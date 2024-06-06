YouTube, silahlı videolara 18 yaş sınırı getiriyor

Tam Boyutta Gör YouTube, reşit olmayan kullanıcıların potansiyel olarak tehlikeli içeriklere erişmesini engellemek amacıyla ateşli silah videolarıyla ilgili politikasını değiştirdi. YouTube, emniyet tertibatlarının nasıl söküleceğini gösteren videoların yasaklanacağını söyledi. Ayrıca ev yapımı silahlar, otomatik silahlar ve susturucu gibi belirli ateşli silah aksesuarlarını gösteren videoları 18 yaş ve üzeri kullanıcılar izleyebilecek.

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18 Haziran'da yürürlüğe girecek

Değişiklikler, silah güvenliği savunucularının, silah videolarının sitenin en genç kullanıcılarına ulaşmaması, çocuklarda travma yaratmaması veya onları aşırılık ve şiddet yoluna sürüklememesini sağlamak için YouTube'a defalarca önlem alınması yönünde çağrıda bulunmasının ardından geldi. Ateşli silahlarla ilgili politika 18 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Tech Transparency Project direktörü Katie Paul, değişikliğin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Ancak YouTube’un yeni politikayı yayınlaması neden bu kadar zaman aldı ve daha da önemlisi yeni kural etkili bir şekilde uygulanacak mı büyük bir soru işareti. Çünkü, YouTube’un şiddet içeren veya kanlı içeriklere ilişkin kendi politikalarını ihlal eden videolara rastlamak mümkün.

YouTube, politika değişikliklerinin son yıllarda daha yaygın hale gelen 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulan silahlar gibi yeni gelişmeleri yansıtacak şekilde tasarlandığını söylüyor. YouTube, 17 yaş altındaki kullanıcıların videoları izlemeye başlamadan önce ebeveynlerinden izin almalarını zorunlu kılarken, 13 yaşından küçük kullanıcıların hesapları ebeveyn hesabına bağlanıyor.

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YouTube silah videolarına 18 yaş sınırı geliyor