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    Yüksek enflasyon nedeniyle mobil oyun harcamaları azaldı

    Yeni bir araştırma küresel mobil oyun harcamalarının geçen yıl %5 düşerek 110 milyar dolara gerilediğini ortaya koydu. Yüksek enflasyon nedeniyle yaşanan düşüşün bu yıl da devam etmesi bekleniyor.
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    Yüksek enflasyon nedeniyle mobil oyun harcamaları azaldı Tam Boyutta Gör
    Data.ai araştırma şirketi, küresel mobil uygulama pazarını mercek altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2022 yılında mobil oyunlara yapılan küresel harcamaların %5 oranında azaldığı sonucuna varıldı. Bu eğilimin nedenlerinden biri, tüketicilerin daha fazla tasarruf etmesini gerektiren yüksek enflasyon olarak öne çıkıyor.

    Data.ai'ye göre geçen yıl toplam mobil oyun harcamaları 110 milyar dolara düştü. Buna rağmen mobil oyun ilk kurulum sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 90 milyar ile rekor kırdı.

    Yüksek enflasyon nedeniyle mobil oyun harcamaları azaldı Tam Boyutta Gör
    Oyun dışı uygulamalardaki satın alımlar büyük ölçüde akış uygulamalarındaki ücretli abonelikler ve harcamaların yanı sıra flört uygulamaları ve TikTok gibi kısa video hizmetlerinin etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6 artarak 58 milyar dolara ulaştı.

    Genel harcamalarda da düşüş var

    Raporlama döneminde oyun dışı uygulama indirmeleri bir önceki yıla göre %13 artarak 165 milyar olarak kayıtlara geçti. Ancak bu durum mobil oyunlara yapılan harcamalardaki düşüşü telafi etmeye yetmedi.

    Yüksek enflasyon nedeniyle mobil oyun harcamaları azaldı Tam Boyutta Gör
    Mobil uygulama mağazalarındaki tüketici harcamaları %2'lik bir düşüşle 167 milyar dolara inmiş durumda. Data.ai küresel mobil oyun harcamalarının 2023 yılında %3 düşüşle 107 milyar dolara gerilemesini bekliyor.
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    A
    alihanakman 2 saat önce

    mavi niye yok ki

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    abstergo78GHOST 6 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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