Yuga Labs açıkladı: "Yakında NFT saldırısı olabilir"

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Blokzincir dünyasında kötü niyetli aktörlerin saldırıları sık sık gündem oluyor. Kişisel zaafları kullanabilen aktörler, yatırımcıların önemli miktardaki varlıklarını çalabiliyor. Yakın zamanda Premint bir saldırıya uğradı ve toplamda 320 NFT çalındı. Bu konuyla ilgili açıklama yapan şirketlerden biri de Yuga Labs oldu.

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Yuga Labs Uyardı

Dünyaca ünlü NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club’ta imzası bulunan Yuga Labs, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, yakın zamanda bir saldırı beklediklerini açıkladı.

Atılan tweette şu sözlere yer veriliyor:

“Güvenlik ekibimiz, NFT topluluğunu hedef alan kalıcı bir tehdit grubunu izliyor. Yakında, hacklenmiş sosyal medya hesapları aracılığıyla birden fazla topluluğu hedef alan koordineli bir saldırı başlatabileceklerine inanıyoruz. Lütfen dikkatli olun ve güvende kalın”

Paylaşılan tweet 8 binden fazla beğeni aldı. 4 binden fazla kez retweet edildi. Birçok kişi Yuga Labs’e yaptığı uyarı için teşekkür ederken, bazı kullanıcılar da bu saldırının ne zaman gerçekleşeceğini bilmek istediklerini söyledi.

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