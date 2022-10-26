YouTube'un üçüncü çeyrekteki reklam gelirleri azaldı: Yüzde 1.9'luk düşüş

YouTube reklam gelirleri konusunda memnun değil
YouTube, Google'ın ana şirketi olan Alphabet'de çalışan analistleri de hayal kırıklığına uğrattı. Alphabet'in üçüncü çeyrekte 69.1 milyar dolar gelir elde ettiği ve hisse başına 1.06 dolarlık bir kazanç sağladığı duyuruldu.
Wall Street, Alphabet'in bu çeyrekte 70.61 milyar dolar (hisse başına 1.25 dolar) kazanacağını öngörüyordu. Bir önceki çeyrekte YouTube'un reklam bazlı satışları yüzde 43 oranında arttı. StreetAccount analistleri YouTube'un üçüncü çeyrekte kazanacağı reklam gelirini 7.42 milyar dolar şeklinde tahmin etmişti.
YouTube Shorts bu yılın haziran ayında aylık 1.5 milyar kullanıcıdan daha fazlasına erişti. YouTube bu yıl Shorts'ta reklam yayımlamaya başladı. 2023'ten itibaren para kazandırmaya başlayacağı söylenen Shorts, içerik oluşturularına elde edilen toplam gelirin yüzde 45'ini ödeyecek. Bu gelir izlenme sayısından etkilenecek.
Shorts projesinden para kazanmak için şartlar yayımlanacak. Kullanıcıların gözü Google'ın bu konu hakkında yapacağı ilgili açıklamada. Shorts'un Türkiye'de para kazandırıp kazandırmayacağı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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