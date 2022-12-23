YouTube, NFL maçlarının yayın hakkı için servet ödeyecek

YouTube’dan dev NFL hamlesi
Uzun yıllar DirecTV platformu altında sunulan NFL liginin Pazar öğleden sonra maç paketi gelecek yıldan itibaren YouTube üzerinden yayınlanacak. YouTube toplam 7 yıllık bir anlaşma için her yıl 2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
Çok popüler bir lig olduğu için masraflar bununla da kalmıyor. NFL Pazar Bileti paketinin bar ve restoranlarda da yayınlanabilmesi için YouTube yeni çözümler arayacak. Bunun için de yıllık 200 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Böylece DirecTV tarafından yıllık ödenen miktarın 700 milyon dolar üzerine çıkmış oluyor.
Peki YouTube bundan ne kadar kazanacak? DirecTV aboneleri aylık 70$-140$ karşılığında Pazar maçlarını izleyebiliyordu. Abone olmayanlar ise sezonluk 294$ ödüyordu. Bu paketin kullanıcısı 1.5-2 milyon civarındaydı. YouTube da muhtemelen benzer bir sistem uygulayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d