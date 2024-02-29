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    YouTube’a RTÜK denetimi geliyor

    RTÜK, YouTube'daki yayınları denetlemek için çalışmalara başladı. Sosyal medyadaki yayınlara RTÜK denetimi uygulanabilmesi için yeni düzenleme hazırlanıyor. (Özel Haber)
    YouTube’a RTÜK denetimi geliyor Tam Boyutta Gör
    Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), 2019 yılında yayımlanan düzenleme ile Netflix, BluTV, Disney Plus gibi dijital içerik platformlarını RTÜK denetimine tabi tutmuştu. Bu tür platformların yayın yapabilmesi için RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor ve içerikler RTÜK tarafından denetleniyor.

    Sosyal medyadaki yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek

    RTÜK’ün şimdi de YouTube’daki içerikleri denetlemek istiyor. RTÜK ile YouTube arasında görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca YouTube’un yanı sıra sosyal medya platformlarındaki tüm yayınların RTÜK’ün denetim süreçlerine dahil edilmesi için düzenleme hazırlığı başladı.

    Yayın yasağı uygulayabilecek

    Sosyal medya platformlarındaki RTÜK denetimi getirilmesinin ardından bu platformda yayın yapan tüm yayıncıların RTÜK’ün kurallarına uyması zorunlu olacak. RTÜK, sosyal medyadaki dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabilecek. İlgili platformlar, bu içerikleri yayından kaldırmakla yükümlü olacak.

    RTÜK'ten açıklama

    Geçtiğimiz günlerde Vole isimli YouTube kanalındaki bir videoda, bir hakem hakkında sarf edilen ağır sözler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bu yayın hakkında RTÜK tarafından ön inceleme başlatıldı ve ardından bir açıklama yayınladı. Sosyal medyadaki yayınların RTÜK denetimine tabi tutulması için çalışmaların yürütüldüğü duyuruldu:

    “Bu tür yayınların denetimi hususunda “YouTube” ile görüşmeler devam etmektedir. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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