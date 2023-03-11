Apple yonga üretimini ABD’ye taşırsa fiyatlar artar mı?

Tam Boyutta Gör Genelde her ülkenin kendi sınırları içerisinde en azından kendi markalarının yonga üretimi yapmasını istiyor ve bunun için çeşitli teşvikler veriyor. Yine de TSMC gibi devler mevcut tesislerinde belirli bir standardı yakalamış durumda ve ABD’de üretim yapmak pahalıya mal olacak.

Yonga üretimi ABD’ye taşınırsa ne olur?

ABD’nin ülkede yonga üretimi yapılmasını teşvik için 54 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırladığı biliniyor ve TSMC gibi devler on milyarlarca dolar yatırım yaparak tesis inşaatına başladılar. Şimdiden ilk müşterileri de hazır.

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Bununla birlikte iş gücünün daha pahalı olduğu ABD’de üretim yapmak tüketici açısından avantajlı değil. Örneğin iPhone 14 Plus üretim maliyeti 527$ ve bunun yüzde 54’ü yarı iletken bileşenlere ait. Sadece Apple A15 Bionic üretim maliyeti 81$. Üstelik tasarımı Apple yapmasına rağmen.

TSMC yatırımcılarına sunduğu bilgilendirmede ABD’de yapacakları yonga üretiminin Tayvan’da yaptıklarından çok daha fazla maliyete sahip olacağını belirtiyor. Yani Apple A15 Bionic bu hesapla 80$’ın çok çok üzerine çıkmış olacak. TSMC’nin en büyük müşterisi Apple olduğu için Apple M serisi de dahil artan maliyetler haliyle ilgili Apple ürünlerinin fiyatını olumsuz etkileyecek. Zaten ekonomik açıdan zor günler geçiren tüketici pazarında artan fiyatlar satışlara balta vurabilir.

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Yonga ürünlerinde zoraki fiyat artışı