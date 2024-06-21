YouTube Music'e yeni bir yapay zeka özelliği geliyor

Kullanıcıların müzik arama alışkanlıkları yeniden şekillenecek
Şu anda YouTube Music arama için sesli komutlara izin veriyor. Ancak bu yeni özellik, adından da anlaşılacağı gibi işi bir adım daha ileri götürüyor. Doğal dili kullanarak konuşma yoluyla arama seçeneğine işaret ediyor. Müzik uygulamanızla basit bir görüşme yaparak size belirli bir müzik videosunu hatırlatan şarkılar istediğinizi söyleyebilirsiniz.
Bu heyecan verici bir olasılık olsa da bunun yalnızca koddaki bulgulara dayalı bir tahmin olduğunu unutmamak önemli. Konuyla ilgili Google'dan resmi bir onay gelmedi ve bu özelliğin gün yüzüne çıkmama ihtimali de mevcut.
Keşif, konuşmaya dayalı bir metin girişi özelliğinin varlığını öne süren kod parçacıkları içeriyor. Kod, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların deneysel doğası hakkında bir sorumluluk reddi beyanı bile içeriyor. Bu, doğal dil arama seçeneğinin olasılığını daha da güçlendiriyor.
Konuşmaya dayalı aramaya yönelik bu potansiyel değişim Google'ın yapay zeka ve doğal dil işlemeyi çeşitli ürün ve hizmetlerinin çoğuna entegre etme yönündeki daha genel stratejisiyle uyumlu görünüyor. Böyle bir özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirerek müzik keşfini daha sezgisel ve kişisel hale getirebilir.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.