YouTube, onlarca hesabı "yanlışlıkla" banladı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, spam ve yanıltıcı uygulamalar politikasını ihlal ettiğini iddia ederek, yakın zamanda birkaç kanalı banladı. Kullanıcılar, YouTube Müzik, YouTube Premium ve YouTube TV aboneliklerine de erişimi kaybetti. YouTube, etkilenen kanalları yanlışlıkla kaldırdığını kabul etti ve şu anda hatasını düzeltmek için çalışıyor.

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Yanlış spam alarmı!

YouTube, “Kanalların spam ve aldatıcı uygulamalar nedeniyle yanlışlıkla kaldırıldığına dair raporlar görüyoruz. Ekiplerimiz kanalları eski haline getirmek için aktif olarak çalışıyor. Çalma listeleri eksik olanların da içerikleri yakında geri yüklenecek.” açıklamasında bulundu.

YouTube, bu hataya neyin yol açtığını açıklamadı ancak platformun kaldırılan tüm kanalları geri yüklemeyi tamamladıktan sonra daha fazla ayrıntı paylaşmasını bekliyoruz.

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