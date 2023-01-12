Yüksek enflasyon nedeniyle mobil oyun harcamaları azaldı

Data.ai'ye göre geçen yıl toplam mobil oyun harcamaları 110 milyar dolara düştü. Buna rağmen mobil oyun ilk kurulum sayısı bir önceki yıla göre %8 artarak 90 milyar ile rekor kırdı.
Genel harcamalarda da düşüş var
Raporlama döneminde oyun dışı uygulama indirmeleri bir önceki yıla göre %13 artarak 165 milyar olarak kayıtlara geçti. Ancak bu durum mobil oyunlara yapılan harcamalardaki düşüşü telafi etmeye yetmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mavi niye yok ki
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..