iPhone yansıtma özelliği MacOS Sequoia ile kusursuz hale geliyor

iPhone yansıtma özelliği demoda sorunsuz çalışıyor
Aynı zamanda çok beklenen iPhone yansıtma özelliğini de sunuyor. Yeni işlevsellik henüz macOS Sequoia beta 1 sürümünde resmi olarak yayınlanmıyor. Ancak bir kullanıcı iPhone yansıtma işlevinin kilidini açmayı başardı ve bunun bir demo videosunu X'te yayınladı.
X kullanıcısı, iPhone yansıtma özelliğini etkinleştirmeyi ve bunu iOS 18 ve macOS Sequoia'da kullanmayı başardı. Demo videoda iPhone Yansıtma işlevi oldukça sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Android cihazları Windows bilgisayarlara bağlayan telefon bağlantısı özelliğinden çok daha akıcı görünüyor.
Demo sırasında X kullanıcısı özelliği hızlı bir şekilde başlatarak kullanıcı arayüzünde gezindi ve yansıtılmış iOS uygulamasından çıktı. Özellik herhangi bir gecikme veya aksaklık olmadan anında çalışıyor gibi görünüyor.
Yaklaşan iPhone yansıtma özelliği kesinlikle macOS'un süreklilik işlevinde büyük bir yükseltme olacaktır. Bu özellik İPhone'unuzu doğrudan Mac'inizden kontrol etmenize olanak tanır. Böylece iPhone'unuzdaki tüm uygulamaları Mac'inizin ekranından bir klavye ve fare/izleme dörtgeniyle kontrol edebilirsiniz.
Özellikle iPhone'unuzun sesi doğrudan Mac makinenizin hoparlörlerinden çıkacaktır. Ayrıca dosyaları, fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını Mac'iniz ve iPhone'unuz arasında doğrudan kolayca taşıyabileceksiniz. iPhone yansıtma'nın en iyi yanı ise iPhone'unuzu elinize alıp kilidini açmanıza gerek kalmadan çalışmasıdır. Apple'ın bu özelliği yaklaşan macOS Sequoia beta sürümlerinde resmi olarak kullanıma sunması bekleniyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.