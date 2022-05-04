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    Google Dokümanlar, proje yönetimini kolaylaştırmak için yeni tablo araçları sunuyor

    Google Dokümanlar, yüksek düzeyde ortak çalışmaya dayalı belgeler oluşturmak için yeni tablo araçlarını açılır liste özelliklerini kullanıma sunuyor.            
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    Google, Dokümanlar için geçtiğimiz yıl Mayıs ayında duyurduğu akıllı tuval özelliğinin bir parçası olarak yeni açılır liste ve tablo araçlarını duyurdu. Şirket, yeni özelliklerin insanların üretkenlik uygulamalarında işbirliği yapmasını kolaylaştıracağını söylüyor.

    Google Dokümanlar'ın yeni özellikleri

    Varsayılan olarak sunulan Proje Durumu ve İnceleme Durumu haricinde, kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun olarak özel seçenekler ve renklerle açılır çipler oluşturabilecek. Bunlar, belgenin durumunu veya belgede özetlenen belirli konuları kolayca belirtmeye yarıyor.

    Varsayılan seçeneklerden Proje Durumu, "Başlamadı", "Engellendi", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" seçimlerini içerirken bir diğer seçenek olan İnceleme Durumu, “Başlamadı”, “Devam Ediyor”, “İnceleniyor” ve “Onaylandı” seçimlerini içeriyor.

    Google Dokümanlar kullanıcıları ayrıca İçerik izleyiciyi başlat, Proje varlığı, İzleyiciyi incele ve Ürün yol haritası gibi yaygın iş akışlarını kriterleri hızlıca eklemeye olanak tanıyan tablo şablonlarını kullanabilecek.

    Yeni özellikler hakkında: "Google Dokümanlar'da son derece özelleştirilmiş ve organize dokümanlar oluşturmanıza yardımcı olarak, ortak çalışmayı ve projenizi ileriye taşımayı kolaylaştıracağını umuyoruz." ifadelerinde bulunan şirket, Google Dokümanlar'ın yeni özelliklerinin bu ay içerisinde kullanıcılara kademeli olarak sunulacağını belirtti.

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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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