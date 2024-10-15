YouTube'a yeni özellikler geldi: Artık video hızı daha hassas ayarlanabilecek

İşte YouTube'a gelen yeni özellikler
YouTube'un yeni video hız kontrolleri artık 0,25x'lik basamaklar yerine 0,05x seviyesinde hızı ayarlamaya izin veriyor. Böylelikle kullanıcılar kendilerine en uygun oynatma hızını belirleme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacak. En yüksek oynatma hızı ise hala 2x ile sınırlı durumda.
Oynatma listelerine gelen yeni özellik ile bir bağlantıyı paylaşarak (veya TV'lere yakında gelecek bir özellik olarak bir QR kodunu tarayarak) ortak oynatma listeleri oluşturabileceksiniz. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, kullanıcıların bir oynatma listesine eklediğiniz videolar için oy kullanmasını da sağlayabileceksiniz.
YouTube gelen bir diğer yenilik mini oynatıcıyla ilgili. Yenilenen mini oynatıcının boyutunu ve konumunu artık değiştirmek mümkün.
Son olarak, eğer yatmadan önce telefonunuzda video izlemeyi seviyorsanız, YouTube'un videoları belirli bir süre sonra duraklatabilen yeni uyku zamanlayıcısı özelliği işinize yarayacak. Uyku zamanlayıcısını 10 dakika ile bir saat arasında ayarlamak mümkün. Ayrıca zamanlayıcıyı bir videonun sonuna ulaştığınızda oynatmayı durduracak şekilde ayarlayabileceksiniz. YouTube, uyku zamanlayıcısını bu yıl ilk olarak Premium aboneler için test etti, ancak şimdi mobildeki tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/15/24268143/youtube-granular-playback-speed-controls-sleep-timer-playlists https://blog.youtube/news-and-events/youtube-features-and-updates-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.