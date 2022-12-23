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    Anlık Bildirim

    YouTube, NFL maçlarının yayın hakkı için servet ödeyecek

    NFL liginin Pazar öğleden sonra maç paketi gelecek yıldan itibaren YouTube üzerinden yayınlanacak. YouTube yıllık 2.2 milyar doları gözden çıkarmış durumda.     
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    YouTube Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda spor karşılaşmaları içerik platformları için büyük rekabetin olduğu bir yer haline geldi. Daha fazla abone kazanmak isteyen ya da daha yüksek fiyatlardan abonelik satmak isteyen içerik platformları spor karşılaşmalarına yöneliyor.

    YouTube’dan dev NFL hamlesi

    Uzun yıllar DirecTV platformu altında sunulan NFL liginin Pazar öğleden sonra maç paketi gelecek yıldan itibaren YouTube üzerinden yayınlanacak. YouTube toplam 7 yıllık bir anlaşma için her yıl 2 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

    Çok popüler bir lig olduğu için masraflar bununla da kalmıyor. NFL Pazar Bileti paketinin bar ve restoranlarda da yayınlanabilmesi için YouTube yeni çözümler arayacak. Bunun için de yıllık 200 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Böylece DirecTV tarafından yıllık ödenen miktarın 700 milyon dolar üzerine çıkmış oluyor.

    Peki YouTube bundan ne kadar kazanacak? DirecTV aboneleri aylık 70$-140$ karşılığında Pazar maçlarını izleyebiliyordu. Abone olmayanlar ise sezonluk 294$ ödüyordu. Bu paketin kullanıcısı 1.5-2 milyon civarındaydı. YouTube da muhtemelen benzer bir sistem uygulayacak.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 17 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 21 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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