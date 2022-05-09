Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Çeviri, kullanıcıların geçmişlerini hesaplarına kaydetmeye başladı

    Google Çeviri uygulaması artık kullanıcıların uygulamada oturum açtıkları hesaplara çeviri geçmişini kaydetmeye başladı ve geçmiş aynı hesapla oturum açılmış cihazlar arasında senkronize edilebilecek.
    Oy Ver

    Google Çeviri, geçmişi hesaba kaydetmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Google, ilk olarak 2020 yılında test etmeye başladığı bir özelliği, Çeviri uygulamasında kullanıma sunuyor. Google Çeviri, kullanıcıların uygulamadaki geçmişini hesaplarına kaydedecek ve kullanıcılar geçmişi, cihazları arasında senkronize edilebilecek.

    Cihazlar arası senkronizasyon yapılabilecek

    Kullanıcılar, uygulamaya girdiklerinde 'Çeviri geçmişini yedekleyin' başlığıyla: "Çeviri geçmişiniz Google Hesabınıza güvenle kaydedilir. Oturum açtığınız her cihazda çevirilerinizi görebilirsiniz." açıklamasına sahip yeni bir pencere görmeye başladı.

    Pencereden hesabını seçen kullanıcılar, uygulamadaki geçmişini yedeklemiş olacaklar ve aynı hesapla başka bir cihazda açılan oturumlarda geçmişlerini görüntüleyebilecekler. Uygulama içerisinden geçmişini görüntülemek isteyen kullanıcılar, hesap profiline giderek listelenmiş 'Geçmiş' sekmesi üzerinden erişim sağlayabilecek.

    Geçmiş sekmesinde kullanıcılar, istediği çeviri sonuçlarına kolay ulaşmak için çevirinin sağ tarafında yer alan 'yıldız' simgesine dokunabilecek. Kaydedilen çevirilere, uygulama arayüzünün sol üst kısmında yer alan yine 'yıldız' simgesi üzerinden erişilebilecek. Özellik, kademeli olarak Google Çeviri kullanıcılarına sunulmaya başladı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 6 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
    Xiaomi 11 Lite 5G NE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız