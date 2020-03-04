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    YouTube Music arayüzü yenilendi: Şarkı sözleri oynatma ekranında

    YouTube Music, Spotify ve Apple Music gibi rakiplerine karşı gelebilmek için her geçen gün biraz daha evriliyor. Evriminin şimdilik son noktası ise yenilenmiş bir arayüz ve şarkı sözleri.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    YouTube Music arayüzü yenilendi: Şarkı sözleri oynatma ekranında
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    YouTube Music, çıktığı günden bu yana modern müzik uygulamalarını yakalamak için çalışmaya, yenilenmeye devam ediyor. Bu yenilenmelerden sonuncusu, kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri oldu. Oynatma ekranının tasarımını yenileyen Google, birkaç haftalık testin ardından yeni arayüzü stabil sürüme sundu. 

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    Yeni tasarımda çok daha kolay anlaşılır ve tutarlı butonların yanında hâlâ deneysel olduğu ifade edilen şarkı sözleri gösterme özelliği de yer alıyor. Özellik, şimdilik her şarkıyla çalışmıyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi"

    Güncellenen sürüm, YouTube Music’in Android sürümünde bugünden itibaren yayında. Herkese ulaşması birkaç gün sürebilecek yeniden tasarlanmış uygulama, tarih verilmese de yakında iOS için de sunulacak. 

    YouTube Music YouTube Music YouTube Music YouTube Music Google LLC Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://9to5google.com/2020/03/03/youtube-music-now-playing-redesign-android/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fx_57,5 (semih ehli) 2 hf.
    uygulama yerlerde sürünüyor, arayüzünde oluşturduğum listeden şarkıyı tek tek silemiyorum.her indirilenlere girince web de dolaşıyormuum gibi sayfayı güncelliyor.
    listeleride berbat ötesi ki zaten çok yok.
    indirilen listelere bakıyorum halen indir seçeneği çıkıyor.
    sırf arayüzü için spotifya geçmeyi düşünüyorum.
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    AirSupport (SK ) 2 hf.
    YouTube müziği sırf ses kalitesi ve YouTube’da ki videoları indirebilmem nedeniyle kullanıyorum, arayüzü berbat, optimizasyonu özürlü, AirPods’lar ile tam randımanlı çalışmıyor arada sapıtıyor. Çok gelişmesi lazım.
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    xenix 2 hf.
    Bana göre Ses kalitesi olarak Tidal sonra apple music ve youtube music en son spotify geliyor. Hatta spotify gelemiyor bile aynı şarkıyı hepsinde dinledim kulaklık kalitesi artıkça sesin kaliteleri arasındaki farkda o kadar büyüyor.

    Youtube music arayüzü dahada geliştirmesi harika
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 2 hf.
    canlı performans dinlemeyi sevdiğim için kullanıyorum. Ama youtubeda olup burada olmayan videolar oluyor. Örneğin bütün eurovision performansları. Bunu da aşarlarsa -benim için-şimdilik-başka bir eksiği kalmıyor-
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