Google Dokümanlar, proje yönetimini kolaylaştırmak için yeni tablo araçları sunuyor

Google, Dokümanlar için geçtiğimiz yıl Mayıs ayında duyurduğu akıllı tuval özelliğinin bir parçası olarak yeni açılır liste ve tablo araçlarını duyurdu. Şirket, yeni özelliklerin insanların üretkenlik uygulamalarında işbirliği yapmasını kolaylaştıracağını söylüyor.

Google Dokümanlar'ın yeni özellikleri

Varsayılan olarak sunulan Proje Durumu ve İnceleme Durumu haricinde, kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun olarak özel seçenekler ve renklerle açılır çipler oluşturabilecek. Bunlar, belgenin durumunu veya belgede özetlenen belirli konuları kolayca belirtmeye yarıyor.

Varsayılan seçeneklerden Proje Durumu, "Başlamadı", "Engellendi", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" seçimlerini içerirken bir diğer seçenek olan İnceleme Durumu, “Başlamadı”, “Devam Ediyor”, “İnceleniyor” ve “Onaylandı” seçimlerini içeriyor.

Google Dokümanlar kullanıcıları ayrıca İçerik izleyiciyi başlat, Proje varlığı, İzleyiciyi incele ve Ürün yol haritası gibi yaygın iş akışlarını kriterleri hızlıca eklemeye olanak tanıyan tablo şablonlarını kullanabilecek.

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Yeni özellikler hakkında: "Google Dokümanlar'da son derece özelleştirilmiş ve organize dokümanlar oluşturmanıza yardımcı olarak, ortak çalışmayı ve projenizi ileriye taşımayı kolaylaştıracağını umuyoruz." ifadelerinde bulunan şirket, Google Dokümanlar'ın yeni özelliklerinin bu ay içerisinde kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını belirtti.

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Google Dokümanlar, yeni tablo araçları sunuyor