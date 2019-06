Yılın otomobili Nissan Leaf oldu! (Car of the Year)

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın tamamen elektrikli modeli Nissan Leaf ''Car of the Year 2011'' ödülünü kazandı.İnternette yapılan çeşitli anketlerde Alfa Romeo Giulietta genelde ilk sırayı alsa da Car of the Year jürisi bu senenin kazananını Nissan Leaf olarak açıkladı. Nissan Leaf bu ödülü jüriden 257 puan toplayarak kazandı. Ödülün diğer bir önemi ise 47 yıllık tarihi olan bu ödülün ilk defa elektrikli bir otomobile verilmesi olarak belirtiliyor.

Car of the Year Jürisi Başkanı Håkan Matson, ''Nissan Leaf elektrikli otomobiller için büyük bir atılım. İlk defa bir elektrikli otomobil geleneksel otomobillerle yarışabilecek konuma geldi.'' açıklamasında bulundu. Yarışmanın ikincisi 248 puanla Giulietta olurken, Opel Meriva 244 puanla 3. sırayı aldı.

Nissan Leaf, plug-in şekilde şarj edilebilen tamamen elektrikli bir otomobil olarak dikkat çekiyor. 107 beygirlik elektrik motoruna ve lityum-iyon bataryalara sahip otomobil 0'dan 100 kilometre'ye 11.9 saniyede ulaşabilirken bataryaları tam doluyken 175 kilometreye kadar yol alabiliyor. Japonya ve Amerika'da bu aydan itibaren sahiplerine kavuşacak olan otomobil için Avrupa ülkelerindeki müşteriler 2011 yılının ilk aylarına kadar beklemek zorundalar. Leaf'in Avrupa fiyatının 30.000 Euro civarında olması bekleniyor.

2011 Car of the Year Final Sonuçları

1. Nissan Leaf 257 points

2. Alfa Romeo Giulietta 248 points

3. Opel/Vauxhall Meriva 244 points

4. Ford C-MAX/Grand C-MAX 224 points

5. Citroën C3/DS3 175 points

6. Volvo S60/V60 145 points

7. Dacia Duster 132 points