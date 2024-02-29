YouTube’a RTÜK denetimi geliyor

Tam Boyutta Gör Radyo ve Televizyon Kurumu (RTÜK), 2019 yılında yayımlanan düzenleme ile Netflix, BluTV, Disney Plus gibi dijital içerik platformlarını RTÜK denetimine tabi tutmuştu. Bu tür platformların yayın yapabilmesi için RTÜK’ten yayın lisansı alması gerekiyor ve içerikler RTÜK tarafından denetleniyor.

Sosyal medyadaki yayınlar RTÜK tarafından denetlenecek

RTÜK’ün şimdi de YouTube’daki içerikleri denetlemek istiyor. RTÜK ile YouTube arasında görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca YouTube’un yanı sıra sosyal medya platformlarındaki tüm yayınların RTÜK’ün denetim süreçlerine dahil edilmesi için düzenleme hazırlığı başladı.

Yayın yasağı uygulayabilecek

Sosyal medya platformlarındaki RTÜK denetimi getirilmesinin ardından bu platformda yayın yapan tüm yayıncıların RTÜK’ün kurallarına uyması zorunlu olacak. RTÜK, sosyal medyadaki dilediği yayın hakkında yayın yasağı kararı alabilecek. İlgili platformlar, bu içerikleri yayından kaldırmakla yükümlü olacak.

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RTÜK'ten açıklama

Geçtiğimiz günlerde Vole isimli YouTube kanalındaki bir videoda, bir hakem hakkında sarf edilen ağır sözler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bu yayın hakkında RTÜK tarafından ön inceleme başlatıldı ve ardından bir açıklama yayınladı. Sosyal medyadaki yayınların RTÜK denetimine tabi tutulması için çalışmaların yürütüldüğü duyuruldu:

“Bu tür yayınların denetimi hususunda “YouTube” ile görüşmeler devam etmektedir. Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK’ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.”

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