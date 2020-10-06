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    Yunanistan’a veri merkezi açan Microsoft; Türkiye’yi es geçti

    Yunanistan’ın iyileşen ekonomisine ve potansiyeline güvenerek ilk veri merkezini açan Microsoft’un bölgesel güç olan ülkemizde herhangi bir girişimde bulunmaması tepki topluyor.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    15

    Yunanistan’a veri merkezi açan Microsoft; Türkiye’yi es geçti
    Tam Boyutta Gör

    Bugün internet devleri için veri merkezleri çok büyük önem arz ediyor. Milyarlarca kullanıcının verilerini saklayabilmek için belirlenmiş bölgesel noktalara veri merkezleri kuruluyor. Dünyanın dört bir yanında veri merkezleri olan Microsoft bu hafta Yunanistan’da ilk veri merkezini açtı.

    Yunanistan’da bir ilk

    Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın Twitter üzerinden duyurduğu bilgilere göre Yunanistan’da ilk bölgesel veri merkezi faaliyete geçti. Yunanistan’daki en büyük yatırım olan veri merkezinin açılışını Başbakan Miçotakis ve Microsoft müdürü Brad Smith birlikte yaptı. Smith; Yunanistan’ın geleceğine ve ekonomik iyileşmesine güven duyduklarını ifade etti.

    Ayrıca Bkz. "Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı"

    Microsoft bugün pek çok ülkede veri merkezi işletiyor. ABD, Kanada, Avrupa, Dubai, Abu Dabi, Güney Afrika, Brezilya, Şili bunlar arasında. Bununla birlikte bölgesel önemli bir güç olan ve önemli bir potansiyel barındıran ülkemizde herhangi bir veri merkezi hamlesinin olmaması eleştiri konusu oldu.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 2 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    "bölgesel önemli bir güç olan ve önemli bir potansiyel barındıran ülkemiz"

    dünyanın en kısa fıkrası =D
    3 Yanıt Yanıtla +190
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    Proprietor (Akif Altun) 2 hf.
    Aynen buraya veri merkezi açsınlar çok mantıklı adalet olmayan padişahlıkla fermanlarla yönetilen ülkeye veri merkezi açsınlar kesinlikle Yarın padişahımız bir ferman çıkarsa bu veri merkezine el koydum dese Yarın bir ferman çıksa veri merkezindeki bütün veriler devletle paylaşılacak denseYarın bir ferman çıksa Veri merkezi olanlara %500 vergi geldi dese Yarın bir ferman çıksa veri merkezleri lisansa tabidir lisanslar 1 milyar dolarMicrosoft ne yapabilir anlatsanız ya adalet yok ülkede cumhuriyet de yok meclis de yok ben olsam ben de türkiye ye yatırım yapmam sizde yapmazsınız padişahlıkla yönetiliyor yarın padişahın nasıl bir ferman çıkaracağı belli değil onu geçtim adalet yok osmanlı zamanında daha fazla adalet vardı kadılar daha bağımsızdı
    Aynen buraya veri merkezi açsınlar çok mantıklı adalet olmayan padişahlıkla fermanlarla yönetilen ülkeye veri merkezi açsınlar kesinlikle Yarın padişahımız bir ...
    Devamını Gör
    7 Yanıt Yanıtla +143
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    s_mail (Özkan Tatlı) 2 hf.
    Microsoft’un bölgesel güç olan ülkemizde


    Güldürdün.
    3 Yanıt Yanıtla +63
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    Yorumlar (96) Yorum Yaz Forumda Gör
    Müştemilat Bey 1 hf.
    Bölgesel tiranlık ve fakirlik deserk daha dogru bir anlatım olur Turkiye icin.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 1 hf.
    bölgesel güç olman Microsoft u ilgilendirmez.
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    Rouvax 2 hf.
    Adamlar bir sebeple mahkemelik olsalar burda adalet olmadigini biliyorlar niye gelsinler ki, kendinizi kandirmayin
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    Fortune 4 2 hf. yeni yorumcu Rouvax
    Twitter facebook gibi yahudi icadı platformları kullanmayın. Ben Atatürkçüyüm ama o platformları kullanmıyorum. 1 sefer üye oldum ve yunanlara anladıkları dilden cevap verdiğim için ışık hızıyla banlandım.. Fakat yunanlar yardırıyordu kazık resimleri gönderip, Vlad Tepes gibi kazığa oturtacağız diyorlardı ve BAN yemiyorlardı... Bunların yönetimi Türklere karşı tahammülsüz kisiler. o düşmanlığı adaletsizliklerinden ve çifte standarttan hemen anlayabiliyorsun. Bunlar bize saldırıp güzel bir savaşmadan adam olmayacaklar zaten.. böyle iğrenç ve düşman ortamları AKP kullanmanızı istemiyor diye değil kendi kararanızla kullanmayın
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    ufo 2 hf.
    abiler bağlantı yok bağlantı 4mbps bağlantı var 1'i zor görüyoruz kim niye gelsin?
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    Shadow Ryzen 2 hf. (düzenlendi)
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    Ankara'ya kuracaklarsa eğer biz Yunanistan'a daha yakınız iyi bari..Arkadaşlar ülkenize veri merkezi açılmamasının, fabrikalarının kaçmasının onların size düşman olduğunuzu göstermez her zaman. Belki de siz onlara fazlaca kabadayılık ve düşmanlık tasladığınız için dışlanıyorsunuzdur? Bardağın diğer tarafını görmek konusunda hiç mi umut yok? Hmm, tamam.. Fetö, vatan haini, evet doğru..
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    orcnd (orçun ) 2 hf.
    türkiyede mal güvenliği olsa buraya açarlardı. hem çok daha merkezi, hem döviz avantajı var hemde teknik altyapı çok daha iyi. fakat mal güvenliği yok. mal güvenliğinin olmadığı yerde bedava da olsa kimse yatırım yapmıyor. 300 dolarlık işçi olan ülkeye tek kuruş yatırım gelmiyor.
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    ghostlesh 2 hf.
    Ben yabancı yatırımcı olsam ülkenin muhalefetine bakardım. Ee bunlar da muhalefetin laflarını önemseyerek Türkiye'ye yatırım yapmamışlar. Yani konuyu uzatmanın bi anlamı yok. KK her fırsatta Türkiye'ye yatırım yapmayın diye yırtınıyor.
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    yusufd84 2 hf. ghostlesh
    bu kadar sayfayı tek tek okuyamadım ama eminim sizin gibi çok vardır.yatırımcı muhalefete de iktidara da bakmaz. derecelendirme kuruluşlarına bakar, istikrara bakar, hissedarlarına daha kolay açıklayabilecekleri yatırımları yaparlar. ülkedeki durumdan bihaber olduğunuz ortada. önce tüm dünya bizi kıskanıyor kafasından vazgeçip konumumuza bakmanız gerek ama o da çok zor çünkü teknoloji siteleri bile milliyetçilik damarıyla haber yapıyorlar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Olum azıcık yaşınıza uygun davranın lan koskoca adamlarsınız ya. Yazıktır, ayıptır.
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    superegoid (Burak Kaya) 2 hf.
    Şimdi larry page le sergey brin aradı..çaldırıp kapattılar.geri döndüm..dedim "nedir bu durum, siz kime hizmet ediyorsunuz, ne yaparsanız yapın bölemeyeceksiniz, ezanları susturamayacaksınız" dedim..



    Niye Yunanistanda tükkan açıyonuz ,burda açmıyorsunuz dedim..



    Abi dediler tek kelime..aşırı demokrasi..



    Dedim iki kelime oldu..



    Abi sığmadı dediler..



    Yani abi dediler, türkiyedeki ileri demokrasi o kadar ilerleyip gözden kayboldu ki biz yetişemedik ve tükkanı Yunanistan da açmaya karar verdik dediler..



    Dedim olur öyle..
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