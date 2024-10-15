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    YouTube'a yeni özellikler geldi: Artık video hızı daha hassas ayarlanabilecek

    YouTube, oynatma hızını daha ince ayarlayabilme, oynatma listelerinde iş birliği yapmak için yeni araçlar, yeni mini video oynatıcı ve uyku zamanlayıcısı gibi yeni özellikler kazanıyor.
    YouTube'da artık video hızı daha hassas ayarlanabilecek Tam Boyutta Gör
    YouTube, oynatma hızını daha ince ayarlayabilme, oynatma listelerinde iş birliği yapmak için yeni araçlar, yeni mini video oynatıcı ve uyku zamanlayıcısı gibi bir dizi küçük ama kullanışlı yeni özellik kazanıyor.

    İşte YouTube'a gelen yeni özellikler

    YouTube'un yeni video hız kontrolleri artık 0,25x'lik basamaklar yerine 0,05x seviyesinde hızı ayarlamaya izin veriyor. Böylelikle kullanıcılar kendilerine en uygun oynatma hızını belirleme konusunda daha fazla seçeneğe sahip olacak. En yüksek oynatma hızı ise hala 2x ile sınırlı durumda.

    Oynatma listelerine gelen yeni özellik ile bir bağlantıyı paylaşarak (veya TV'lere yakında gelecek bir özellik olarak bir QR kodunu tarayarak) ortak oynatma listeleri oluşturabileceksiniz. Bu yılın ilerleyen zamanlarında, kullanıcıların bir oynatma listesine eklediğiniz videolar için oy kullanmasını da sağlayabileceksiniz. 

    YouTube gelen bir diğer yenilik mini oynatıcıyla ilgili. Yenilenen mini oynatıcının boyutunu ve konumunu artık değiştirmek mümkün.

    Son olarak, eğer yatmadan önce telefonunuzda video izlemeyi seviyorsanız, YouTube'un videoları belirli bir süre sonra duraklatabilen yeni uyku zamanlayıcısı özelliği işinize yarayacak. Uyku zamanlayıcısını 10 dakika ile bir saat arasında ayarlamak mümkün. Ayrıca zamanlayıcıyı bir videonun sonuna ulaştığınızda oynatmayı durduracak şekilde ayarlayabileceksiniz. YouTube, uyku zamanlayıcısını bu yıl ilk olarak Premium aboneler için test etti, ancak şimdi mobildeki tüm kullanıcılar için kullanılabilir olacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/10/15/24268143/youtube-granular-playback-speed-controls-sleep-timer-playlists https://blog.youtube/news-and-events/youtube-features-and-updates-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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