Youtube, video özeti özelliğini test ediyor

Videonun içeriğinin anlaşılmasını sağlayacak
Youtube geliştirici blogunda bu kısa özetlerin kullanıcılara videonun içeriği hakkında bir fikir vermesi gerektiği belirtiliyor. Bu, videonun talebi karşılayıp karşılamadığını görüntülemeden anlamayı mümkün kılacak ve faydalı olacak. Yeni işlev özellikle uzun videolar için çok faydalı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü