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    Anlık Bildirim

    YouTube, akışında şimdiye kadarki en ilginç özelliği test ediyor

    YouTube, videoları öne çıkarmanın oldukça ilginç bir yolunu deniyor. Kullanıcının seçtiği göre düzenlenen akış özelliği, şu anda test aşamasında.                
    youtube renge göre video öneri özelliği Tam Boyutta Gör
    YouTube, akış bölümünde şimdiye kadarki en ilginç özelliği test ediyor. YouTube, renge dayalı video öneri özelliği sunmayı planlıyor. Platform, videonun ufak görseline ayarlanacak üç renk seçeneği sunacak; kırmızı, yeşil ve mavi yani RGB.

    Renge göre video önerisi

    YouTube rgb video ekranı Tam Boyutta Gör
    YouTube’da kullanıcı ana ekranda videolara bakarken veya bir videoyu açtığında “Yeni bir şeyler mi istiyorsunuz?” sorusuyla karşılaşacak. Sorunun altında “Renge dayalı video akışı oluşturun ve gezinmenin keyfini çıkarın” yazan bir mesajla birlikte üç renk çıkacak. Kullanıcının seçtiği renkle uyuşan videolar öneri olarak sunulacak. YouTube, baskın tonu belirlemek için ufak resme mi bakıyor yoksa videonun tamamını inceliyor mu belli değil. Ancak,  kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere aralarından seçim yapılabilecek üç renk olacak.

    YouTube’un renge göre video öneri özelliği çoğu kişiye tuhaf gelecektir ancak ana ekranlarını uygulama simgesi rengine göre düzenleyen kişilerin muhtemelen beğeneceği bir özellik olacak. Yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı belli değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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