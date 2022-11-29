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    Anlık Bildirim

    YouTube Music, 2022 Recap listesini kullanıma sundu

    YouTube Music bugün, kullanıcıların 2022'nin en sevdikleri müzik anlarını yeniden yaşamalarını sağlamak için kişiselleştirilmiş yıl sonu Özetlerini kullanıma sunmaya başladı. 
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    YouTube Music, 2022 Recap listesini kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    YouTube Music, Spotify ile rekabet edebilmek için geçen yıl Recap özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların en iyi sanatçılarını, şarkılarını, müzik videolarını, çalma listelerini ve daha fazlasını görmelerini sağlamakta. 

    Bu seneki Recap listesi müzik kişiliğinize göre Kimlikler verecek

    Bu yıl deneyimi daha etkileyici hâle getirdiğini söyleyen şirketin yayınladığı 2022 Recap, hangi sanatçıları diğerlerinden daha fazla dinlediğinizi gösteren yeni bir "En Popüler Trendler" istatistiği içermekte. Bu seneki listede, dinleme alışkanlıklarınıza göre müzik havanızı yakalayan kişiselleştirilmiş bir müzik kişiliği verecek yeni bir Kimlik özelliği de bulunmakta. 

    Recap listesi, bu yıl en çok sevdiğiniz remiksler ve canlı performanslar gibi YouTube'a özgü içerikleri de paylaşıyor. Yeni yayınlanmaya başlanan Recap listesi, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 1 saat önce

    maaşallah

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    gun 7 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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