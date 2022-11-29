YouTube Music, 2022 Recap listesini kullanıma sundu

Bu seneki Recap listesi müzik kişiliğinize göre Kimlikler verecek
Bu yıl deneyimi daha etkileyici hâle getirdiğini söyleyen şirketin yayınladığı 2022 Recap, hangi sanatçıları diğerlerinden daha fazla dinlediğinizi gösteren yeni bir "En Popüler Trendler" istatistiği içermekte. Bu seneki listede, dinleme alışkanlıklarınıza göre müzik havanızı yakalayan kişiselleştirilmiş bir müzik kişiliği verecek yeni bir Kimlik özelliği de bulunmakta.
Recap listesi, bu yıl en çok sevdiğiniz remiksler ve canlı performanslar gibi YouTube'a özgü içerikleri de paylaşıyor. Yeni yayınlanmaya başlanan Recap listesi, yakında tüm kullanıcılara sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam