YouTube, silahlı videolara 18 yaş sınırı getiriyor

18 Haziran'da yürürlüğe girecek
Değişiklikler, silah güvenliği savunucularının, silah videolarının sitenin en genç kullanıcılarına ulaşmaması, çocuklarda travma yaratmaması veya onları aşırılık ve şiddet yoluna sürüklememesini sağlamak için YouTube'a defalarca önlem alınması yönünde çağrıda bulunmasının ardından geldi. Ateşli silahlarla ilgili politika 18 Haziran 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Tech Transparency Project direktörü Katie Paul, değişikliğin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Ancak YouTube’un yeni politikayı yayınlaması neden bu kadar zaman aldı ve daha da önemlisi yeni kural etkili bir şekilde uygulanacak mı büyük bir soru işareti. Çünkü, YouTube’un şiddet içeren veya kanlı içeriklere ilişkin kendi politikalarını ihlal eden videolara rastlamak mümkün.
YouTube, politika değişikliklerinin son yıllarda daha yaygın hale gelen 3 boyutlu yazıcılarla oluşturulan silahlar gibi yeni gelişmeleri yansıtacak şekilde tasarlandığını söylüyor. YouTube, 17 yaş altındaki kullanıcıların videoları izlemeye başlamadan önce ebeveynlerinden izin almalarını zorunlu kılarken, 13 yaşından küçük kullanıcıların hesapları ebeveyn hesabına bağlanıyor.Kaynakça https://time.com/6986124/youtube-gun-videos-policies-minors-safety/ https://support.google.com/youtube/answer/7667605?hl=tr Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.