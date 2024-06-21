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    iPhone yansıtma özelliği MacOS Sequoia ile kusursuz hale geliyor

    iPhone yansıtma özelliği MacOS Sequoia ile birlikte kullanıcılarla buluşacak. Android ve Windows'u birbirine bağlayan telefon bağlantısı özelliğinden çok daha sorunsuz çalışıyor gibi.
    iPhone yansıtma özelliği MacOS Sequoia ile kusursuz hale geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu ayın başlarında WWDC 2024'te macOS Sequoia'yı sergiledi ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde satışa sunulacak. Şirketin Mac'ler için yeni işletim sistemi, Apple Intelligence gibi bir dizi yükseltme, süreklilik özelliğinde iyileştirmeler ve daha fazlasını getiriyor.

    iPhone yansıtma özelliği demoda sorunsuz çalışıyor

    Aynı zamanda çok beklenen iPhone yansıtma özelliğini de sunuyor. Yeni işlevsellik henüz macOS Sequoia beta 1 sürümünde resmi olarak yayınlanmıyor. Ancak bir kullanıcı iPhone yansıtma işlevinin kilidini açmayı başardı ve bunun bir demo videosunu X'te yayınladı.

    X kullanıcısı, iPhone yansıtma özelliğini etkinleştirmeyi ve bunu iOS 18 ve macOS Sequoia'da kullanmayı başardı. Demo videoda iPhone Yansıtma işlevi oldukça sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor. Android cihazları Windows bilgisayarlara bağlayan telefon bağlantısı özelliğinden çok daha akıcı görünüyor.

    Demo sırasında X kullanıcısı özelliği hızlı bir şekilde başlatarak kullanıcı arayüzünde gezindi ve yansıtılmış iOS uygulamasından çıktı. Özellik herhangi bir gecikme veya aksaklık olmadan anında çalışıyor gibi görünüyor.

    Yaklaşan iPhone yansıtma özelliği kesinlikle macOS'un süreklilik işlevinde büyük bir yükseltme olacaktır. Bu özellik İPhone'unuzu doğrudan Mac'inizden kontrol etmenize olanak tanır. Böylece iPhone'unuzdaki tüm uygulamaları Mac'inizin ekranından bir klavye ve fare/izleme dörtgeniyle kontrol edebilirsiniz.

    Özellikle iPhone'unuzun sesi doğrudan Mac makinenizin hoparlörlerinden çıkacaktır. Ayrıca dosyaları, fotoğrafları, videoları ve daha fazlasını Mac'iniz ve iPhone'unuz arasında doğrudan kolayca taşıyabileceksiniz. iPhone yansıtma'nın en iyi yanı ise iPhone'unuzu elinize alıp kilidini açmanıza gerek kalmadan çalışmasıdır. Apple'ın bu özelliği yaklaşan macOS Sequoia beta sürümlerinde resmi olarak kullanıma sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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