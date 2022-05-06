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    Ryzen 7000 APU ailesi 2023 yılında geliyor

    Zen 4 mimarisi sayesinde daha fazla çekirdek ölçeklendirmesi ve daha yüksek performans avantajı sunacak olan Ryzen 7000 APU ailesi gelecek yıl piyasada olacak.  
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    Ryzen 7000 APU
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    Zen mimarisi ile işlemci pazarında adeta yeniden doğan AMD tarihi gelirlere imza atıyor. Bu yıl Zen 3 mimarisini yaygın bir şekilde kullanıma sunan firmanın Zen 4 yol haritası da şekilleniyor. Bu yılın sonlarında ilk adımlar atılacak. 

    Zen 4 işlemciler ne zaman?

    5nm süreci ile üretilecek olan Zen 4 çekirdeği önemli performans artışlarını beraberinde getiriyor. PCIe 5.0, DDR5, LPDDR5 gibi en yeni teknolojileri kullanacak olan Zen 4 çekirdeği Ryzen 7000 serisi işlemcilere hayat verecek. 

    Her zaman olduğu gibi Zen 4 çekirdeği ilk etapta EPYC sunucu işlemcilerinde kendisine yer bulacak. Şimdiden önemli ortaklara Zen 4 EPYC işlemciler örneklenmeye başladı. Yılın ikinci yarısında ise masaüstü Ryzen işlemci serisini göreceğiz. 65W TDP üzerine çıkacak olan yeni işlemcilerin çekirdek sayısını değiştirmeden daha yüksek frekanslara odaklanacağı tahmin ediliyor. 

    Ryzen 7000 APU ailesi ise 2023 yılı ile birlikte piyasada olacak. Dragon Range kod adlı performans yongaları 55W seviyesine kadar çıkabilecek. Burada 16 çekirdeğe kadar ölçeklendirmeler oyuncuları sevindirecek. 

    Phoenix kod adlı Ryzen 7000 serisi ise 35W-45W arasında değişen TDP değerlerine sahip ve inceliğe odaklanan oyuncu bilgisayarlarını hedefliyor. 15W seviyesine kadar inen Ryzen 7000U serisi de yine aynı dönemlerde piyasada olacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 4 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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