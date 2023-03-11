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    Anlık Bildirim

    Apple yonga üretimini ABD’ye taşırsa fiyatlar artar mı?

    TSMC’nin ABD’de inşa ettiği tesislerde yonga üretimine başlaması ile birlikte fiyatlarda da artış olacak. Özellikle Apple’ın fiyat artışlarından olumsuz etkilenmesi bekleniyor.
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Genelde her ülkenin kendi sınırları içerisinde en azından kendi markalarının yonga üretimi yapmasını istiyor ve bunun için çeşitli teşvikler veriyor. Yine de TSMC gibi devler mevcut tesislerinde belirli bir standardı yakalamış durumda ve ABD’de üretim yapmak pahalıya mal olacak.

    Yonga üretimi ABD’ye taşınırsa ne olur?

    ABD’nin ülkede yonga üretimi yapılmasını teşvik için 54 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırladığı biliniyor ve TSMC gibi devler on milyarlarca dolar yatırım yaparak tesis inşaatına başladılar. Şimdiden ilk müşterileri de hazır.

    Bununla birlikte iş gücünün daha pahalı olduğu ABD’de üretim yapmak tüketici açısından avantajlı değil. Örneğin iPhone 14 Plus üretim maliyeti 527$ ve bunun yüzde 54’ü yarı iletken bileşenlere ait. Sadece Apple A15 Bionic üretim maliyeti 81$. Üstelik tasarımı Apple yapmasına rağmen.

    TSMC yatırımcılarına sunduğu bilgilendirmede ABD’de yapacakları yonga üretiminin Tayvan’da yaptıklarından çok daha fazla maliyete sahip olacağını belirtiyor. Yani Apple A15 Bionic bu hesapla 80$’ın çok çok üzerine çıkmış olacak. TSMC’nin en büyük müşterisi Apple olduğu için Apple M serisi de dahil artan maliyetler haliyle ilgili Apple ürünlerinin fiyatını olumsuz etkileyecek. Zaten ekonomik açıdan zor günler geçiren tüketici pazarında artan fiyatlar satışlara balta vurabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    S
    Sino_0 9 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 9 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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