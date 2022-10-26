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    YouTube'un üçüncü çeyrekteki reklam gelirleri azaldı: Yüzde 1.9'luk düşüş

    Yaptığı zamlarla üzen ve 4K video konusunda verdiği kararlarla kullanıcıların kafasını karıştıran YouTube hem Google'ı hem de Alphabet'i hayal kırıklığına uğrattı. İşler YouTube cephesinde iyi değil.
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    Reklam harcamalarındaki azalma YouTube'un 2022'nin üçüncü çeyreğinde kazandığı geliri düşürdü. Bu çeyrekte 7.07 milyar dolarlık bir kazanç elde eden popüler video paylaşım platformu bu konuda en az 2 yıldır beklediğini alamıyor.

     

    YouTube reklam gelirleri konusunda memnun değil

    YouTube, Google'ın ana şirketi olan Alphabet'de çalışan analistleri de hayal kırıklığına uğrattı. Alphabet'in üçüncü çeyrekte 69.1 milyar dolar gelir elde ettiği ve hisse başına 1.06 dolarlık bir kazanç sağladığı duyuruldu.

    Wall Street, Alphabet'in bu çeyrekte 70.61 milyar dolar (hisse başına 1.25 dolar) kazanacağını öngörüyordu. Bir önceki çeyrekte YouTube'un reklam bazlı satışları yüzde 43 oranında arttı. StreetAccount analistleri YouTube'un üçüncü çeyrekte kazanacağı reklam gelirini 7.42 milyar dolar şeklinde tahmin etmişti.

    YouTube reklam gelirleri Tam Boyutta Gör
    Alphabet ve Google CEO'su Sundar PICHAI insanlara YouTube Shorts'tan para kazanmanın yeni yollarını gösterdiğini belirtti. Hem uzun vadede hesap verebilecek şekilde yatırım yapmaya hem de ekonomik açıdan çevreye duyarlı olmaya odaklandığını belirten deneyimli yönetici TikTok ile rekabet ediyor.

    YouTube Shorts bu yılın haziran ayında aylık 1.5 milyar kullanıcıdan daha fazlasına erişti. YouTube bu yıl Shorts'ta reklam yayımlamaya başladı. 2023'ten itibaren para kazandırmaya başlayacağı söylenen Shorts, içerik oluşturularına elde edilen toplam gelirin yüzde 45'ini ödeyecek. Bu gelir izlenme sayısından etkilenecek.

    Shorts projesinden para kazanmak için şartlar yayımlanacak. Kullanıcıların gözü Google'ın bu konu hakkında yapacağı ilgili açıklamada. Shorts'un Türkiye'de para kazandırıp kazandırmayacağı henüz belli değil.

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