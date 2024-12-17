YouTube, içerik üreticileri için yorumlarda sesli yanıt özelliğini test ediyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör YouTube, içerik oluşturuculara videolarındaki yorumlara sesli not gönderme ve yanıtlama olanağı vererek takipçileriyle etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunacak. YouTube, yorumlara sesli yanıt verme özelliğini şu anda Amerika’daki az sayıda içerik üreticisiyle test ediyor ve başlangıçta yalnızca YouTube iOS uygulamasında kullanılabilecek.

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Bu özelliği etkinleştiren içerik oluşturucular, yeni ses dalgası simgesine dokunarak sesli yorumu kaydedip gönderecek. Sesli yorumu yalnızca kanalın sahibi gönderebilecek, yorumu herkes dinleyebilecek. Sesli notu dinlemek istemeyen izleyici, transkript düğmesine basarak yorumu okuyabilecek. İçerik üretici, başka bir videoda yoruma sesli yanıt bırakamayacak.

Yeni özellik, içerik üreticilerinin takipçileriyle bağını daha da güçlendirirken etkileşimi de artıracak. Bazı içerik oluşturucular için bu özellik izleyicileriyle çok daha kişisel düzeyde etkileşime girme olanağı sunacak.

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YouTube, yorumlarda sesli yanıt özelliğini test ediyor