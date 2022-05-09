Google Çeviri, kullanıcıların geçmişlerini hesaplarına kaydetmeye başladı

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Google, ilk olarak 2020 yılında test etmeye başladığı bir özelliği, Çeviri uygulamasında kullanıma sunuyor. Google Çeviri, kullanıcıların uygulamadaki geçmişini hesaplarına kaydedecek ve kullanıcılar geçmişi, cihazları arasında senkronize edilebilecek.

Cihazlar arası senkronizasyon yapılabilecek

Kullanıcılar, uygulamaya girdiklerinde 'Çeviri geçmişini yedekleyin' başlığıyla: "Çeviri geçmişiniz Google Hesabınıza güvenle kaydedilir. Oturum açtığınız her cihazda çevirilerinizi görebilirsiniz." açıklamasına sahip yeni bir pencere görmeye başladı.

Pencereden hesabını seçen kullanıcılar, uygulamadaki geçmişini yedeklemiş olacaklar ve aynı hesapla başka bir cihazda açılan oturumlarda geçmişlerini görüntüleyebilecekler. Uygulama içerisinden geçmişini görüntülemek isteyen kullanıcılar, hesap profiline giderek listelenmiş 'Geçmiş' sekmesi üzerinden erişim sağlayabilecek.

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Geçmiş sekmesinde kullanıcılar, istediği çeviri sonuçlarına kolay ulaşmak için çevirinin sağ tarafında yer alan 'yıldız' simgesine dokunabilecek. Kaydedilen çevirilere, uygulama arayüzünün sol üst kısmında yer alan yine 'yıldız' simgesi üzerinden erişilebilecek. Özellik, kademeli olarak Google Çeviri kullanıcılarına sunulmaya başladı.

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