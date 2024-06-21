iPhone yansıtma özelliği MacOS Sequoia ile kusursuz hale geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, bu ayın başlarında WWDC 2024'te macOS Sequoia'yı sergiledi ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak. Şirketin Mac'ler için yeni işletim sistemi, Apple Intelligence gibi bir dizi yükseltme, süreklilik özelliğinde iyileştirmeler ve daha fazlasını getiriyor.

iPhone yansıtma özelliği demoda sorunsuz çalışıyor

Aynı zamanda çok beklenen iPhone yansıtma özelliğini de sunuyor. Yeni işlevsellik henüz macOS Sequoia beta 1 sürümünde resmi olarak yayınlanmıyor. Ancak bir kullanıcı iPhone yansıtma işlevinin kilidini açmayı başardı ve bunun bir demo videosunu X'te yayınladı.

X kullanıcısı, iPhone yansıtma özelliğini etkinleştirmeyi ve bunu iOS 18 ve macOS Sequoia'da kullanmayı başardı. Demo videoda iPhone Yansıtma işlevi oldukça sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Android cihazları Windows bilgisayarlara bağlayan telefon bağlantısı özelliğinden çok daha akıcı görünüyor.

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Demo sırasında X kullanıcısı özelliği hızlı bir şekilde başlatarak kullanıcı arayüzünde gezindi ve yansıtılmış iOS uygulamasından çıktı. Özellik herhangi bir gecikme veya aksaklık olmadan anında çalışıyor gibi görünüyor.

Yaklaşan iPhone yansıtma özelliği kesinlikle macOS'un süreklilik işlevinde büyük bir yükseltme olacaktır. Bu özellik İPhone'unuzu doğrudan Mac'inizden kontrol etmenize olanak tanır. Böylece iPhone'unuzdaki tüm uygulamaları Mac'inizin ekranından bir klavye ve fare/izleme dörtgeniyle kontrol edebilirsiniz.

Özellikle iPhone'unuzun sesi doğrudan Mac makinenizin hoparlörlerinden çıkacaktır. Ayrıca dosyaları, fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını Mac'iniz ve iPhone'unuz arasında doğrudan kolayca taşıyabileceksiniz. iPhone yansıtma'nın en iyi yanı ise iPhone'unuzu elinize alıp kilidini açmanıza gerek kalmadan çalışmasıdır. Apple'ın bu özelliği yaklaşan macOS Sequoia beta sürümlerinde resmi olarak kullanıma sunması bekleniyor.

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iPhone yansıtma özelliği MacOS Sequoia ile kusursuz hale geliyor