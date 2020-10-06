Yunanistan’a veri merkezi açan Microsoft; Türkiye’yi es geçti

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Bugün internet devleri için veri merkezleri çok büyük önem arz ediyor. Milyarlarca kullanıcının verilerini saklayabilmek için belirlenmiş bölgesel noktalara veri merkezleri kuruluyor. Dünyanın dört bir yanında veri merkezleri olan Microsoft bu hafta Yunanistan’da ilk veri merkezini açtı.

Yunanistan’da bir ilk

Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın Twitter üzerinden duyurduğu bilgilere göre Yunanistan’da ilk bölgesel veri merkezi faaliyete geçti. Yunanistan’daki en büyük yatırım olan veri merkezinin açılışını Başbakan Miçotakis ve Microsoft müdürü Brad Smith birlikte yaptı. Smith; Yunanistan’ın geleceğine ve ekonomik iyileşmesine güven duyduklarını ifade etti.

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Microsoft bugün pek çok ülkede veri merkezi işletiyor. ABD, Kanada, Avrupa, Dubai, Abu Dabi, Güney Afrika, Brezilya, Şili bunlar arasında. Bununla birlikte bölgesel önemli bir güç olan ve önemli bir potansiyel barındıran ülkemizde herhangi bir veri merkezi hamlesinin olmaması eleştiri konusu oldu.

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