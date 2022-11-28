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    YouTube'da onbinlerce kişi Dünya Kupası diye FIFA 23 maçı izledi: Kanal sahibi para kazandı

    YouTube'daki canlı yayın kandırmacaları tüm hızıyla sürüyor. Bu kez 40 bin Vietnamlı'ya Dünya Kupası diye FIFA 23'te oynanan Almanya - Japonya maçını izleten uyanıklar bundan yüzlerce dolar kazandı.
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    YouTube'da onbinlerce kişi Dünya Kupası diye FIFA 23 maçı izledi
    Video oyunların neredeyse gerçeklikten ayırt edilemez hale geldiği bir noktaya ulaştık. Öyle ki 23 Kasım'da bunu ispatlayan bir durum yaşandı. Dünya Kupası'nın üçüncü gününde Almanya ve Japonya karşı karşıya gelecekti. Vietnamlılar maçı internetten izlemek istediler ve yaptıkları aramalar kendilerini bir YouTube yayınına götürdü. Ancak bir sorun vardı: maç FIFA 23'te oynanıyordu.

    Görünüşe bakılırsa kullanıcılar aradaki farkı anlamadı bile, zira anlık 40 bin kişi gerçek bir futbol maçı izlediklerini düşünerek yayını takip etti. Kanal sahibi sadece botların futbol maçını yayınlamakla kalmadı, aynı zamanda ayarlarda oyunu önemli ölçüde yavaşlattı ve en uzun devre süresini seçti. Bu da birçok izleyicinin gerçek bir futbol maçı izlediğine inanmasına yol açtı.

    YouTube'da onbinlerce kişi Dünya Kupası diye FIFA 23 maçı izledi Tam Boyutta Gör

    Yüzlerce dolar bağış toplandı

    Buna kim inanabilir diye düşünmeyin zira aldatmaca için kullanılan belirli teknikler var. Oyun olduğu belli olmasın diye görüntü biraz uzaktan çekiliyor. Ayrıca özellikle mobil cihazlardan izleyenlerin çoğunun yorumları okumaması işlerini kolaylaştırıyor. Her Dünya Kupası maçından önce başlığında "canlı" kelimesi geçen videolar yükleyip canlı içeriği ifade eden "kırmızı nokta" sembolü kullanarak izleyicileri kandırıyorlar.

    Elbette ki bu aldatmacaya herkes kanmıyor. Birçok kişi yorumlarda bunun sadece bir oyun olduğunu ve gerçek maç olmadığını yazdı. Ancak kanal sahibi çoktan amacına ulaşmış, konuya uzak kişileri kandırarak yüzlerce dolar bağış toplamıştı. Benzer bir duruma daha önce de askeri simülasyon oyunundan alınan görüntülerin gerçek savaş görüntüleri gibi yayınlanması ile de şahit olmuştuk.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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