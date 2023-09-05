YouTube Shorts bu kez kendi firmasını tedirgin etti

YouTube Shorts risk oluşturuyor
Kısa videolar daha önce video platformu işine hiç girmemiş ya da kısıtlı kullanım sunmuş TikTok ve Instagram gibi platformların etkileşimlerini adeta patlattı. Bununla birlikte zaten uzun video formatı olan YouTube gidişattan pek memnun değil.
YouTube Shorts son dönemde çok popüler oldu ve kazanç programına dahil edilince içerik üreticileri ağırlığını buraya verdi. YouTube yöneticileri popülaritenin kısa videolara kaymasından tedirgin. Zira bu durumda uzun videolara olan ilgi azalıyor. YouTube en önemli gelirini uzun videolardan kazanıyor. Shorts bu noktada gelirlerin düşmesine neden oluyor.
Yöneticiler uzun videoların sönük kalmasını da istemiyor ve bu nedenle YouTube Shorts videolarının uzun videolara da etki edecek şekilde bir optimizasyon düşünüyorlar. Elbette YouTube Shorts videolarının tamamen kapatılması pek mümkün değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.