The Game Awards 2024 etkinlik tarihi duyuruldu

The Game Awards 2024, 12 Aralık'ta gerçekleşecek
Bu yıl The Game Awards’ın onuncu yıl dönümü. Dolayısıyla 10. yıl Gala Kutlaması planlanıyor. Biletlerin 1 Kasım 2024’te satışa sunulması planlanıyor. Geoff Keighley ve resmî etkinlik hesabı, Aralık ayında bilet satışları ve daha da önemlisi The Game Awards’ın içerikleri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.
The Game Awards 2014 yılında 1.9 milyon izleyiciyle başladı; o zamandan beri her yıl daha fazla ilgi çeken bir etkinliğe dönüştü. Son birkaç yıldır etkinlik, dünyanın en çok izlenen ödül törenlerinden biri. The Game Awards 2023 canlı yayını 118 milyon izlenmeyle rekor kırdı. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen 2023 etkinliği, müzik performansları, ünlü konuklar, bir dizi oyun tanıtımı ve ödül töreni içeren büyük bir prodüksiyondu.
Game Awards etkinliği, 12 Aralık 2024’te TSİ muhtemelen gecenin ilerleyen saatlerinde başlayacak. Game Awards 2024 adayları henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.