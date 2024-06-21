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    Anlık Bildirim

    YouTube Music'e yeni bir yapay zeka özelliği geliyor

    YouTube Music uygulamasının yakın zamanda yayınlanan dökümü yeni özelliklerin hazırlığını ortaya çıkarmış oldu. Yapay zeka ile birlikte müzik seçimi yapmak farklı bir deneyime dönüşebilir.
    YouTube Music'e yeni bir yapay zeka özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın müzik akışı hizmeti YouTube Music, "Müzik İste" adlı yeni bir yapay zeka özelliğiyle büyük bir yükseltme alıyor. YouTube Music uygulamasının yakın zamanda yayınlanan APK dökümüne göre bu yeni özelliğe ilişkin bazı referanslar ortaya çıkarıldı.

    Kullanıcıların müzik arama alışkanlıkları yeniden şekillenecek

    Şu anda YouTube Music arama için sesli komutlara izin veriyor. Ancak bu yeni özellik, adından da anlaşılacağı gibi işi bir adım daha ileri götürüyor. Doğal dili kullanarak konuşma yoluyla arama seçeneğine işaret ediyor. Müzik uygulamanızla basit bir görüşme yaparak size belirli bir müzik videosunu hatırlatan şarkılar istediğinizi söyleyebilirsiniz.

    Bu heyecan verici bir olasılık olsa da bunun yalnızca koddaki bulgulara dayalı bir tahmin olduğunu unutmamak önemli. Konuyla ilgili Google'dan resmi bir onay gelmedi ve bu özelliğin gün yüzüne çıkmama ihtimali de mevcut.

    Keşif, konuşmaya dayalı bir metin girişi özelliğinin varlığını öne süren kod parçacıkları içeriyor. Kod, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların deneysel doğası hakkında bir sorumluluk reddi beyanı bile içeriyor. Bu, doğal dil arama seçeneğinin olasılığını daha da güçlendiriyor.

    Konuşmaya dayalı aramaya yönelik bu potansiyel değişim Google'ın yapay zeka ve doğal dil işlemeyi çeşitli ürün ve hizmetlerinin çoğuna entegre etme yönündeki daha genel stratejisiyle uyumlu görünüyor. Böyle bir özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirerek müzik keşfini daha sezgisel ve kişisel hale getirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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