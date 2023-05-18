YouTube, TV'de daha fazla reklam gösterecek: Reklamlar geçilemeyecek!

Atlanamayan, daha uzun reklamlar geliyor
İlk olarak, YouTube, en çok izlenen videolara 30 saniyelik atlanamayan reklamlar ekleyecek. Bu videolar YouTube Select şemsiyesi altında sınıflandırılacak. İzleyiciler, art arda 15 saniye süreli iki reklam görmek yerine artık geçemeyecekleri 30 saniye süreli uzun bir reklam görecekler.
İkincisi, YouTube TV uygulamasına reklamları duraklatma özelliği de geliyor. Bu reklamlar, izleyicilerin videoyu durdurması halinde gösterilecek. İzlenen video küçülecek ve yanında reklam çıkacak.
Nielsen verilerine göre, YouTube şu anda televizyonda en çok kullanılan akış servisi. Yalnızca Amerika’da 150 milyondan fazla kişi YouTube videolarını TV’den izliyor. Yeni uygulama, şu an için Amerika ile sınırlı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.