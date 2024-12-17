YouTube, içerik üreticileri için yorumlarda sesli yanıt özelliğini test ediyor

Bu özelliği etkinleştiren içerik oluşturucular, yeni ses dalgası simgesine dokunarak sesli yorumu kaydedip gönderecek. Sesli yorumu yalnızca kanalın sahibi gönderebilecek, yorumu herkes dinleyebilecek. Sesli notu dinlemek istemeyen izleyici, transkript düğmesine basarak yorumu okuyabilecek. İçerik üretici, başka bir videoda yoruma sesli yanıt bırakamayacak.
Yeni özellik, içerik üreticilerinin takipçileriyle bağını daha da güçlendirirken etkileşimi de artıracak. Bazı içerik oluşturucular için bu özellik izleyicileriyle çok daha kişisel düzeyde etkileşime girme olanağı sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor