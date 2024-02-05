Tam Boyutta Gör YouTube, akış bölümünde şimdiye kadarki en ilginç özelliği test ediyor. YouTube, renge dayalı video öneri özelliği sunmayı planlıyor. Platform, videonun ufak görseline ayarlanacak üç renk seçeneği sunacak; kırmızı, yeşil ve mavi yani RGB.

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Renge göre video önerisi

Tam Boyutta Gör YouTube’da kullanıcı ana ekranda videolara bakarken veya bir videoyu açtığında “Yeni bir şeyler mi istiyorsunuz?” sorusuyla karşılaşacak. Sorunun altında “Renge dayalı video akışı oluşturun ve gezinmenin keyfini çıkarın” yazan bir mesajla birlikte üç renk çıkacak. Kullanıcının seçtiği renkle uyuşan videolar öneri olarak sunulacak. YouTube, baskın tonu belirlemek için ufak resme mi bakıyor yoksa videonun tamamını inceliyor mu belli değil. Ancak, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere aralarından seçim yapılabilecek üç renk olacak.

YouTube’un renge göre video öneri özelliği çoğu kişiye tuhaf gelecektir ancak ana ekranlarını uygulama simgesi rengine göre düzenleyen kişilerin muhtemelen beğeneceği bir özellik olacak. Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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YouTube, akışında şimdiye kadarki en ilginç özelliği test ediyor