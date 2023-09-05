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    Anlık Bildirim

    YouTube Shorts bu kez kendi firmasını tedirgin etti

    YouTube Shorts platform son dönemde YouTube’un etkileşiminin artmasına büyük katkı sağladı ancak bu arada uzun videoların gelir elde etmesine olumsuz etki etti. 
    YouTube Shorts Tam Boyutta Gör
    Sosyal medya dünyasında özellikle TikTok’un yükselişi ile birlikte dikey ve kısa video özelliği kaçınılmaz hale geldi. Peki kısa video özelliği sosyal medya platformlarını ne yönde etkiledi?

    YouTube Shorts risk oluşturuyor

    Kısa videolar daha önce video platformu işine hiç girmemiş ya da kısıtlı kullanım sunmuş TikTok ve Instagram gibi platformların etkileşimlerini adeta patlattı. Bununla birlikte zaten uzun video formatı olan YouTube gidişattan pek memnun değil.

    YouTube Shorts son dönemde çok popüler oldu ve kazanç programına dahil edilince içerik üreticileri ağırlığını buraya verdi. YouTube yöneticileri popülaritenin kısa videolara kaymasından tedirgin. Zira bu durumda uzun videolara olan ilgi azalıyor. YouTube en önemli gelirini uzun videolardan kazanıyor. Shorts bu noktada gelirlerin düşmesine neden oluyor.

    Yöneticiler uzun videoların sönük kalmasını da istemiyor ve bu nedenle YouTube Shorts videolarının uzun videolara da etki edecek şekilde bir optimizasyon düşünüyorlar. Elbette YouTube Shorts videolarının tamamen kapatılması pek mümkün değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    X
    xsw 2 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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