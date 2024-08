The Game Awards 2024 etkinlik tarihi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Game Awards’ın resmî X hesabı, etkinliğin gerçekleşeceği yeri ve tarihi paylaştı. 2024’ün en iyi oyunlarının belirleneceği büyük etkinlik, 12 Aralık’ta Los Angeles’daki Peacock Tiyatrosu’nda gerçekleşecek ve YouTube üzerinden de 4K kalitede canlı olarak izlenebilecek.

Bu yıl The Game Awards’ın onuncu yıl dönümü. Dolayısıyla 10. yıl Gala Kutlaması planlanıyor. Biletlerin 1 Kasım 2024’te satışa sunulması planlanıyor. Geoff Keighley ve resmî etkinlik hesabı, Aralık ayında bilet satışları ve daha da önemlisi The Game Awards’ın içerikleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.

The Game Awards 2014 yılında 1.9 milyon izleyiciyle başladı; o zamandan beri her yıl daha fazla ilgi çeken bir etkinliğe dönüştü. Son birkaç yıldır etkinlik, dünyanın en çok izlenen ödül törenlerinden biri. The Game Awards 2023 canlı yayını 118 milyon izlenmeyle rekor kırdı. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen 2023 etkinliği, müzik performansları, ünlü konuklar, bir dizi oyun tanıtımı ve ödül töreni içeren büyük bir prodüksiyondu.

Game Awards etkinliği, 12 Aralık 2024’te TSİ muhtemelen gecenin ilerleyen saatlerinde başlayacak. Game Awards 2024 adayları henüz açıklanmadı.

