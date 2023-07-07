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    YouTube, can sıkan sorunlardan birini çözüyor: İşte yeni özellik

    YouTube, yeni özelliği kullanıcıların ekrana yanlışlıkla dokunmasını engelleyecek yeni bir özelliği test ediyor. yardımcı olmak istiyor. Yeni özellik, YouTube Premium abonelerine açılacak.
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    YouTube, kullanıcıların videoları tam ekran modunda izlerken açabileceği “ekran kilidi” özelliğini sundu ancak yalnızca Premium aboneler bu özelliği kullanabiliyor.

    YouTube'a ekran kilidi özelliği geliyor

    YouTube’un açıklamasına göre, yeni özellik video izlerken dokunmatik girişi devre dışı bırakıyor. Özelliği kullanmak için sol üst köşede bulunan dişli simgesine, ardından ekran kilidi seçeneğine dokunmak yeterli olacak.

    YouTube’un yeni özelliği şu anda beta aşamasında ve yalnızca YouTube Premium abonelerine açık. Ayrıca YouTube bu özelliği 30 Temmuz'a kadar test etmeye izin verecek. Uygulamanın ayarlar bölümünden “yeni özellikleri deneyin”e girip “Ekran Kilidi” altında “dene” butonuna dokunarak özelliği test edebilirsiniz.

    YouTube, ekran kilitleme özelliğini uygulayan ilk uygulama değil. Netflix de 2020’den beri yanlışlıkla dokunmaları önlemek için mobil uygulamasında bu özelliği sunuyor.

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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