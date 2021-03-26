Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü

    Bir yanda yonga dökümüne olan talep bir yanda yonga tasarımına olan talep sürekli büyüyor. Önümüzdeki dönem yonga sektöründeki kriz yine bitecek gibi görünmüyor.
    26 Mart 2021, 13:00 (1 sa.)
    133
    9
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü

    Son dönemde yaşanan yonga üretim krizi gündemi fazlasıyla meşgul ederken diğer bir dinamik yonga tasarımı da sessiz sedasız büyümesine devam ediyor. Krizin haliyle en büyük etkeni konumundaki yonga tasarımı geçen yıl önemli bir büyüme kaydetti.

    Talep fazla

    TrendForce tarafından yapılan sadece yarı iletken odaklı pazar araştırmasına göre yonga tasarım sektörünün ilk 10 firması 2020 yılında yaklaşık olarak yüzde 26.4 büyüdü. Pazarda en fazla büyüyen iki firma ise AMD ve Nvidia oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar TSMC üretim bantları için devler birbiriyle yarışıyor

    Ayrıca Bkz. "Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir"

    Tasarım sektörünün lideri Qualcomm durumunda. Sadece ARM tabanlı çalışmasına rağmen 2020 yılını 19.4 milyar dolar ile kapattı ve yüzde 33.7 büyüdü. Broadcom ise 17.7 milyar dolar ile yüzde 2.9 büyüme sağladı.

    Özellikle uzaktan eğitimin etkisiyle Nvidia tabanlı ürünlere rağbet çok arttı. Firma geçen yıl 15.4 milyar dolar kazanırken yüzde 52.2 büyüdü. MediaTek yine mobil dünyanın etkisiyle 10.9 milyar dolar elde etti ve yüzde 37.3 büyüdü.

    Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü

    Son dönemde yaptığı önemli hamlelerle yükselişini sürdüren AMD ise 9.7 milyar dolar gelir elde ederek yüzde 45 artış yaşadı. Top 10 listesinin toplam geliri ise 85.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Yaşanan sürece bakıldığında ne yonga tasarım taleplerinin ne de yonga döküm taleplerinin azalması beklenmiyor. Bu bakımdan gelirler sürekli bir artış içerisinde olacak.



    https://www.techpowerup.com/280154/revenue-of-top-10-ic-design-fabless-companies-for-2020-undergoes-26-4-increase-yoy-says-trendforce
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 14 dk. Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda 44 dk. Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yonga tasarım sektörü geçen yıl yüzde 30’a yakın büyüdü Sonraki Sevilen strateji oyunu Total War: Rome Remastered, PC için duyuruldu; Türkiye fiyatı belli oldu! 1 sa. Steam'de Square Enix oyunları indirime girdi: %90'a varan fırsatlar 2 sa. Seat Leon FR ve Style Plus bir üst ÖTV dilimine geçti, fiyatlar yükseldi 2 sa. Xiaomi Mi 11 Lite'ın kutu açılış ve inceleme videosu ortaya çıktı 3 sa. Yeni nesil Nintendo Switch’de DLSS kullandıracak GPU sızdı 3 sa. Xbox Series'in farklı renklerdeki iki yeni kontrolcüsü tanıtıldı 4 sa. NASA'nın Mars helikopteri, Wright Kardeşler'in uçağından ilginç bir iz taşıyor 7 sa. 9 farklı PlayStation oyunu limitli süreliğine ücretsiz oldu 11 sa. Steam'de BAFTA indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 12 sa. BAFTA oyun ödüllerine 'Hades' damgasını vurdu: 5 dalda ödül aldı 13 sa. Sonsuz koşu oyunu Crash Bandicoot: On the Run, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor 14 sa. Final Fantasy VIII Remastered, iOS ve Android için yayınlandı 15 sa. Xiaomi 29 Mart'ta dünyanın ilk "sıvı lensli" akıllı telefonu olan yeni Mi Mix'i tanıtacak 15 sa. Yerli sprey formundaki Kovid aşılarının Faz 1 çalışmalarına başlanacak 15 sa. Yeni futbol menajerlik oyunu We Are Football, PC için duyuruldu 15 sa. Pardus'un açık kaynak hackathon programına kayıtlar başladı 16 sa. 20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı 16 sa. Sıra tabanlı rol yapma oyunu Black Legend - İnceleme 16 sa. iQOO Z3 tanıtıldı: Bütçe dostu oyuncu telefonu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız