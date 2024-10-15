YouTube'a yeni özellikler geldi: Artık video hızı daha hassas ayarlanabilecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, oynatma hızını daha ince ayarlayabilme, oynatma listelerinde iş birliği yapmak için yeni araçlar, yeni mini video oynatıcı ve uyku zamanlayıcısı gibi bir dizi küçük ama kullanışlı yeni özellik kazanıyor.

İşte YouTube'a gelen yeni özellikler

YouTube'un yeni video hız kontrolleri artık 0,25x'lik basamaklar yerine 0,05x seviyesinde hızı ayarlamaya izin veriyor. Böylelikle kullanıcılar kendilerine en uygun oynatma hızını belirleme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacak. En yüksek oynatma hızı ise hala 2x ile sınırlı durumda.

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Oynatma listelerine gelen yeni özellik ile bir bağlantıyı paylaşarak (veya TV'lere yakında gelecek bir özellik olarak bir QR kodunu tarayarak) ortak oynatma listeleri oluşturabileceksiniz. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, kullanıcıların bir oynatma listesine eklediğiniz videolar için oy kullanmasını da sağlayabileceksiniz.

YouTube gelen bir diğer yenilik mini oynatıcıyla ilgili. Yenilenen mini oynatıcının boyutunu ve konumunu artık değiştirmek mümkün.

Son olarak, eğer yatmadan önce telefonunuzda video izlemeyi seviyorsanız, YouTube'un videoları belirli bir süre sonra duraklatabilen yeni uyku zamanlayıcısı özelliği işinize yarayacak. Uyku zamanlayıcısını 10 dakika ile bir saat arasında ayarlamak mümkün. Ayrıca zamanlayıcıyı bir videonun sonuna ulaştığınızda oynatmayı durduracak şekilde ayarlayabileceksiniz. YouTube, uyku zamanlayıcısını bu yıl ilk olarak Premium aboneler için test etti, ancak şimdi mobildeki tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.

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