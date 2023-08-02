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    Youtube, video özeti özelliğini test ediyor

    YouTube, otomatik olarak video özetleri oluşturulmasına olanak tanıyan yeni bir yapay zeka özelliğini test etmeye başladı. İşte yeni işlevin detayları...        
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    Youtube, video özeti özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    YouTube geliştiricileri, kullanıcıların belirli bir videoyu izleyip izlememeleri gerektiğini önceden anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni bir deneysel özelliğin başlatıldığını duyurdu. Bu amaçla, geliştirilen yapay zeka otomatik olarak videonun kısa bir açıklamasını oluşturacak.

    Videonun içeriğinin anlaşılmasını sağlayacak

    Youtube geliştirici blogunda bu kısa özetlerin kullanıcılara videonun içeriği hakkında bir fikir vermesi gerektiği belirtiliyor. Bu, videonun talebi karşılayıp karşılamadığını görüntülemeden anlamayı mümkün kılacak ve faydalı olacak. Yeni işlev özellikle uzun videolar için çok faydalı olabilir.

    Youtube, video özeti özelliğini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulacak olan özetlerin, videonun sahibi tarafından bırakılan açıklamanın yerini alması amaçlanmıyor, ancak hem video sayfasında hem de arama akışında görünecek. Yeni özelliğin henüz deneysel olduğu için sınırlı sayıda videoda çalıştığını belirtelim. Şimdilik sadece İngilizce ve az sayıda kullanıcı tarafından kullanılabiliyor.
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    M
    maygar 6 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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