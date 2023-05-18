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    Anlık Bildirim

    YouTube, TV'de daha fazla reklam gösterecek: Reklamlar geçilemeyecek!

    YouTube TV uygulamasında reklamların süresi artıyor. Geçilemeyen reklamların yanı sıra video durdurulduğunda reklamlar çıkmaya başlayacak.                       
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    youtube tv reklamlar Tam Boyutta Gör
    YouTube, videoları televizyondan izleyen kullanıcılar için platforma daha uzun ve atlanamayan reklamlar getiriyor. Geçtiğimiz gün New York’ta düzenlenen YouTube Broadcast etkinliğinde Smart TV’de YouTube uygulamasını kullananları etkileyecek iki önemli duyuru yapıldı.

    Atlanamayan, daha uzun reklamlar geliyor

    İlk olarak, YouTube, en çok izlenen videolara 30 saniyelik atlanamayan reklamlar ekleyecek. Bu videolar YouTube Select şemsiyesi altında sınıflandırılacak. İzleyiciler, art arda 15 saniye süreli iki reklam görmek yerine artık geçemeyecekleri 30 saniye süreli uzun bir reklam görecekler.

    İkincisi, YouTube TV uygulamasına reklamları duraklatma özelliği de geliyor. Bu reklamlar, izleyicilerin videoyu durdurması halinde gösterilecek. İzlenen video küçülecek ve yanında reklam çıkacak.

    Nielsen verilerine göre, YouTube şu anda televizyonda en çok kullanılan akış servisi. Yalnızca Amerika’da 150 milyondan fazla kişi YouTube videolarını TV’den izliyor. Yeni uygulama, şu an için Amerika ile sınırlı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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