Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü

Son dönemde yaşanan yonga üretim krizi gündemi fazlasıyla meşgul ederken diğer bir dinamik yonga tasarımı da sessiz sedasız büyümesine devam ediyor. Krizin haliyle en büyük etkeni konumundaki yonga tasarımı geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti.

Talep fazla

TrendForce tarafından yapılan sadece yarı iletken odaklı pazar araştırmasına göre yonga tasarım sektörünün ilk 10 firması 2020 yılında yaklaşık olarak yüzde 26.4 büyüdü. Pazarda en fazla büyüyen iki firma ise AMD ve Nvidia oldu.

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Tasarım sektörünün lideri Qualcomm durumunda. Sadece ARM tabanlı çalışmasına rağmen 2020 yılını 19.4 milyar dolar ile kapattı ve yüzde 33.7 büyüdü. Broadcom ise 17.7 milyar dolar ile yüzde 2.9 büyüme sağladı.

Özellikle uzaktan eğitimin etkisiyle Nvidia tabanlı ürünlere rağbet çok arttı. Firma geçen yıl 15.4 milyar dolar kazanırken yüzde 52.2 büyüdü. MediaTek yine mobil dünyanın etkisiyle 10.9 milyar dolar elde etti ve yüzde 37.3 büyüdü.

Son dönemde yaptığı önemli hamlelerle yükselişini sürdüren AMD ise 9.7 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 45 artış yaşadı. Top 10 listesinin toplam geliri ise 85.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yaşanan sürece bakıldığında ne yonga tasarım taleplerinin ne de yonga döküm taleplerinin azalması beklenmiyor. Bu bakımdan gelirler sürekli bir artış içerisinde olacak.

https://www.techpowerup.com/280154/revenue-of-top-10-ic-design-fabless-companies-for-2020-undergoes-26-4-increase-yoy-says-trendforce

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