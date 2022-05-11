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    YouTube'a kanal üyeliği hediye etme imkanı geliyor

    YouTube, yeni testinin bir parçası olarak kullanıcılara ve içerik oluşturuculara ücretli kanal aboneliği hediye etme imkanı sunuyor.                             
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    YouTube, yeni bir özelliğin testlerine başladı. Video akış platformu artık hem içerik oluşturuculara hem de kullanıcılara ücretli kanal abonelikleri hediye etme imkanı sunuyor. Twitch'te de yer alan bu özellik, YouTube'da küçük bir içerik oluşturucu grubuyla test ediliyor.

    1 ay boyunca ayrıcalıklara sahip olacak

    YouTube , 2018'de içerik oluşturucuların videoda gösterilen reklamlar dışında bir gelir kaynağı elde edebilmesi için kanal üyeliklerini kullanıma sunmuştu. Şirket, yeni testiyle kanal üyeliklerine hediye sistemi getirmek istiyor.

    Testi açıklayan bir Google destek sayfası, tek bir satın alma işleminde 5, 10 ve 20 olmak üzere belirli sayıda kanal üyeliği satın alınabileceğini ve canlı yayın sırasında sohbetteki diğer izleyicilere hediye edilebileceğini söylüyor. Hediye üyelik alan kullanıcılar, kanal üyeliği ayrıcalıklarına 1 aylık erişim elde edecek.

    Hediye kanal üyeliklerini küçük bir içerik oluşturucu grubuyla test etmeye başlayan YouTube, kullanılabilirliği gelecek aylarda artıracak. Özelliğe erişim şu an için sadece masaüstünden sağlanırken şirket, mobil erişilebilirlik üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/youtube-gaming-gifted-channel-memberships-211500123.html https://support.google.com/youtube/thread/163130117
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