Tam Boyutta Gör YouTube Music, Spotify ile rekabet edebilmek için geçen yıl Recap özelliğini tanıttı. Bu özellik, kullanıcıların en iyi sanatçılarını, şarkılarını, müzik videolarını, çalma listelerini ve daha fazlasını görmelerini sağlamakta.

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Bu seneki Recap listesi müzik kişiliğinize göre Kimlikler verecek

Bu yıl deneyimi daha etkileyici hâle getirdiğini söyleyen şirketin yayınladığı 2022 Recap, hangi sanatçıları diğerlerinden daha fazla dinlediğinizi gösteren yeni bir "En Popüler Trendler" istatistiği içermekte. Bu seneki listede, dinleme alışkanlıklarınıza göre müzik havanızı yakalayan kişiselleştirilmiş bir müzik kişiliği verecek yeni bir Kimlik özelliği de bulunmakta.

Recap listesi, bu yıl en çok sevdiğiniz remiksler ve canlı performanslar gibi YouTube'a özgü içerikleri de paylaşıyor. Yeni yayınlanmaya başlanan Recap listesi, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.

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YouTube Music, 2022 Recap listesini kullanıma sundu