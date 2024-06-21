Tam Boyutta Gör Google'ın müzik akışı hizmeti YouTube Music, "Müzik İste" adlı yeni bir yapay zeka özelliğiyle büyük bir yükseltme alıyor. YouTube Music uygulamasının yakın zamanda yayınlanan APK dökümüne göre bu yeni özelliğe ilişkin bazı referanslar ortaya çıkarıldı.

Kullanıcıların müzik arama alışkanlıkları yeniden şekillenecek

Şu anda YouTube Music arama için sesli komutlara izin veriyor. Ancak bu yeni özellik, adından da anlaşılacağı gibi işi bir adım daha ileri götürüyor. Doğal dili kullanarak konuşma yoluyla arama seçeneğine işaret ediyor. Müzik uygulamanızla basit bir görüşme yaparak size belirli bir müzik videosunu hatırlatan şarkılar istediğinizi söyleyebilirsiniz.



Bu heyecan verici bir olasılık olsa da bunun yalnızca koddaki bulgulara dayalı bir tahmin olduğunu unutmamak önemli. Konuyla ilgili Google'dan resmi bir onay gelmedi ve bu özelliğin gün yüzüne çıkmama ihtimali de mevcut.

YouTube, yapay zeka özetleyicisini Shorts'ta deniyor 6 gün önce eklendi

Keşif, konuşmaya dayalı bir metin girişi özelliğinin varlığını öne süren kod parçacıkları içeriyor. Kod, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların deneysel doğası hakkında bir sorumluluk reddi beyanı bile içeriyor. Bu, doğal dil arama seçeneğinin olasılığını daha da güçlendiriyor.



Konuşmaya dayalı aramaya yönelik bu potansiyel değişim Google'ın yapay zeka ve doğal dil işlemeyi çeşitli ürün ve hizmetlerinin çoğuna entegre etme yönündeki daha genel stratejisiyle uyumlu görünüyor. Böyle bir özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştirerek müzik keşfini daha sezgisel ve kişisel hale getirebilir.

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YouTube Music'e yeni bir yapay zeka özelliği geliyor