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    YouTube’un yeni özelliği tüm videolarınızı Shorts’a dönüştürmenizi sağlıyor

    YouTube, kısa video çözümü Shorts’u büyütmeye devam ediyor. Yeni gelen özellik, içerik üreticilerin yüklemiş oldukları herhangi bir videoyu Shorts’a dönüştürmelerini kolaylaştırıyor.
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    YouTube’un yeni özelliği tüm videolarınızı Shorts’a dönüştürmenizi sağlıyor
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    YouTube, içerik üreticilerin işini kolaylaştıracak yeni bir özelliği kullanıma sundu. Shorts video formatını yaygınlaştırmayı hedefleyen YouTube, eklediği özellik sayesinde kullanıcıların halihazırda yüklemiş oldukları herhangi bir videodan Shorts içeriği üretebilmelerini sağlıyor.

    Shorts video nasıl oluşturulur?

    YouTube’un sunduğu yeni araç, mobil uygulamaya eklenmiş durumda. Android ve iOS kullanıcıları halihazırda bu özelliği kullanabilirler. YouTube Web sürümünde ise bu özelliğin bulunmadığını belirtelim.

    Short video oluşturmak için yüklemiş olduğunuz bir videoyu görüntülemeniz ve alt taraftaki “Oluştur” tuşuna tıklamanız gerekiyor. Bu kısma tıkladığınızda açılan pencereden “Kısa video olarak düzenle” seçeneğine dokunmanız yeterli. Buradan temel düzeyde düzenleme ile 60 saniyeye kadar kısa video kesitleri oluşturabileceksiniz.

    YouTube’un yeni özelliği tüm videolarınızı Shorts’a dönüştürmenizi sağlıyor
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    Videonuzu tanıtmak için kullanılabilir

    Oluşturulan Shorts videosu paylaşıldığında videonun tam haline bir bağlantı da veriliyor. Bu sayede kullanıcılar, Shorts akışta yer alan videonuzdan ilgili içeriğinize yönlendirilebilecek. Ana videonuzu tanıtmak için kullanışlı bir araç olan yeni özellik sayesinde YouTube’da daha fazla kısa videolar göreceğiz gibi duruyor.

    TikTok’un yakalamış olduğu büyük başarı YouTube, Instagram ve Facebook gibi devleri de ayak uydurmaya zorluyor. YouTube’un yeni özelliği ise şu an kullanıma açılmış durumda. Önümüzdeki günlerde ise tüm mobil kullanıcılara ilgili güncelleme verilecek.

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