leaf oldu! (Car of the Year)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,4b
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24
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Japon otomobil üreticisi Nissan'ın tamamen elektrikli modeli Nissan Leaf ''Car of the Year 2011'' ödülünü kazandı.İnternette yapılan çeşitli anketlerde Alfa Romeo Giulietta genelde ilk sırayı alsa da Car of the Year jürisi bu senenin kazananını Nissan Leaf olarak açıkladı. Nissan Leaf bu ödülü jüriden 257 puan toplayarak kazandı. Ödülün diğer bir önemi ise 47 yıllık tarihi olan bu ödülün ilk defa elektrikli bir otomobile verilmesi olarak belirtiliyor.

Car of the Year Jürisi Başkanı Håkan Matson, ''Nissan Leaf elektrikli otomobiller için büyük bir atılım. İlk defa bir elektrikli otomobil geleneksel otomobillerle yarışabilecek konuma geldi.'' açıklamasında bulundu. Yarışmanın ikincisi 248 puanla Giulietta olurken, Opel Meriva 244 puanla 3. sırayı aldı.

Nissan Leaf, plug-in şekilde şarj edilebilen tamamen elektrikli bir otomobil olarak dikkat çekiyor. 107 beygirlik elektrik motoruna ve lityum-iyon bataryalara sahip otomobil 0'dan 100 kilometre'ye 11.9 saniyede ulaşabilirken bataryaları tam doluyken 175 kilometreye kadar yol alabiliyor. Japonya ve Amerika'da bu aydan itibaren sahiplerine kavuşacak olan otomobil için Avrupa ülkelerindeki müşteriler 2011 yılının ilk aylarına kadar beklemek zorundalar. Leaf'in Avrupa fiyatının 30.000 Euro civarında olması bekleniyor.

2011 Car of the Year Final Sonuçları

1. Nissan Leaf 257 points

2. Alfa Romeo Giulietta 248 points

3. Opel/Vauxhall Meriva 244 points

4. Ford C-MAX/Grand C-MAX 224 points

5. Citroën C3/DS3 175 points

6. Volvo S60/V60 145 points

7. Dacia Duster 132 points


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` quaD. 8 yıl
Guiletta olmalıydı .
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Scott. 8 yıl
Çok tipsiz
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besttrr 8 yıl
Nissani hollandada test etme firsati buldum, bi kere honda civic 2010 model aracim var ona bile herkes uzay araci diyo, bu nissan bildiginiz baska bir zamandan gelmis gibi bir ic dizayna sahip, her sey elektronik cok hos, performansi gayet yeterliydi ancak eco moda alinca baya bir performans kayvi yasatiyor, motordan hizli gidince bir islik sesi gibi bir ses geliyor motordan degil yada yoldan ruzgardan olsa gerek onun disinda sifir gurultu motorda ilginc bir xeneyimdi benim icin yalniz fiyati hollandada bile 35 bin euro guzel yurdumma gelse kac binlira olur merak ediyorum, bu arada batarya olayini sordum fluenceteki gibi bir kira odemek soz konusu degil, 10 yil omru var dedi bataryanin adam, 5 yilda nissan garanti verio zaten ama 35 bin euro verip 10 yil sonra tekrar bi 10 bin euro batarya ucreti cikacak ama 10 yila kim ole kim kala dicem ancak 2. Eli kotu etkileyeck bir durum
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Volkanbaba 8 yıl
Ön tipide olsaymış iyi olcakmış 1.araca yakışmamış
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DH Misafiri 8 yıl
Nissan Dünyadaki tüm otomobil markalarına teknoloji satan,geliştiren bir marka ürünleride kaliteli beklenen gerçekleşti.
Türkiyede üstün modelleri yok tümü ingiltere fabrikasında üretilen modeller.
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SaLoVoLa 9 yıl
arkadaşlar aracın tipine bakıp vermiyorlar herhalde ödülü hem araç 107 hp hemde 175 km gidebiliyor. düşünsenize yakıta para vermiyorsunuz. 3-5 tl ye 175 km yapmak bir devrim. hemde 107 hp 50-60 hp değil. bence tipide süper TR ye gelse rahat satılır birde vergi indirimi olursa elektirikli diye yok satar. istanbul trafiğinde bedava trafik beklemek olağanüstü :D
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Akarsu. 9 yıl
Doğru karar.
Seri üretime geçip satışına başlanan Leaf gerçekten kendi alanında öncü oldu.
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Pink Floyd 9 yıl
Dış tasarım hoşuma gitmedi ama iç tasarımı güzel duruyor.
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northernlights 9 yıl
İç tasarım güzel olmuş ama vites bana biraz küçük geldi.
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djkubi 9 yıl
Elektrikli araba çirkindir, alın size kanıtı! Yukarıda.
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vector x-31 9 yıl
Nissanın burda fazla piyasası olmuyor güzel araç
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Germ 9 yıl
Arkası volvo c30 u andırıyor.
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Mordeaur 9 yıl
S60 6. olmuş, iyi vallahi.
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Dupp 9 yıl
geç kaldınn


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Duratorq 9 yıl
Dupp

geç kaldınn


forum.donanimhaber.com/...


Ana sayfa haberi bu, donanımhaber.com anasayfasında yayınlanıyor, forumda daha önce açılmış olması elbet normal.


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@Majesty 9 yıl

Dupp

geç kaldınn


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