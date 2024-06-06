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    YouTube, silahlı videolara 18 yaş sınırı getiriyor

    YouTube, silahlarla ilgili belirli içerikleri kısıtlamak için ateşli silahlar politikasını güncelledi. Silah aksesuarlarını içeren videolara da 18 yaş ve üzeri yaş sınırlaması getirilecek.
    youtube silah videoları 18 yaş ve üzeri Tam Boyutta Gör
    YouTube, reşit olmayan kullanıcıların potansiyel olarak tehlikeli içeriklere erişmesini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikasını değiştirdi. YouTube, emniyet tertibatlarının nasıl söküleceğini gösteren videoların yasaklanacağını söyledi. Ayrıca ev yapımı silahlar, otomatik silahlar ve susturucu gibi belirli ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoları 18 yaş ve üzeri kullanıcılar izleyebilecek.

    18 Haziran'da yürürlüğe girecek

    Değişiklikler, silah güvenliği savunucularının, silah videolarının sitenin en genç kullanıcılarına ulaşmaması, çocuklarda travma yaratmaması veya onları aşırılık ve şiddet yoluna sürüklememesini sağlamak için YouTube'a defalarca önlem alınması yönünde çağrıda bulunmasının ardından geldi. Ateşli silahlarla ilgili politika 18 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

    Tech Transparency Project direktörü Katie Paul, değişikliğin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Ancak YouTube’un yeni politikayı yayınlaması neden bu kadar zaman aldı ve daha da önemlisi yeni kural etkili bir şekilde uygulanacak mı büyük bir soru işareti. Çünkü, YouTube’un şiddet içeren veya kanlı içeriklere ilişkin kendi politikalarını ihlal eden videolara rastlamak mümkün.

    YouTube, politika değişikliklerinin son yıllarda daha yaygın hale gelen 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulan silahlar gibi yeni gelişmeleri yansıtacak şekilde tasarlandığını söylüyor. YouTube, 17 yaş altındaki kullanıcıların videoları izlemeye başlamadan önce ebeveynlerinden izin almalarını zorunlu kılarken, 13 yaşından küçük kullanıcıların hesapları ebeveyn hesabına bağlanıyor.

    Kaynakça https://time.com/6986124/youtube-gun-videos-policies-minors-safety/ https://support.google.com/youtube/answer/7667605?hl=tr
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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