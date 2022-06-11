Tam Boyutta Gör

Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, geçtiğimizde bazı kullanıcılarına İlkbahar Özeti'ni sunmuştu. Şimdilerde ise beta sürümüne özel yeni bir özelliği test eden YouTube Music, bu özellik sayesinde eskiden sevdiğiniz müzikleri karşınıza çıkaracak.

YouTube Music, 2022 İlkbahar Özeti'ni kullanıcılarına sundu 1 hf. önce eklendi

YouTube Music'in yeni bölümü Unutulan Favoriler sayesinde eskiden severek dinlediğiniz müziklere kolayca ulaşabilirsiniz

Tam Boyutta Gör

YouTube Music, yeni müzikleri keşfetmenize yardımcı olurken bazı müzikleri daha kolay dinlemenizi sağlar. Şimdilerde ise YouTube Music'in test ettiği yeni özellik Unutulan Favoriler sayesinde bir zamanlar severek dinlediğiniz müzikleri yeniden karşınıza çıkacak. Unutulan Favoriler bölümü ile sizler yeni müziklere kapılmışken oynatma listelerinize eklenmeyen eski favorilerinizi de unutmamanız amaçlanıyor. Henüz test aşamasında olan yeni özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulacağı çıkan söylentiler arasında.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

YouTube Music, Unutulan Favoriler bölümünü test etmeye başladı