YouTube, Premium abonelere özel video kalitesini kullanıma sundu

Gelişmiş bit hızı
YouTube’u ücretsiz olarak kullananlar, video kalitesi seçenekleri arasında 1080p kalitenin yanı sıra 1080p Premium’u da görüyor. Ancak, 1080p Premium’a tıklandığında YouTube, abone olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. 1080p Premium, gelişmiş bit hızı sunuyor. Özellikle çok fazla detay ve hareket içeren videolarda ekstra netlik sağlıyor.
Web dışında erişilebilir olacak
YouTube, daha yüksek kaliteli 1080p seçeneğini web tarayıcıların yanı sıra Google’ın Android tabanlı olmayan Chromecast cihazları, oyun konsollarında da aktif edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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