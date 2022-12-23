YouTube, NFL maçlarının yayın hakkı için servet ödeyecek

Tam Boyutta Gör Son yıllarda spor karşılaşmaları içerik platformları için büyük rekabetin olduğu bir yer haline geldi. Daha fazla abone kazanmak isteyen ya da daha yüksek fiyatlardan abonelik satmak isteyen içerik platformları spor karşılaşmalarına yöneliyor.

YouTube’dan dev NFL hamlesi

Uzun yıllar DirecTV platformu altında sunulan NFL liginin Pazar öğleden sonra maç paketi gelecek yıldan itibaren YouTube üzerinden yayınlanacak. YouTube toplam 7 yıllık bir anlaşma için her yıl 2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

YouTube uygulamasına yeni özellik 1 hf. önce eklendi

Çok popüler bir lig olduğu için masraflar bununla da kalmıyor. NFL Pazar Bileti paketinin bar ve restoranlarda da yayınlanabilmesi için YouTube yeni çözümler arayacak. Bunun için de yıllık 200 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Böylece DirecTV tarafından yıllık ödenen miktarın 700 milyon dolar üzerine çıkmış oluyor.

Peki YouTube bundan ne kadar kazanacak? DirecTV aboneleri aylık 70$-140$ karşılığında Pazar maçlarını izleyebiliyordu. Abone olmayanlar ise sezonluk 294$ ödüyordu. Bu paketin kullanıcısı 1.5-2 milyon civarındaydı. YouTube da muhtemelen benzer bir sistem uygulayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Web Siteleri Haberleri

YouTube spor karşılaşmalarına da el atıyor