YouTube’a RTÜK denetimi geliyor

- Sosyal medyadaki yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek
- Yayın yasağı uygulayabilecek
- RTÜK'ten açıklama
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Sosyal medyadaki yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek
RTÜK’ün şimdi de YouTube’daki içerikleri denetlemek istiyor. RTÜK ile YouTube arasında görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca YouTube’un yanı sıra sosyal medya platformlarındaki tüm yayınların RTÜK’ün denetim süreçlerine dahil edilmesi için düzenleme hazırlığı başladı.
Yayın yasağı uygulayabilecek
Sosyal medya platformlarındaki RTÜK denetimi getirilmesinin ardından bu platformda yayın yapan tüm yayıncıların RTÜK’ün kurallarına uyması zorunlu olacak. RTÜK, sosyal medyadaki dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabilecek. İlgili platformlar, bu içerikleri yayından kaldırmakla yükümlü olacak.
RTÜK'ten açıklama
Geçtiğimiz günlerde Vole isimli YouTube kanalındaki bir videoda, bir hakem hakkında sarf edilen ağır sözler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bu yayın hakkında RTÜK tarafından ön inceleme başlatıldı ve ardından bir açıklama yayınladı. Sosyal medyadaki yayınların RTÜK denetimine tabi tutulması için çalışmaların yürütüldüğü duyuruldu:
“Bu tür yayınların denetimi hususunda “YouTube” ile görüşmeler devam etmektedir. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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