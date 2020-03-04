YouTube Music arayüzü yenilendi: Şarkı sözleri oynatma ekranında

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YouTube Music, çıktığı günden bu yana modern müzik uygulamalarını yakalamak için çalışmaya, yenilenmeye devam ediyor. Bu yenilenmelerden sonuncusu, kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliklerden biri oldu. Oynatma ekranının tasarımını yenileyen Google, birkaç haftalık testin ardından yeni arayüzü stabil sürüme sundu.

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Yeni tasarımda çok daha kolay anlaşılır ve tutarlı butonların yanında hâlâ deneysel olduğu ifade edilen şarkı sözleri gösterme özelliği de yer alıyor. Özellik, şimdilik her şarkıyla çalışmıyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi"

Güncellenen sürüm, YouTube Music’in Android sürümünde bugünden itibaren yayında. Herkese ulaşması birkaç gün sürebilecek yeniden tasarlanmış uygulama, tarih verilmese de yakında iOS için de sunulacak.

YouTube Music Google LLC Müzik ve Ses Ücretsiz Cihaza göre değişir

https://9to5google.com/2020/03/03/youtube-music-now-playing-redesign-android/

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