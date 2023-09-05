YouTube Shorts bu kez kendi firmasını tedirgin etti

Tam Boyutta Gör Sosyal medya dünyasında özellikle TikTok’un yükselişi ile birlikte dikey ve kısa video özelliği kaçınılmaz hale geldi. Peki kısa video özelliği sosyal medya platformlarını ne yönde etkiledi?

YouTube Shorts risk oluşturuyor

Kısa videolar daha önce video platformu işine hiç girmemiş ya da kısıtlı kullanım sunmuş TikTok ve Instagram gibi platformların etkileşimlerini adeta patlattı. Bununla birlikte zaten uzun video formatı olan YouTube gidişattan pek memnun değil.

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YouTube Shorts son dönemde çok popüler oldu ve kazanç programına dahil edilince içerik üreticileri ağırlığını buraya verdi. YouTube yöneticileri popülaritenin kısa videolara kaymasından tedirgin. Zira bu durumda uzun videolara olan ilgi azalıyor. YouTube en önemli gelirini uzun videolardan kazanıyor. Shorts bu noktada gelirlerin düşmesine neden oluyor.

Yöneticiler uzun videoların sönük kalmasını da istemiyor ve bu nedenle YouTube Shorts videolarının uzun videolara da etki edecek şekilde bir optimizasyon düşünüyorlar. Elbette YouTube Shorts videolarının tamamen kapatılması pek mümkün değil.

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YouTube Shorts risk oluşturmaya başladı