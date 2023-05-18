YouTube, TV'de daha fazla reklam gösterecek: Reklamlar geçilemeyecek!

Tam Boyutta Gör YouTube, videoları televizyondan izleyen kullanıcılar için platforma daha uzun ve atlanamayan reklamlar getiriyor. Geçtiğimiz gün New York’ta düzenlenen YouTube Broadcast etkinliğinde Smart TV’de YouTube uygulamasını kullananları etkileyecek iki önemli duyuru yapıldı.

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Atlanamayan, daha uzun reklamlar geliyor

İlk olarak, YouTube, en çok izlenen videolara 30 saniyelik atlanamayan reklamlar ekleyecek. Bu videolar YouTube Select şemsiyesi altında sınıflandırılacak. İzleyiciler, art arda 15 saniye süreli iki reklam görmek yerine artık geçemeyecekleri 30 saniye süreli uzun bir reklam görecekler.

İkincisi, YouTube TV uygulamasına reklamları duraklatma özelliği de geliyor. Bu reklamlar, izleyicilerin videoyu durdurması halinde gösterilecek. İzlenen video küçülecek ve yanında reklam çıkacak.

Nielsen verilerine göre, YouTube şu anda televizyonda en çok kullanılan akış servisi. Yalnızca Amerika’da 150 milyondan fazla kişi YouTube videolarını TV’den izliyor. Yeni uygulama, şu an için Amerika ile sınırlı.

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YouTube TV uygulamasına daha fazla reklam geliyor!